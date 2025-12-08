Noticias Mendoza

API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.

Secciones

Mendoza
Malargüe

Cómo impacta el proyecto Cobre San Romeleo en la agricultura y el desarrollo

Más del 90 por ciento de las exposiciones apoyó la iniciativa minera que busca producir óxido de cobre para fungicidas agrícolas orgánicos, un insumo clave para la vitivinicultura y otros cultivos regionales.

El proyecto Cobre San Romeleo dio un paso decisivo en su proceso de evaluación ambiental tras una audiencia pública que combinó participación presencial y virtual desde Malargüe. La propuesta, orientada a producir óxido de cobre —materia prima para fungicidas utilizados en vitivinicultura y agricultura orgánica— recibió un respaldo mayoritario de vecinos, productores y referentes institucionales.

¿Qué se debatió en la audiencia pública de Cobre San Romeleo?

Durante más de seis horas se escucharon intervenciones de distintos perfiles, con un dato contundente: más del 90 por ciento de quienes tomaron la palabra apoyaron el proyecto.
La audiencia fue organizada por la Dirección de Minería y la Dirección de Gestión y Fiscalización Ambiental, dependientes del Ministerio de Energía y Ambiente, en el marco de la evaluación del Informe de Impacto Ambiental.

Participaron la vicegobernadora Hebe Casado, el intendente Celso Jaque y el ministro de Producción Rodolfo Vargas Arizu, entre otros representantes institucionales.

¿Por qué el óxido de cobre es estratégico para la agricultura regional?

En la apertura, la vicegobernadora Casado destacó que se trata de un proyecto de pequeña escala orientado a producir un insumo esencial para vitivinicultura, frutales y otros cultivos regionales.
Señaló que contar con este producto a nivel local favorece a miles de productores y fortalece cadenas de valor dentro de la provincia.

También remarcó que avanzar en proyectos que cumplen la normativa y generan empleo es parte de una minería sostenible que impulsa el desarrollo de la economía regional.

¿Cómo se complementan la minería y la agricultura según el Gobierno?

El intendente Celso Jaque afirmó que Malargüe considera a la actividad minera como un motor de desarrollo departamental.
Ejemplificó con el caso de la familia Montesino, puesteros de la zona que podrían beneficiarse directamente al brindar servicios asociados al proyecto.

Por su parte, el ministro Vargas Arizu sostuvo que la minería no compite con la agricultura, sino que la complementa. Destacó la importancia del cobre en tecnologías productivas, en la electromovilidad y en la reducción de la contaminación asociada al petróleo.

¿Cómo fue el proceso de participación ciudadana?

El Informe de Impacto Ambiental fue elaborado por la Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria de la UNCuyo, junto con informes sectoriales de organismos provinciales y de la Municipalidad de Malargüe.

Toda la documentación estuvo disponible para consulta pública tanto en formato digital como de manera presencial. La audiencia fue transmitida en vivo, con acceso gratuito mediante transportes contratados para la jornada.

Hubo participación de vecinos, organizaciones productivas, referentes académicos y puesteros de la zona. La subdirectora de Minería, Jimena Ponce, confirmó que la mayoría de las exposiciones fueron en apoyo al proyecto. La instructora Rebeca Cultrera indicó que más del 90 por ciento se manifestó a favor.

¿Qué características productivas tiene Cobre San Romeleo?

Cobre San Romeleo es un proyecto de minería metalífera de pequeña escala, con una inversión estimada en 3 millones de dólares y una capacidad de procesamiento de 40 toneladas diarias.

Su objetivo es la producción de óxido de cobre, destinado a la elaboración de sulfato de cobre, un fungicida de alto valor utilizado en agricultura orgánica.

El yacimiento, ubicado a 160 kilómetros al sur de Malargüe, cuenta con 257 mil toneladas de reservas y una ley media de 1,29 % de cobre, lo que proyecta una vida útil de 20 años.

¿Qué impacto tendrá en la economía y el empleo?

El proyecto prevé empleo local directo e indirecto, contratación de servicios dentro de Malargüe y la sustitución de importaciones de insumos estratégicos para la vitivinicultura y la agricultura.

La iniciativa se presenta como un modelo de minería sustentable con capitales provinciales, orientado a fortalecer cadenas productivas existentes y a aplicar tecnologías de bajo impacto ambiental.

También puedes leer

Inmaculada Concepción

Así se movió el turismo durante el fin de semana largo en Mendoza y el país

Flexibilización en marcha

Qué cambia con la nueva ley de “modernización laboral” que impulsa el Gobierno

Posible grooming

¿Qué pasó con la alumna de 14 años que se atrincheró armada en una escuela?

Elecciones 2026

La inesperada alianza entre Cornejo y De Marchi de cara a los comicios de febrero

Tunuyán

Rescataron a los tres montañistas extraviados en el Cerro Punta Negra

Malargüe

Cómo impacta el proyecto Cobre San Romeleo en la agricultura y el desarrollo

Te puede interesar

Automovilismo

Gonzalo Antolín se ilusiona con dar el salto a la Clase 3 del TN en 2026?

Inmaculada Concepción

Así se movió el turismo durante el fin de semana largo en Mendoza y el país

Flexibilización en marcha

Qué cambia con la nueva ley de “modernización laboral” que impulsa el Gobierno

Posible grooming

¿Qué pasó con la alumna de 14 años que se atrincheró armada en una escuela?

Elecciones 2026

La inesperada alianza entre Cornejo y De Marchi de cara a los comicios de febrero

Tunuyán

Rescataron a los tres montañistas extraviados en el Cerro Punta Negra

Malargüe

Cómo impacta el proyecto Cobre San Romeleo en la agricultura y el desarrollo

Luján de Cuyo

Vuelco en el Corredor del Oeste: cuatro heridos y un auto caído a un canal

Ciiudad de Mendoza

Voto por San Jorge: qué teme el Gobierno para el martes y cómo será el operativo

Godoy Cruz

Acoso laboral: el caso que terminó con un funcionario municipal apartado

Desarrollo energético

Así funciona el nuevo centro de control eléctrico del Este de Mendoza

Godoy Cruz

José Mansur: “Volver a Primera es la prioridad absoluta”

Crisis hídrica

Mendoza y el desafío del agua: por qué el riego por manto quedó en la mira

Sentencia inminente

¿En qué etapa está el caso Loncarich, centrado en la sustracción de menores?

Transporte público

¿Qué empresas quieren la obra del Tren de Cercanías del Este en Mendoza?

Mundial de handball 2025

Con presencia mendocina: Argentina cayó frente a Polonia en un duro partido

Estado del tiempo

Calor, tormentas y granizo: cómo estará el fin de semana largo en Mendoza

Guaymallén

Calvente invertirá 14 millones de dólares para mejorar servicio de agua potable

Luján de Cuyo

La exreina Mariana Bosco enfrenta a Esteban Allasino en defensa de su hija Lara

Certificados truchos

El fiscal rechazó detener e imputar al presidente de la Liga Mendocina