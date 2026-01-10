Arrieta cuestionó a Milei por no aplicar la Ley de Emergencia en Discapacidad

A un mes de un fallo judicial que ordenó ejecutar la norma, la diputada mendocina apuntó contra el Poder Ejecutivo y reclamó que se garanticen las prestaciones para personas con discapacidad.

A un mes del fallo del juez federal Adrián González Charvay, que ordenó la “inmediata aplicación” de la Ley de Emergencia en Discapacidad, la diputada mendocina Lourdes Arrieta cuestionó con dureza al Poder Ejecutivo nacional por mantener la norma sin ejecución efectiva y lanzó una fuerte advertencia: “Esto no es austeridad, es irresponsabilidad”.

La ley fue vetada por el presidente Javier Milei, luego insistida por el Congreso y finalmente promulgada, pero en suspenso, ya que el Gobierno dispuso su vigencia sin asignación presupuestaria.

¿Por qué la Justicia ordenó aplicar la Ley de Emergencia en Discapacidad?

El fallo judicial del 12 de diciembre respondió a un amparo colectivo presentado por familiares de personas con discapacidad contra el Estado Nacional y la Presidencia de la Nación.

Si bien el Gobierno nacional apeló la medida, hasta el momento no hubo una resolución, por lo que la orden de aplicación sigue vigente. En ese contexto, Arrieta sostuvo que “el ajuste no puede caer sobre el que menos tiene”.

¿Qué dijo Lourdes Arrieta sobre el incumplimiento de la ley?

A través de un video publicado en su cuenta de X, la diputada afirmó:

“La Justicia le puso un freno a la burocracia del Estado. La Ley de Emergencia en Discapacidad se tiene que cumplir”.

Además, remarcó que el debate no es ideológico sino humanitario:

“No estamos hablando de ideologías, estamos hablando de derechos básicos y de personas reales”.

📌 Esta semana la Justicia hizo lugar al amparo y ordenó cumplir la Ley de Emergencia en Discapacidad.



👉 No hay ideología: hay derechos.



⛓️‍💥 El ajuste no puede caer sobre quienes más lo necesitan.#lacastatienemiedo pic.twitter.com/dxU2J1lW5J — Lourdes M Arrieta (@lulumicart) January 9, 2026

¿Qué garantiza la Ley de Emergencia en Discapacidad?

Arrieta explicó que la ley insistida por el Congreso:

Garantiza fondos para prestaciones básicas , evitando que niños, adultos mayores y personas con discapacidad queden sin tratamiento.

, evitando que niños, adultos mayores y personas con discapacidad queden sin tratamiento. Actualiza los aranceles para prestadores , en un contexto de atraso y crisis del sistema.

, en un contexto de atraso y crisis del sistema. Busca evitar que la atención dependa de la burocracia, la desidia o la mala gestión.

En ese marco, subrayó: “Defender a los vulnerables no es despilfarrar, es priorizar bien”.

¿Qué rol cumplen el Congreso y la Constitución, según Arrieta?

La legisladora fue contundente al señalar que:

“El Congreso legisla, la Constitución está para respetarse y ningún decreto o veto puede estar por encima de la salud de los argentinos”.

También recordó que durante 2025 “se perdió tiempo entre vetos y juegos políticos mientras la gente esperaba”, y reiteró su frase central: “Esto no es austeridad, es irresponsabilidad”.

¿Cuál fue el recorrido legislativo de la Ley de Emergencia en Discapacidad?

El proyecto no formaba parte de la agenda de La Libertad Avanza y tuvo un camino complejo:

Abril: el proyecto fue emplazado en Diputados.

el proyecto fue emplazado en Diputados. 5 de junio: obtuvo media sanción en la Cámara baja.

obtuvo media sanción en la Cámara baja. 10 de julio: fue sancionado definitivamente en el Senado.

fue sancionado definitivamente en el Senado. Agosto: el presidente Javier Milei vetó totalmente la ley.

el presidente Javier Milei vetó totalmente la ley. 20 de agosto de 2025: Diputados aprobó la insistencia con más de dos tercios.

Diputados aprobó la insistencia con más de dos tercios. 4 de septiembre: el Senado rechazó el veto.

el Senado rechazó el veto. Luego, el Gobierno publicó el decreto 681/2025, que promulgó la ley sin ejecución presupuestaria.

¿Cuál es la postura actual de la diputada mendocina?

Arrieta, quien ingresó al Congreso por La Libertad Avanza pero dejó el bloque en agosto de 2024, cerró su mensaje asegurando que seguirá defendiendo a los sectores más vulnerables:

“Vamos a seguir defendiendo a los más vulnerables sin relatos y sin excusas, porque cuando el Estado falla, la política tiene que dar la cara”.