Noticias Mendoza

API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.

Secciones

Mendoza
Bloomberg Philanthropies

Ciudad de Mendoza y Luján de Cuyo lograron la Certificación Oro What Works Cities 2025

Los municipios fueron distinguidos por Bloomberg Philanthropies por su gestión basada en datos y evidencia. El reconocimiento los ubica entre las ciudades más avanzadas de América en toma de decisiones públicas.

La Ciudad de Mendoza y Luján de Cuyo obtuvieron la Certificación Oro What Works Cities 2025, un reconocimiento internacional otorgado por Bloomberg Philanthropies que distingue a las ciudades que utilizan datos y evidencia para mejorar la gestión pública. El anuncio se realizó este miércoles 14 de enero en la plaza Independencia, con la presencia de los intendentes Ulpiano Suarez y Esteban Allasino.

Ulpiano Suarez, el intendente con mejor imagen del país, según una encuesta nacional

¿Qué es la Certificación Oro What Works Cities?

Es una distinción internacional que reconoce a los gobiernos locales que aplican estándares avanzados en el uso de datos, transparencia, planificación basada en evidencia y evaluación del impacto de las políticas públicas.

¿Por qué es importante este reconocimiento para Mendoza?

Porque posiciona a la Ciudad de Mendoza y a Luján de Cuyo entre las ciudades más avanzadas del continente en gestión pública moderna. En Argentina, hasta ahora, solo la Ciudad Autónoma de Buenos Aires había alcanzado este nivel de certificación.

¿Cuántas ciudades lograron esta certificación en América?

Desde la creación del programa, solo 34 ciudades del continente lograron la certificación Oro. En Argentina, únicamente tres municipios alcanzaron este nivel, entre ellos los dos departamentos mendocinos.

¿Qué aspectos evalúa Bloomberg Philanthropies?

El proceso de certificación analiza 43 criterios, que incluyen:

  • Gestión y calidad de los datos
  • Transparencia y rendición de cuentas
  • Planificación basada en evidencia
  • Presupuesto inteligente
  • Impacto real de las políticas públicas en la comunidad

Para obtener la categoría Oro es necesario superar el 68% de los estándares evaluados.

¿Qué dijeron los intendentes tras el anuncio?

Ulpiano Suarez destacó que el reconocimiento es el resultado de años de trabajo técnico y una forma de gestionar con mayor transparencia, poniendo a las personas en el centro de las decisiones.
Por su parte, Esteban Allasino remarcó que el proceso es abierto a miles de municipios, pero que muy pocos logran cumplir con estándares tan exigentes, lo que convierte a este logro en un orgullo y un compromiso para seguir elevando la calidad institucional.

También puedes leer

Bloomberg Philanthropies

Ciudad de Mendoza y Luján de Cuyo lograron la Certificación Oro What Works Cities 2025

Ataque delictivo

Autódromo de San Martín: destrozaron el kartódromo y robaron luminarias

Ciudad de Mendoza

Ulpiano Suarez recorrió la obra del bar Astor Club, una nueva apuesta gastronómica y cultural

Producción y empleo

Alertan por fuertes aumentos en frutas y verduras y caída de ventas en Mendoza

Salud pública

Preocupa en Mendoza el consumo de drogas y psicofármacos sin receta médica

Buenos Aires

Juan Cruz Yacopini mostró signos de mejoría y permanece consciente

Te puede interesar

Contingencias Climáticas

Omar Félix afirmó que la lucha antigranizo “sirve y está científicamente comprobada”

Bloomberg Philanthropies

Ciudad de Mendoza y Luján de Cuyo lograron la Certificación Oro What Works Cities 2025

Ataque delictivo

Autódromo de San Martín: destrozaron el kartódromo y robaron luminarias

Ciudad de Mendoza

Ulpiano Suarez recorrió la obra del bar Astor Club, una nueva apuesta gastronómica y cultural

Producción y empleo

Alertan por fuertes aumentos en frutas y verduras y caída de ventas en Mendoza

Salud pública

Preocupa en Mendoza el consumo de drogas y psicofármacos sin receta médica

Buenos Aires

Juan Cruz Yacopini mostró signos de mejoría y permanece consciente

Río Grande

Renunció la Virreina de la Vendimia Departamental de Malargüe

Protegiendo a bebés

Campaña de vacunación contra el virus sincicial respiratorio para embarazadas

Ciudad de Mendoza

Avanza la urbanización de la explaya San Agustín: construirán viviendas sociales

Ejecución de sentencia

Mendoza prorrogó la suspensión de juicios por deudas hipotecarias

Verano 2026

Qué documentación necesitás para viajar en auto al exterior desde Argentina

Elecciones 2026

Lo que tenés que saber de los departamentos mendocinos que van a las urnas en febrero

CECITyS advierte

Apertura de importaciones y nuevo vínculo con Chile golpean al comercio mendocino

Congreso de la Nación

Arrieta cuestionó a Milei por no aplicar la Ley de Emergencia en Discapacidad

Guaymallén

Murió un hombre en la Terminal de Ómnibus de Mendoza

Galardón Internacional

Teresita, la científica de Mendoza del CONICET reconocida por su aporte contra el cáncer

Guaymallén

Salvaron a una perra y sus siete cachorros atrapados en una acequia

Cynthia Landi, la víctima fatal del crimen a la salida del boliche.
Imputado de homicidio

Crimen de Cynthia Landi en Guaymallén: se entregó el cuarto sospechoso

Torneo Apertura 2026

Gimnasia y Esgrima ajusta detalles para la Liga Profesional y suma refuerzos