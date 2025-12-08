Así se movió el turismo durante el fin de semana largo en Mendoza y el país

Durante el fin de semana largo por el Día de la Inmaculada Concepción se movilizaron 1.377.810 turistas en todo el país, un 43,5% más que en el mismo feriado de 2023. Según datos de CAME, la fecha volvió a posicionarse como uno de los picos de actividad turística previos al verano.

El movimiento de turistas durante el fin de semana largo se sintió en Mendoza, donde el gasto promedio diario rondó los $ 90 mil por persona y la provincia registró una afluencia sostenida, aunque más moderada que la de noviembre. Los visitantes llegaron atraídos por la naturaleza, el vino, la cultura y una agenda cargada de eventos.

¿Cómo impactó el fin de semana largo en Mendoza?

Mendoza tuvo un buen nivel de ocupación y gasto, acompañado por propuestas que potenciaron la llegada de turistas. Entre los grandes imanes estuvo la serie de shows de Hernán Cattáneo, que volvió a convocar a más de 20 mil personas por fecha en un entorno natural de montaña, reforzando el posicionamiento de la provincia como capital regional de los eventos al aire libre.

¿Qué eventos impulsaron el movimiento turístico?

En paralelo, Godoy Cruz vivió una nueva edición del Festival Provincial de la Cerveza y la Fiesta de la Cerveza, que reunió a miles de asistentes con una oferta amplia de cervezas artesanales e industriales, gastronomía y un line up que combinó rock, cumbia, cuarteto y trap. La programación, que incluyó artistas locales, nacionales e internacionales, aportó dinamismo al Gran Mendoza durante todo el fin de semana.

¿Qué destinos mendocinos eligieron los turistas?

Los visitantes se distribuyeron principalmente entre Ciudad de Mendoza, Luján de Cuyo, Maipú, San Rafael y Uspallata–Alta Montaña. Las experiencias enoturísticas, las visitas a bodegas, el rafting, el senderismo y los paisajes icónicos —como el Parque Provincial Aconcagua— estuvieron entre las actividades más elegidas.

Como gesto de bienvenida, el Ente Mendoza Turismo realizó una intervención artística con música en vivo en el Aeropuerto Internacional El Plumerillo, que sumó un plus de calidez a la llegada de los viajeros.