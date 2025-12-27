Noticias Mendoza

Mendoza
Previa de Año Nuevo

Ciudad de Mendoza secuestró más de 4.500 unidades de pirotecnia

Tras Navidad y en la antesala de Año Nuevo, el municipio intensificó los operativos de control para prevenir la venta y el uso de pirotecnia, una práctica prohibida en la capital mendocina por su impacto en la salud y la seguridad.

Luego de los festejos de Navidad y de cara a las celebraciones de Año Nuevo, la Ciudad de Mendoza profundizó los operativos de inspección y control para prevenir la venta y el uso de pirotecnia, una actividad prohibida por ordenanza municipal. Como resultado de estos procedimientos, ya se secuestraron más de 4.500 unidades de mercadería, lo que refleja el refuerzo de las acciones preventivas en distintos puntos del departamento.

¿Dónde se realizaron los operativos contra la pirotecnia en Mendoza?

Los controles se desarrollaron principalmente en operativos contra la venta ambulante y en diversos sectores del departamento. Entre los elementos decomisados se encontraron cañitas voladoras, bengalas, morteros, petardos, tortas luminosas, baterías y fósforos petardos, entre otros productos prohibidos.

¿Qué se hizo con la pirotecnia secuestrada?

Este viernes al mediodía, personal de la División Explosivos de la Policía de Mendoza retiró el material incautado para proceder a su correspondiente destrucción, conforme a los protocolos de seguridad vigentes.

¿Por qué está prohibida la pirotecnia en la Ciudad de Mendoza?

Desde el municipio, conducido por Ulpiano Suarez, remarcaron la importancia de apelar a la conciencia de comerciantes y vecinos debido al impacto negativo que genera la pirotecnia. El ruido afecta especialmente a personas con discapacidad, con trastornos del espectro autista o sensibilidad auditiva, así como también a adultos mayores, bebés y animales.

¿Cómo denunciar la venta de pirotecnia en Mendoza?

Los vecinos pueden denunciar la venta de pirotecnia comunicándose con el 147 o a través del chatbot del municipio, disponible por WhatsApp en el número 261 468-4551, lo que permite una respuesta más ágil y efectiva ante este tipo de situaciones.

¿Qué sanciones se aplican por vender o usar pirotecnia?

La normativa vigente prohíbe tanto la venta como el uso de pirotecnia en la Ciudad de Mendoza. Ante una infracción, la autoridad municipal puede proceder al decomiso inmediato del material, considerándose una falta grave.

La ordenanza establece sanciones económicas que pueden alcanzar hasta 5 mil UTM, según la gravedad del caso. Además, quienes ya fueron infraccionados recibirán las sanciones máximas correspondientes y serán sometidos al Jurado Vecinal para el análisis de cada situación.

¿Continuarán los controles durante Año Nuevo?

Desde el municipio confirmaron que los operativos de control continuarán durante las celebraciones de Año Nuevo, con el objetivo de promover fiestas más seguras, inclusivas y responsables.

