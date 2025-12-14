Con 61 proyectos, se consolida el Malargüe Distrito Minero Occidental

El Senado provincial aprobó las Declaraciones de Impacto Ambiental de 27 nuevos proyectos de exploración minera en Malargüe. Con esta decisión, el Malargüe Distrito Minero Occidental suma 61 iniciativas autorizadas y avanza en su desarrollo bajo estrictos controles ambientales.

En una sesión clave para la minería en Mendoza, el Senado provincial aprobó —con amplia mayoría— las Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA) de 27 proyectos de exploración minera ubicados en Malargüe. La decisión, que se dio el mismo día en que se debatió la explotación de cobre en Uspallata, consolida el Malargüe Distrito Minero Occidental (MDMO), que ya cuenta con 61 proyectos habilitados en el sur provincial.

¿Cuántos proyectos mineros están habilitados en el Malargüe Distrito Minero Occidental?

Con la aprobación de esta segunda tanda de Declaraciones de Impacto Ambiental, el Malargüe Distrito Minero Occidental alcanza un total de 61 proyectos mineros de exploración habilitados, todos avalados por la Legislatura provincial.

¿Qué empresa se destaca entre los proyectos aprobados?

Uno de los principales actores del distrito es Kobrea, una junior minera canadiense que posee el proyecto El Perdido, autorizado en la primera etapa y considerado el más avanzado para iniciar perforaciones.

Además, en esta segunda tanda de proyectos aprobados, Kobrea es propietaria de El Destino, Sofi y Cuprum.

¿Qué falta para que comiencen las tareas de exploración en campo?

Si bien las Declaraciones de Impacto Ambiental ya fueron ratificadas, esto no habilita de forma automática el inicio de los trabajos en terreno. Según explicó Mario Castelli, presidente de Kobrea Argentina, las empresas deben cumplir una serie de requisitos adicionales exigidos por la Autoridad Minera.

¿Qué requisitos deben cumplir las empresas mineras?

Antes de comenzar con la exploración propiamente dicha, los titulares de los proyectos deben presentar:

Un manual de buenas prácticas .

. Una línea de base ambiental, que incluye estudios técnicos y ambientales previos.

Estos documentos deben ser aprobados por la Autoridad Minera provincial. “No podemos comenzar con actividades en campo hasta cumplir con todos los protocolos establecidos”, remarcó Castelli.

¿Qué otros proyectos y titulares fueron alcanzados por la aprobación?

Entre los proyectos cuya DIA fue ratificada se encuentran iniciativas pertenecientes a empresas y particulares como New Era Metals, Pampa Exploración SA, Agaucu, Andean Exploration, La Zubia SAS, entre otros, que deberán completar los mismos pasos administrativos y ambientales antes de iniciar tareas de exploración.

¿Cuál es el proyecto más próximo a iniciar perforaciones en Malargüe?

El proyecto El Perdido, de Kobrea, es el que se encuentra más cerca de comenzar con las perforaciones. Tras la aprobación de la actualización de su Informe de Impacto Ambiental por parte de la Dirección de Minería y la Dirección de Protección Ambiental, la empresa inició la construcción de un camino de acceso minero de unos 14 kilómetros.

Aunque la obra presenta algunas demoras por la complejidad del terreno, la firma espera avanzar con las perforaciones una vez finalizado el camino y montado el campamento temporal de exploración. Para esta etapa, Kobrea ya firmó un contrato de perforación con la empresa Conosur Drilling.