Un operativo aéreo de emergencia trasladó a uno de los turistas europeos heridos tras un grave choque en la Ruta Nacional 7, entre Uspallata y Polvaredas.
Un grave accidente en la Ruta Nacional 7, a la altura del túnel de Cortaderas entre Uspallata y Polvaredas, movilizó este jueves un operativo aéreo de emergencia para trasladar a los turistas europeos heridos al Hospital Central de Mendoza, luego de que su Fiat Cronos chocara de frente contra un camión brasileño y un vehículo de Vialidad Nacional.
Traslado aéreo de los heridos
El Ministerio de Seguridad de Mendoza activó el protocolo de traslado aéreo sanitario, y uno de los turistas suizos fue derivado en el helicóptero Halcón IV al Hospital Central de Mendoza para recibir atención especializada.
Los otros ocupantes —dos hombres suizos y una mujer francesa— sufrieron politraumatismos y fueron asistidos en el lugar por Bomberos, Gendarmería y personal del SEC, antes de ser trasladados al hospital de Uspallata.
Las pruebas de alcoholemia realizadas a los conductores resultaron negativas, y la ruta permaneció cortada varias horas mientras se realizaban las tareas de rescate y peritaje.
Investigación y precauciones
Las autoridades investigan las causas del accidente en esta zona de alta montaña y tránsito complejo. Se recomienda extremar las precauciones al transitar por la Ruta Nacional 7, especialmente en sectores de túneles y curvas.
Preguntas frecuentes sobre el accidente en Ruta 7
- ¿Dónde ocurrió exactamente el accidente?
En el kilómetro 1148 de la Ruta Nacional 7, a la altura del túnel de Cortaderas, entre Uspallata y Polvaredas, en la alta montaña mendocina.
- ¿Qué vehículos estuvieron involucrados?
Un Fiat Cronos con turistas europeos, un camión brasileño y un vehículo de Vialidad Nacional.
- ¿Cuántas personas resultaron heridas?
Tres turistas europeos: dos hombres suizos y una mujer francesa. Uno de los hombres sufrió lesiones de extrema gravedad.
- ¿Cómo fueron trasladados los heridos?
Uno de los turistas fue trasladado en helicóptero (Halcón IV) al Hospital Central de Mendoza; los otros fueron estabilizados y llevados al hospital de Uspallata.
- ¿Qué medidas tomaron las autoridades?
Se activó el protocolo de traslado aéreo sanitario, intervinieron Bomberos, Gendarmería y personal del SEC, y se cortó la ruta mientras se realizaban las tareas de rescate y peritaje.
- ¿Se conoce la causa del accidente?
Las autoridades investigan las causas; el accidente ocurrió en una zona de alta circulación y complejidad vial.