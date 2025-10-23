Noticias Mendoza

API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.

Secciones

Mendoza
Inseguridad vial

Así trasladaron a los heridos en alta montaña al Hospital Central de Mendoza

Un operativo aéreo de emergencia trasladó a uno de los turistas europeos heridos tras un grave choque en la Ruta Nacional 7, entre Uspallata y Polvaredas.

Un grave accidente en la Ruta Nacional 7, a la altura del túnel de Cortaderas entre Uspallata y Polvaredas, movilizó este jueves un operativo aéreo de emergencia para trasladar a los turistas europeos heridos al Hospital Central de Mendoza, luego de que su Fiat Cronos chocara de frente contra un camión brasileño y un vehículo de Vialidad Nacional.

Grave choque frontal en Ruta 7 entre Uspallata y Polvaredas: auto contra camión

Traslado aéreo de los heridos

El Ministerio de Seguridad de Mendoza activó el protocolo de traslado aéreo sanitario, y uno de los turistas suizos fue derivado en el helicóptero Halcón IV al Hospital Central de Mendoza para recibir atención especializada.

Los otros ocupantes —dos hombres suizos y una mujer francesa— sufrieron politraumatismos y fueron asistidos en el lugar por Bomberos, Gendarmería y personal del SEC, antes de ser trasladados al hospital de Uspallata.

Las pruebas de alcoholemia realizadas a los conductores resultaron negativas, y la ruta permaneció cortada varias horas mientras se realizaban las tareas de rescate y peritaje.

Investigación y precauciones

Las autoridades investigan las causas del accidente en esta zona de alta montaña y tránsito complejo. Se recomienda extremar las precauciones al transitar por la Ruta Nacional 7, especialmente en sectores de túneles y curvas.

Preguntas frecuentes sobre el accidente en Ruta 7

  • ¿Dónde ocurrió exactamente el accidente?
    En el kilómetro 1148 de la Ruta Nacional 7, a la altura del túnel de Cortaderas, entre Uspallata y Polvaredas, en la alta montaña mendocina.
  • ¿Qué vehículos estuvieron involucrados?
    Un Fiat Cronos con turistas europeos, un camión brasileño y un vehículo de Vialidad Nacional.
  • ¿Cuántas personas resultaron heridas?
    Tres turistas europeos: dos hombres suizos y una mujer francesa. Uno de los hombres sufrió lesiones de extrema gravedad.
  • ¿Cómo fueron trasladados los heridos?
    Uno de los turistas fue trasladado en helicóptero (Halcón IV) al Hospital Central de Mendoza; los otros fueron estabilizados y llevados al hospital de Uspallata.
  • ¿Qué medidas tomaron las autoridades?
    Se activó el protocolo de traslado aéreo sanitario, intervinieron Bomberos, Gendarmería y personal del SEC, y se cortó la ruta mientras se realizaban las tareas de rescate y peritaje.
  • ¿Se conoce la causa del accidente?
    Las autoridades investigan las causas; el accidente ocurrió en una zona de alta circulación y complejidad vial.

También puedes leer

Inseguridad vial

Grave choque frontal en Ruta 7 entre Uspallata y Polvaredas: auto contra camión

Lucho Ontiveros, el puntero de Sebastián Pareja que es el foco de las críticas

Crisis violeta 2025

Crisis en La Libertad Avanza: renuncian fiscales en La Matanza por el manejo de fondos

Cuna de Campeones IV

Los Carrasco fueron los grandes animadores del Cuna de Campeones IV

Marcha de jubilados en Mendoza

Carolina Jacky prometió impulsar el juicio político a Javier Milei por violar derechos

Mejoras en la Ruta 7

Guaymallén anuncia obras en Acceso Este: cortes y cambios de tránsito desde 2026

Crisis y consumo

Salarios que no alcanzan: cómo las familias argentinas buscan ahorrar en alimentos

Te puede interesar

Inseguridad vial

Así trasladaron a los heridos en alta montaña al Hospital Central de Mendoza

Inseguridad vial

Grave choque frontal en Ruta 7 entre Uspallata y Polvaredas: auto contra camión

Lucho Ontiveros, el puntero de Sebastián Pareja que es el foco de las críticas
Crisis violeta 2025

Crisis en La Libertad Avanza: renuncian fiscales en La Matanza por el manejo de fondos

Cuna de Campeones IV

Los Carrasco fueron los grandes animadores del Cuna de Campeones IV

Marcha de jubilados en Mendoza

Carolina Jacky prometió impulsar el juicio político a Javier Milei por violar derechos

Mejoras en la Ruta 7

Guaymallén anuncia obras en Acceso Este: cortes y cambios de tránsito desde 2026

Crisis y consumo

Salarios que no alcanzan: cómo las familias argentinas buscan ahorrar en alimentos

Godoy Cruz

Todo lo que tenés que saber de la Fiesta Provincial de la Cerveza

El aullido del Lobo

Gimnasia tras el histórico ascenso: cómo será la preparación para la próxima temporada

Estado del tiempo

Mendoza espera tormentas con granizo y Zonda: cuáles son las zonas y los horarios clave

Guaymallén

Tres mañanas con fuertes complicaciones en el Nudo Vial de Acceso Este

Ciudad de Mendoza

Protesta estudiantil en Bellas Artes por ratas, aulas sin luz y baños colapsados

Godoy Cruz

Denunció que su hija fue amenazada con un cuchillo y sometida a tocamientos

Uspallata

Un fuerte temblor sacudió a Mendoza durante la mañana del martes

Lavalle

Recataron en Mendoza a un hombre con drones que estaba perdido en un campo

Destrato en la vía pública

Betty Mohr, la concejal de Luis Petri en San Martín que ocultó la identidad de una asesora

Elecciones 2025

En Mendoza, Luis Petri defendió el ajuste sobre jubilados y personas con discapacidad

Estados Unidos

Argentina campeón Panamericano de Tenis de Mesa con protagonismo mendocino

Remodelación integral

Mendoza proyecta crecimiento industrial con masterplan de inversión e infraestructura

Colapso digital

Se cayó la red de servidores más grande del mundo y causó fallas en aplicaciones