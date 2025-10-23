Un operativo aéreo de emergencia trasladó a uno de los turistas europeos heridos tras un grave choque en la Ruta Nacional 7, entre Uspallata y Polvaredas.

Un grave accidente en la Ruta Nacional 7, a la altura del túnel de Cortaderas entre Uspallata y Polvaredas, movilizó este jueves un operativo aéreo de emergencia para trasladar a los turistas europeos heridos al Hospital Central de Mendoza, luego de que su Fiat Cronos chocara de frente contra un camión brasileño y un vehículo de Vialidad Nacional.

Traslado aéreo de los heridos

El Ministerio de Seguridad de Mendoza activó el protocolo de traslado aéreo sanitario, y uno de los turistas suizos fue derivado en el helicóptero Halcón IV al Hospital Central de Mendoza para recibir atención especializada.

Los otros ocupantes —dos hombres suizos y una mujer francesa— sufrieron politraumatismos y fueron asistidos en el lugar por Bomberos, Gendarmería y personal del SEC, antes de ser trasladados al hospital de Uspallata.

Las pruebas de alcoholemia realizadas a los conductores resultaron negativas, y la ruta permaneció cortada varias horas mientras se realizaban las tareas de rescate y peritaje.

Investigación y precauciones

Las autoridades investigan las causas del accidente en esta zona de alta montaña y tránsito complejo. Se recomienda extremar las precauciones al transitar por la Ruta Nacional 7, especialmente en sectores de túneles y curvas.

