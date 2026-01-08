Buscan a una adolescente de 17 años desaparecida en Mendoza

La menor fue vista por última vez este miércoles 7 de enero por la mañana en el barrio Corazón de Jesús, en la localidad de Gutiérrez. El Ministerio Público Fiscal solicita difundir su imagen y datos.

La Oficina Fiscal de Maipú del Ministerio Público Fiscal emitió un comunicado para solicitar la colaboración de la comunidad en la averiguación de paradero de la adolescente desaparecida en Mendoza, Camila Elizabeth Castro, una chica de 17 años que se encuentra desaparecida desde la mañana del miércoles 7 de enero.

¿Quién es la adolescente que buscan en Maipú?

La menor fue identificada como Camila Elizabeth Castro, tiene 17 años y, según consta en el expediente judicial, presenta las siguientes características físicas:

Estatura aproximada: 1,70 metros

Contextura: delgada

Piel: trigueña

Ojos: marrones

Cabello: negro, largo y lacio

¿Dónde y cuándo fue vista por última vez?

Camila fue vista por última vez el miércoles 7 de enero, alrededor de las 10:30 horas, en el barrio Corazón de Jesús, ubicado en la localidad de Gutiérrez, departamento de Maipú.

¿Cómo estaba vestida al momento de su desaparición?

Al momento de ser vista por última vez, la adolescente vestía:

Ojotas marca Adidas azules con rayas blancas

Pantalón corto negro marca Adidas

Remera negra

¿Cómo aportar información sobre su paradero?

Desde el Ministerio Público Fiscal solicitaron a la población difundir la fotografía y los datos de la menor y remarcaron que cualquier información puede ser clave.

En caso de contar con datos o haber tenido contacto con ella, se solicita comunicarse de manera inmediata al 911.