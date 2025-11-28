Los veintiocho mendocinos atacados en Tiltil coincidieron en que los asaltantes no hablaban como chilenos. Mencionaron acentos venezolanos y colombianos, mientras que los agresores aseguraban ser de Lampa.

El violento asalto que sufrió un grupo de veintiocho turistas mendocinos en la Ruta G-71, camino a Santiago de Chile, dejó un punto clave en los testimonios: la nacionalidad de los delincuentes. Aunque los agresores afirmaban ser chilenos de Lampa, varias víctimas destacaron que su acento no coincidía y señalaron que sonaban venezolanos o colombianos.

¿Por qué las víctimas dudan de que los atacantes fueran chilenos?

Los turistas coincidieron en que el modo de hablar de los asaltantes no correspondía al acento chileno. Tomás, uno de los pasajeros, fue contundente: “Eran venezolanos todos, los dos que vi yo, pero subieron tres. Chilenos no eran”.

Otros afectados también señalaron que no les creyeron cuando los agresores dijeron ser de Lampa, una localidad cercana a la zona del ataque.

¿Qué acentos identificaron durante el asalto?

La diversidad de testimonios apuntó a dos nacionalidades posibles. Según recogió T13, Leonor —que viajaba en el primer piso del bus— aseguró que el acento de los delincuentes era “colombiano o venezolano”, remarcando que no se trataba de chilenos.

¿Los delincuentes mencionaron su origen durante el robo?

Si bien los asaltantes repetían que eran de Lampa, las víctimas notaron contradicciones en su forma de hablar. Además, según Leonor, intentaron justificar el ataque diciendo que “tenían que mandar plata para su país porque era Navidad”, lo que reforzó la percepción de que no eran chilenos.

¿Por qué este detalle resulta relevante para la investigación?

La identificación del acento y la posible nacionalidad podría ser clave para orientar las líneas de investigación de Carabineros. Las víctimas relataron no solo un acento extranjero, sino también un modus operandi que sugiere una banda organizada que opera en rutas interurbanas mediante maniobras de engaño.