Congreso de la Nación

Lourdes Arrieta y el Monotributo Digital: cuándo podría implementarse

El proyecto presentado por la diputada mendocina Lourdes Arrieta propone crear un subrégimen específico para trabajadores que desarrollan actividades económicas en entornos digitales. El Gobierno nacional analiza su viabilidad.

Un proyecto ingresado en la Cámara de Diputados de la Nación, por la diputada por Mendoza, Lourdes Arrieta, propone la creación de un Monotributo Digital, un subrégimen dentro del Régimen Simplificado destinado a trabajadores que generan ingresos a través de plataformas digitales o prestan servicios digitales de manera independiente, tanto en el país como para el exterior.

La iniciativa es observada con interés por el Gobierno nacional, que evalúa los alcances y condiciones necesarias para su eventual implementación.

Lourdes Arrieta impulsa un nuevo Monotributo Digital en el Congreso de la Nación

¿Cuándo podría implementarse el Monotributo Digital?

Para que el Monotributo Digital entre en vigencia, el proyecto debe ser aprobado por ambas Cámaras del Congreso y luego reglamentado por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

De avanzar el tratamiento legislativo, se estima que el nuevo régimen podría comenzar a aplicarse durante el segundo semestre del 2026, una vez definidos los mecanismos de inscripción y migración desde el monotributo tradicional.

¿Qué busca el proyecto de Monotributo Digital?

La propuesta apunta a crear un marco específico para actividades económicas digitales que contemple:

  • Ingresos variables y modalidades de cobro flexibles
  • Facturación internacional
  • Aportes previsionales y cobertura de salud
  • Acceso al crédito
  • Protección de datos personales
  • Trazabilidad y formalización fiscal

El objetivo es integrar al sistema formal a miles de trabajadores que hoy operan por fuera de los esquemas tradicionales.

¿Quién impulsa la iniciativa y qué figura propone?

El proyecto fue presentado por la diputada nacional por Mendoza Lourdes Arrieta y plantea la creación del Monotributo Digital Autónomo, incorporado al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes.

Esta figura busca unificar la actividad económica digital bajo un esquema tributario y previsional específico, adaptado a las dinámicas del trabajo en plataformas.

¿A quiénes estaría dirigido el Monotributo Digital?

El régimen está orientado a personas que trabajen de forma independiente en plataformas como Uber, Rappi, Fiverr, Upwork u otras similares, así como a quienes exportan servicios digitales a clientes del exterior.

El proyecto define como trabajador digital autónomo a toda persona física que realice actividades económicas a través de medios digitales sin relación laboral de dependencia, incluyendo la producción y comercialización de bienes intangibles.

Solo podrán adherir quienes tengan residencia fiscal en Argentina, independientemente de si sus clientes están en el país o en el exterior.

¿Qué actividades incluye el Monotributo Digital?

El texto establece cinco grandes modalidades alcanzadas por el régimen:

  • Plataformas de intermediación: transporte, reparto, comercio electrónico y servicios bajo demanda.
  • Aplicaciones o entornos digitales propios: venta de productos o servicios a través de sitios web, redes sociales o tiendas virtuales.
  • Teletrabajo independiente y trabajo remoto digital: prestación autónoma de servicios sin relación laboral formal.
  • Servicios y contenidos digitales independientes: diseño, edición audiovisual, docencia virtual, desarrollo de software, marketing digital, producción para redes o streaming.
  • Exportación de servicios digitales: servicios brindados a clientes extranjeros con residencia fiscal en Argentina.

¿Qué obligaciones tendrían los trabajadores digitales?

Quienes se incorporen al Monotributo Digital Autónomo deberán:

  • Emitir factura electrónica por cada operación
  • Utilizar CUIT en todas las transacciones
  • Realizar aportes previsionales según su categoría
  • Mantener actualizada su información fiscal

El régimen puede coexistir con otras fuentes de ingresos, siempre que no impliquen relación laboral de dependencia.

¿Qué derechos incorpora el proyecto?

El texto contempla derechos específicos para equiparar condiciones de trabajo autónomo digital, entre ellos:

  • Organización libre de horarios
  • Posibilidad de trabajar con múltiples plataformas o clientes
  • Acceso a cobertura previsional y de salud

¿Qué es la transparencia algorítmica que exige el proyecto?

Uno de los ejes centrales es la obligación de Transparencia Algorítmica para las plataformas digitales, que deberán informar de manera clara:

  • Criterios de asignación de tareas
  • Condiciones de uso
  • Métodos de cálculo de ingresos
  • Algoritmos de evaluación de desempeño
  • Procesos de suspensión o baja de cuentas

La medida busca que los trabajadores conozcan las reglas que rigen su actividad dentro de cada plataforma.

Con la incorporación de Arrieta, quedó definido Provincias Unidas

