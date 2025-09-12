Noticias Mendoza

API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.

Secciones

Mendoza
Elecciones 2025

Carolina Jacky sobre Luis Petri: “Al fin le habla a los mendocinos pero no da el debate”

La abogada de Mendoza especializada en violencia de género, Carolina Jacky, quien aspira a una banca en el Congreso de la Nación, celebró que Luis Petri, “al fin le habla a los mendocinos” a través de un spot de campaña, pero se volvió a quejar sobre que, “no da el debate”.

Carolina Jacky, candidata a Diputada Nacional de Protectora Fuerza Política, volvió a pedirle un debate al actual ministro de Defensa, Luis Petri, en medio de la campaña que inició con un spot, el hombre oriundo del deparamento de General San Martín, Mendoza, apoyado por el mismo presidente Javier Milei.

Jacky desafió a Petri: pide que explique en Mendoza su gestión en Defensa

Lo hizo marcándole al candidato por Mendoza de La Libertad Avanza, que, “al fin le habla a los mendocinos, directamente a los votantes de LLA, olvidándose del partido y de la gente que lo ayudó a llegar”. Con, “un discurso lejos de la UCR, deshumanizado como el de su líder que ya no es Alfonsín”.

Jacky vuelve a invitar a Petri a un debate en Mendoza para que explique su gestión

El desafío para Petri lo realizó Jacky desde su cuenta de X recordando cuando el ministro de la nación aseguró que la presidencia de Milei era mucho mejor que la del mismo Alfonsín y criticándole “el veto contra las personas con discapacidad, contra los jubilados, contra el Garrahan, contra lo ya pactado con las provincias (ATN), contra las universidades, mientras se enorgullece de haber comprado F16”.

También Jacky apuntó contra el funcionario sobre su actual gestión al frente de las Fuerzas Armadas de Argentina: “Escondés la pésima administración de IOSFA (Instituto de la Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad) y el destrato que le has dado a la familia militar”.

“Te das cuenta Luis, que no basta con un spot de campaña, es necesario el debate”, insistió Jacky finalizando su posteo en X con una irónica reflexión: “La pinta es lo de menos. #debatamospetri”.

También puedes leer

Discriminación en la escuela

Bullying en el secundario: admiten que desde la política, “hemos hecho poco y nada”

Elecciones 2025

Carolina Jacky sobre Luis Petri: “Al fin le habla a los mendocinos pero no da el debate”

Cuendo fluye el magma

El riesgo para Mendoza de una posible erupción del volcán Planchón – Peteroa

Guaymallén

Detienen al presunto autor de un hombre que apareció icinerado

San Rafael

Contienen un incendio forestal en Los Parlamentos, en el sur de Mendoza

Elecciones 2025

Piden declarar a Luis Petri “persona no grata” en las universidades

Te puede interesar

Pasión y fuerza

Lionel Scaloni visitó Mendoza: a qué vino a la provincia cuyana

Discriminación en la escuela

Bullying en el secundario: admiten que desde la política, “hemos hecho poco y nada”

Elecciones 2025

Carolina Jacky sobre Luis Petri: “Al fin le habla a los mendocinos pero no da el debate”

Cuendo fluye el magma

El riesgo para Mendoza de una posible erupción del volcán Planchón – Peteroa

Guaymallén

Detienen al presunto autor de un hombre que apareció icinerado

San Rafael

Contienen un incendio forestal en Los Parlamentos, en el sur de Mendoza

Elecciones 2025

Piden declarar a Luis Petri “persona no grata” en las universidades

Tensión en La Paz

Caso de la chica de 14 armada en la escuela: para Carolina Jacky “ha fallado el Estado”

Salud pública

Javier Milei también rechazó la Emergencia en el Garrahan

Articulará el ISCAMEN

Mendoza finalmente reglamentó la Ley de Cannabis Medicinal

Cinco horas de tensión

Esto sucederá con la chica de 14 que llevó un arma y disparó en la escuela

Cinco horas de tensión

Así fue el operativo por la chica de 14 con un arma en una escuela en La Paz

Privados de la libertad

Desactivan un posible motín en la unidad penitenciaria San Felipe

San Martín

Una joven policía tuvo una muerte violenta e investigan un posible suicidio

Deportes

El tenis y el auge de las apuestas deportivas: una combinación en crecimiento

Hockey sobre patines

Jóvenes atletas de Mendoza se destacan en el Cadi La Seu de Cataluña

La Paz

VIDEO: una alumna llevó un arma a la escuela, disparó y se atrincheró

Transporte público

Mendoza licitará el 24 de septiembre el Tren de Cercanías del Este

Incelemencia climática

Suspendieron las clases por el Zonda en un departamento de Mendoza

Torneo Clausura 2025

Walter Ribonetto analizó su primer triunfo con Godoy Cruz Antonio Tomba