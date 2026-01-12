Campaña de vacunación contra el virus sincicial respiratorio para embarazadas

La vacunación está dirigida a mujeres gestantes entre las 32 y 36 semanas de embarazo y busca proteger a los bebés durante los primeros meses de vida, cuando el VSR representa el mayor riesgo de bronquiolitis grave.

El Gobierno de Mendoza puso en marcha este lunes la campaña de vacunación contra el virus sincicial respiratorio (VSR), destinada a mujeres embarazadas que cursan entre las 32 y 36 semanas de gestación. La estrategia apunta a proteger al niño por nacer frente a infecciones respiratorias potencialmente graves, especialmente durante los primeros seis meses de vida, período en el que el VSR es la principal causa de bronquiolitis.

¿A quiénes está dirigida la vacuna contra el virus sincicial respiratorio?

La campaña está dirigida a mujeres embarazadas que se encuentren entre las semanas 32 y 36 inclusive de gestación. Según explicaron desde el área de Inmunizaciones, este es el período en el que la vacuna ha demostrado ser más efectiva y segura para brindar protección al bebé por nacer.

¿Por qué es importante la vacunación materna contra el VSR?

El virus sincicial respiratorio es la principal causa de bronquiolitis en menores de seis meses y puede provocar cuadros graves que requieren internación. La vacunación durante el embarazo permite que la madre transmita anticuerpos al feto, reduciendo significativamente el riesgo de bronquiolitis grave, neumonía e internaciones en los primeros meses de vida.

¿Hasta cuándo estará vigente la campaña en Mendoza?

Se trata de una vacuna estacional. La campaña se extenderá hasta el 31 de agosto, período en el que el virus sincicial respiratorio tiene mayor circulación. Durante ese lapso, las personas gestantes podrán vacunarse de manera gratuita y sin necesidad de orden médica.

¿Dónde pueden vacunarse las embarazadas?

La vacuna forma parte del calendario obligatorio y se aplica de forma gratuita, independientemente de si la persona cuenta o no con obra social. Actualmente, las dosis están en proceso de distribución hacia los centros de salud de toda la provincia, con el objetivo de garantizar el acceso en cada rincón de Mendoza. Las dos primeras embarazadas vacunadas fueron de Tunuyán.

¿Cuántas dosis se aplican y tiene contraindicaciones?

La vacuna contra el VSR se aplica en una sola dosis por embarazo y no presenta contraindicaciones. El objetivo central es proteger al bebé por nacer durante el período de mayor vulnerabilidad frente a infecciones respiratorias.