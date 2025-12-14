Noticias Mendoza

API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.

Secciones

Mendoza
Exploración minera

Con 61 proyectos, se consolida el Malargüe Distrito Minero Occidental

El Senado provincial aprobó las Declaraciones de Impacto Ambiental de 27 nuevos proyectos de exploración minera en Malargüe. Con esta decisión, el Malargüe Distrito Minero Occidental suma 61 iniciativas autorizadas y avanza en su desarrollo bajo estrictos controles ambientales.

En una sesión clave para la minería en Mendoza, el Senado provincial aprobó —con amplia mayoría— las Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA) de 27 proyectos de exploración minera ubicados en Malargüe. La decisión, que se dio el mismo día en que se debatió la explotación de cobre en Uspallata, consolida el Malargüe Distrito Minero Occidental (MDMO), que ya cuenta con 61 proyectos habilitados en el sur provincial.

¿Cuántos proyectos mineros están habilitados en el Malargüe Distrito Minero Occidental?

Con la aprobación de esta segunda tanda de Declaraciones de Impacto Ambiental, el Malargüe Distrito Minero Occidental alcanza un total de 61 proyectos mineros de exploración habilitados, todos avalados por la Legislatura provincial.

¿Qué empresa se destaca entre los proyectos aprobados?

Uno de los principales actores del distrito es Kobrea, una junior minera canadiense que posee el proyecto El Perdido, autorizado en la primera etapa y considerado el más avanzado para iniciar perforaciones.

Además, en esta segunda tanda de proyectos aprobados, Kobrea es propietaria de El Destino, Sofi y Cuprum.

¿Qué falta para que comiencen las tareas de exploración en campo?

Si bien las Declaraciones de Impacto Ambiental ya fueron ratificadas, esto no habilita de forma automática el inicio de los trabajos en terreno. Según explicó Mario Castelli, presidente de Kobrea Argentina, las empresas deben cumplir una serie de requisitos adicionales exigidos por la Autoridad Minera.

¿Qué requisitos deben cumplir las empresas mineras?

Antes de comenzar con la exploración propiamente dicha, los titulares de los proyectos deben presentar:

  • Un manual de buenas prácticas.
  • Una línea de base ambiental, que incluye estudios técnicos y ambientales previos.

Estos documentos deben ser aprobados por la Autoridad Minera provincial. “No podemos comenzar con actividades en campo hasta cumplir con todos los protocolos establecidos”, remarcó Castelli.

¿Qué otros proyectos y titulares fueron alcanzados por la aprobación?

Entre los proyectos cuya DIA fue ratificada se encuentran iniciativas pertenecientes a empresas y particulares como New Era Metals, Pampa Exploración SA, Agaucu, Andean Exploration, La Zubia SAS, entre otros, que deberán completar los mismos pasos administrativos y ambientales antes de iniciar tareas de exploración.

¿Cuál es el proyecto más próximo a iniciar perforaciones en Malargüe?

El proyecto El Perdido, de Kobrea, es el que se encuentra más cerca de comenzar con las perforaciones. Tras la aprobación de la actualización de su Informe de Impacto Ambiental por parte de la Dirección de Minería y la Dirección de Protección Ambiental, la empresa inició la construcción de un camino de acceso minero de unos 14 kilómetros.

Aunque la obra presenta algunas demoras por la complejidad del terreno, la firma espera avanzar con las perforaciones una vez finalizado el camino y montado el campamento temporal de exploración. Para esta etapa, Kobrea ya firmó un contrato de perforación con la empresa Conosur Drilling.

También puedes leer

Navidad 2025

Cómo acompañar a personas en situación de calle en Mendoza este 24 de diciembre

Pacto Parental

La iniciativa nacida en Mendoza para retrasar el uso del celular suma adhesiones

Exploración minera

Con 61 proyectos, se consolida el Malargüe Distrito Minero Occidental

Rentabilidad en baja

Alerta roja para el vino: Coninagro advierte una fuerte caída de la rentabilidad

Cierre inclusivo

Una escuela de Mendoza eliminó el acto de colación del Nivel Inicial

Unidad Tombina

Godoy Cruz eligió a José Mansur como presidente por los próximos cuatro años

Te puede interesar

Contribuyentes en alerta

Impuesto inmobiliario: alertan por fuertes subas en Mendoza desde 2026

Navidad 2025

Cómo acompañar a personas en situación de calle en Mendoza este 24 de diciembre

Pacto Parental

La iniciativa nacida en Mendoza para retrasar el uso del celular suma adhesiones

Exploración minera

Con 61 proyectos, se consolida el Malargüe Distrito Minero Occidental

Rentabilidad en baja

Alerta roja para el vino: Coninagro advierte una fuerte caída de la rentabilidad

Cierre inclusivo

Una escuela de Mendoza eliminó el acto de colación del Nivel Inicial

Unidad Tombina

Godoy Cruz eligió a José Mansur como presidente por los próximos cuatro años

Las Heras

Se incendió una casa: dos personas heridas, entre ellas una mujer embarazada

Estudio del Conicet

El arbolado urbano de Mendoza reduce hasta 17 decibelios el ruido del tránsito

Con cáscaras de frutas

Mallas biodegradables para reemplazar las plásticas en el agro mendocino

Mercado laboral

Alarma salarial: el 72% de los trabajadores gana menos que la canasta básica

Actividad comercial

Ventas navideñas 2025 en Mendoza: los juguetes lideran la demanda

Junto a ONU y EEUU

Mendoza impulsa una estrategia regional contra el narcotráfico en cárceles

Prisión efectiva

Condenaron a Carolina Loncarich por impedir el vínculo de su hijo con el padre

Ciudad de Mendoza

Denuncian represión en la protesta contra San Jorge y convocan a un ruidazo

Protesta el 18 de diciembre

La CGT rompe la tregua con el Gobierno y anuncia una masiva movilización

Maipú

Grave denuncia por abuso sexual: una niña de cinco permanece internada

Estado del tiempo

Fin de semana en Mendoza: Zonda, tormentas y descenso de temperatura

Boxeo

Todo listo para la acción en el Cuna de Campeones V

Boxeo

Junín se prepara para vivir una prometedora cartelera internacional