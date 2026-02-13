Noticias Mendoza

Fin de semana largo

Carnaval en Ciudad de Mendoza: agenda completa con vino, turismo e historias bajo las estrellas

La Ciudad de Mendoza se prepara para el fin de semana largo de Carnaval con una agenda que combina vino, montaña, cultura, ferias e experiencias nocturnas. Desde el 13 al 17 de febrero, habrá propuestas gratuitas y actividades especiales para vecinos y turistas.

Con la llegada del fin de semana largo, la Ciudad de Mendoza celebrará el carnaval y ofrecerá una programación que integra identidad, naturaleza, patrimonio y gastronomía. Caminatas urbanas, yoga con vista a la montaña, relatos nocturnos, recorridos vitivinícolas y espectáculos culturales formarán parte de una agenda pensada para todas las edades.

¿Qué actividades turísticas habrá en Carnaval en Ciudad de Mendoza?

El cronograma comienza el viernes 13 con el Picnic entre Olivos en el Paseo de los Olivos del Barrio Cívico, una experiencia gratuita que pone en valor la tradición olivícola de la región con música en vivo, degustaciones y gastronomía local.

Esa misma noche, la Reserva Natural Divisadero Largo será escenario de Relatos nocturnos: Clásicos del suspenso, una propuesta familiar bajo el cielo estrellado del piedemonte mendocino.

El sábado 14 se realizará el Tour Divisadero Nocturno: Baño de Luna, un trekking guiado para disfrutar del atardecer y la montaña iluminada. Además, distintos espacios públicos se sumarán con actividades especiales por Carnaval.

El domingo 15, la avenida Sarmiento será epicentro de Domingo en la Sarmiento – Carnaval y Vino, de 19 a 23. Habrá degustaciones, promociones en vinerías, propuestas gastronómicas accesibles, ferias de emprendedores, shows en vivo y DJs.

El lunes 16, el Free Walking Tour: Orígenes del Vino recorrerá el microcentro con foco en la historia vitivinícola y cierre con degustación. Por la noche, la Terraza Jardín Mirador ofrecerá Yoga en las Alturas: Yoga para Dos, con vistas privilegiadas hacia la montaña.

El martes 17 se desarrollará el Carnaval de Pasiones en el Cementerio de la Ciudad, con un recorrido guiado nocturno bajo la temática “Historias de Amor y Odio”, caravana festiva y experiencia gastronómica y cervecera.

¿Qué propuestas culturales y artísticas se suman al fin de semana largo?

El sábado 14, la Peatonal Sarmiento será sede del Ciclo Ciudad del Amor – Sábados Sorprendentes, con librerías, florerías, estatuas vivientes, música en vivo y poesía. Esa noche, la Nave Cultural presentará la obra “El amor es puro cuento”.

El domingo 15, los Jardines de la Nave Cultural recibirán una nueva edición de los Picnics Musicales con feria de emprendedores, foodtrucks y shows en vivo, con cierre de la banda Bokanegra. Además, el Ciclo Animate convocará a un encuentro de canto en público en el Parque Central.

¿Qué museos y espacios patrimoniales se pueden visitar?

La agenda incluye actividades en el Museo del Área Fundacional con la propuesta Arqueojuegos, además de muestras artísticas en el MMAMM y su anexo, con entrada gratuita.

También habrá ferias de emprendedores en Portal Alameda y calle Sarmiento, y funciones especiales de la Fuente de Aguas Danzantes de plaza Independencia con música romántica por San Valentín y ritmos de Carnaval.

¿Cómo recorrer la Ciudad durante el Carnaval?

El City Bus Mendoza funcionará todos los días desde plaza Independencia con su sistema hop on–hop off para visitar los principales atractivos turísticos.

Además, los Centros de Atención al Turista ubicados en plaza Independencia y Barrio Cívico brindarán asesoramiento personalizado.

Con esta agenda, la Ciudad de Mendoza se posiciona como uno de los destinos más elegidos para vivir el Carnaval con propuestas culturales, turísticas y recreativas, combinando verano, vino y montaña en una misma experiencia.

