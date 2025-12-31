Buscan intensamente a Emma Rosa Guajardo, una mujer de 78 años

La mujer fue vista por última vez el sábado por la tarde tras asistir a un almuerzo en el hogar de las Hermanas de la Caridad. Un video de una cámara de seguridad orientó el operativo hacia una zona rural del sur del departamento.

En Malargüe crece la preocupación por la desaparición de Emma Rosa Guajardo, una mujer de 78 años que fue vista por última vez el sábado pasado luego de participar de un almuerzo en el hogar de las Hermanas de la Caridad. Desde entonces, no regresó a su vivienda y su familia radicó la denuncia, lo que activó un amplio operativo de búsqueda en el sur de Mendoza.

¿Cuándo y dónde fue vista por última vez Emma Rosa Guajardo?

Emma Rosa Guajardo fue vista por última vez el sábado cerca de las 19, cuando se retiró del almuerzo en el hogar de las Hermanas de la Caridad. Según las autoridades, tras ese encuentro no volvió a su casa, lo que encendió la alarma entre sus familiares.

¿Qué muestra el video clave que orientó la búsqueda?

Un video de una cámara de seguridad privada, difundido por el sitio local Ser y Hacer de Malargüe, muestra a la mujer deambulando por el sector sur del departamento. Las imágenes corresponden al sábado por la tarde y la ubican caminando por una zona rural, dato que resultó central para redefinir el operativo.

¿Dónde se concentra actualmente el operativo de búsqueda?

Tras el análisis del material fílmico, las autoridades concentraron la búsqueda en el sector sur de Malargüe, especialmente en áreas rurales. En esa zona se intensificaron los rastrillajes con recursos terrestres y aéreos.

¿Qué fuerzas y recursos participan del operativo?

El operativo es de gran magnitud e involucra a múltiples áreas del Estado. Participan drones (unidades VANT), personal de canes de Malargüe y San Rafael, la Unidad Investigativa Malargüe, Policía Científica, Policía de Caballería de San Rafael y el Cuerpo de Aviación Policial Halcón, con apoyo de un helicóptero.

También intervienen efectivos de la Policía Rural de la Zona Sur, la Comisaría 24, Gendarmería Nacional, Bomberos de Malargüe, personal de Narcocriminalidad, Policía Vial, Cuerpos Especiales y el área de Delitos Tecnológicos.