La abogada de Mendoza especializada en violencia de género, Carolina Jacky, quien aspira a una banca en el Congreso de la Nación, celebró que Luis Petri, “al fin le habla a los mendocinos” a través de un spot de campaña, pero se volvió a quejar sobre que, “no da el debate”.

Carolina Jacky, candidata a Diputada Nacional de Protectora Fuerza Política, volvió a pedirle un debate al actual ministro de Defensa, Luis Petri, en medio de la campaña que inició con un spot, el hombre oriundo del deparamento de General San Martín, Mendoza, apoyado por el mismo presidente Javier Milei.

Lo hizo marcándole al candidato por Mendoza de La Libertad Avanza, que, “al fin le habla a los mendocinos, directamente a los votantes de LLA, olvidándose del partido y de la gente que lo ayudó a llegar”. Con, “un discurso lejos de la UCR, deshumanizado como el de su líder que ya no es Alfonsín”.

El desafío para Petri lo realizó Jacky desde su cuenta de X recordando cuando el ministro de la nación aseguró que la presidencia de Milei era mucho mejor que la del mismo Alfonsín y criticándole “el veto contra las personas con discapacidad, contra los jubilados, contra el Garrahan, contra lo ya pactado con las provincias (ATN), contra las universidades, mientras se enorgullece de haber comprado F16”.

También Jacky apuntó contra el funcionario sobre su actual gestión al frente de las Fuerzas Armadas de Argentina: “Escondés la pésima administración de IOSFA (Instituto de la Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad) y el destrato que le has dado a la familia militar”.

“Te das cuenta Luis, que no basta con un spot de campaña, es necesario el debate”, insistió Jacky finalizando su posteo en X con una irónica reflexión: “La pinta es lo de menos. #debatamospetri”.