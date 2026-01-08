Noticias Mendoza

API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.

Secciones

Mendoza
Maipú

Buscan a una adolescente de 17 años desaparecida en Mendoza

La menor fue vista por última vez este miércoles 7 de enero por la mañana en el barrio Corazón de Jesús, en la localidad de Gutiérrez. El Ministerio Público Fiscal solicita difundir su imagen y datos.

La Oficina Fiscal de Maipú del Ministerio Público Fiscal emitió un comunicado para solicitar la colaboración de la comunidad en la averiguación de paradero de la adolescente desaparecida en Mendoza, Camila Elizabeth Castro, una chica de 17 años que se encuentra desaparecida desde la mañana del miércoles 7 de enero.

¿Quién es la adolescente que buscan en Maipú?

La menor fue identificada como Camila Elizabeth Castro, tiene 17 años y, según consta en el expediente judicial, presenta las siguientes características físicas:

  • Estatura aproximada: 1,70 metros
  • Contextura: delgada
  • Piel: trigueña
  • Ojos: marrones
  • Cabello: negro, largo y lacio

¿Dónde y cuándo fue vista por última vez?

Camila fue vista por última vez el miércoles 7 de enero, alrededor de las 10:30 horas, en el barrio Corazón de Jesús, ubicado en la localidad de Gutiérrez, departamento de Maipú.

¿Cómo estaba vestida al momento de su desaparición?

Al momento de ser vista por última vez, la adolescente vestía:

  • Ojotas marca Adidas azules con rayas blancas
  • Pantalón corto negro marca Adidas
  • Remera negra

¿Cómo aportar información sobre su paradero?

Desde el Ministerio Público Fiscal solicitaron a la población difundir la fotografía y los datos de la menor y remarcaron que cualquier información puede ser clave.

En caso de contar con datos o haber tenido contacto con ella, se solicita comunicarse de manera inmediata al 911.

También puedes leer

Maipú

Buscan a una adolescente de 17 años desaparecida en Mendoza

Obra pública

Ciudad avanza con el plan de reconstrucción vial: ya se completaron 80 cuadras

Trabajo informal

Antonio y Juana, jubilados mendocinos: cobran la mínima y trabajan en la calle

San Rafael

El PJ archivó el pedido de remoción contra Martín Antolín y seguirá siendo concejal

Verdadera apariencia

Cleopatra, así era realmente la última reina de Antiguo Egipto

Sesgos ideológicos

Jacky: “Venezuela no es una democracia: la hipocresía sostiene a las autocracias”

Te puede interesar

Los candidatos a concejales de Sembrar en Rivadavia para las elecciones municipales del 22 de febrero.
Rivadavia

Sancionan a Ricardo Mansur y a un exfuncionario ligado a Luis Petri por graves irregularidades

Maipú

Buscan a una adolescente de 17 años desaparecida en Mendoza

Obra pública

Ciudad avanza con el plan de reconstrucción vial: ya se completaron 80 cuadras

Trabajo informal

Antonio y Juana, jubilados mendocinos: cobran la mínima y trabajan en la calle

San Rafael

El PJ archivó el pedido de remoción contra Martín Antolín y seguirá siendo concejal

Verdadera apariencia

Cleopatra, así era realmente la última reina de Antiguo Egipto

Sesgos ideológicos

Jacky: “Venezuela no es una democracia: la hipocresía sostiene a las autocracias”

Corredor Bioceánico

Cierran el Paso Cristo Redentor por mal tiempo: desde cuándo y cómo será

Influenza y contagios

Gripe H3N2: un infectólogo recomendó usar barbijo en lugares cerrados

La Lepra

Daniel Vila analizó el 2026 de Independiente Rivadavia y el futuro de Sebastián Villa

General Alvear

Unas 60 personas se intoxicaron tras consumir lomos con mayonesa casera

Obras públicas

Ciudad invirtió en 2025 más de 11 mil m² en escuelas y edificios públicos

Contingencias climáticas

Persiste la alerta en Mendoza tras las tormentas de granizo en Santa Rosa y San Rafael

Estado del tiempo

Pronóstico en Mendoza: calor, viento y alerta por tormentas este martes

Investigan las causas

Un feroz incendio con explosiones alarmó al centro de Rivadavia

Nueva York

Nicolás Maduro se declaró no culpable ante la Justicia de Estados Unidos

Derechos Humanos

Carlos Stornelli pidió la extradición de Nicolás Maduro a la Argentina

Villa Nueva

Hallaron el cuerpo sin vida de una mujer en una acequia de Guaymallén

Temporada 2026

Marcelo Gallardo quiere a Sebastián Villa en River y crecen las versiones

Ciudad

Último día para cargar tickets y participar del sorteo de Comprá en las Fiestas