Ciudad de Mendoza y Luján de Cuyo lograron la Certificación Oro What Works Cities 2025

Los municipios fueron distinguidos por Bloomberg Philanthropies por su gestión basada en datos y evidencia. El reconocimiento los ubica entre las ciudades más avanzadas de América en toma de decisiones públicas.

La Ciudad de Mendoza y Luján de Cuyo obtuvieron la Certificación Oro What Works Cities 2025, un reconocimiento internacional otorgado por Bloomberg Philanthropies que distingue a las ciudades que utilizan datos y evidencia para mejorar la gestión pública. El anuncio se realizó este miércoles 14 de enero en la plaza Independencia, con la presencia de los intendentes Ulpiano Suarez y Esteban Allasino.

¿Qué es la Certificación Oro What Works Cities?

Es una distinción internacional que reconoce a los gobiernos locales que aplican estándares avanzados en el uso de datos, transparencia, planificación basada en evidencia y evaluación del impacto de las políticas públicas.

¿Por qué es importante este reconocimiento para Mendoza?

Porque posiciona a la Ciudad de Mendoza y a Luján de Cuyo entre las ciudades más avanzadas del continente en gestión pública moderna. En Argentina, hasta ahora, solo la Ciudad Autónoma de Buenos Aires había alcanzado este nivel de certificación.

¿Cuántas ciudades lograron esta certificación en América?

Desde la creación del programa, solo 34 ciudades del continente lograron la certificación Oro. En Argentina, únicamente tres municipios alcanzaron este nivel, entre ellos los dos departamentos mendocinos.

¿Qué aspectos evalúa Bloomberg Philanthropies?

El proceso de certificación analiza 43 criterios, que incluyen:

Gestión y calidad de los datos

Transparencia y rendición de cuentas

Planificación basada en evidencia

Presupuesto inteligente

Impacto real de las políticas públicas en la comunidad

Para obtener la categoría Oro es necesario superar el 68% de los estándares evaluados.

¿Qué dijeron los intendentes tras el anuncio?

Ulpiano Suarez destacó que el reconocimiento es el resultado de años de trabajo técnico y una forma de gestionar con mayor transparencia, poniendo a las personas en el centro de las decisiones.

Por su parte, Esteban Allasino remarcó que el proceso es abierto a miles de municipios, pero que muy pocos logran cumplir con estándares tan exigentes, lo que convierte a este logro en un orgullo y un compromiso para seguir elevando la calidad institucional.