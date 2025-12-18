Noticias Mendoza

Condenado a 11 años

Confesó abusos sexuales a su nieta y grooming a otras menores en Mendoza

El acusado, de 54 años, confesó delitos sexuales contra su nieta y otras menores. La sentencia fue dictada mediante un juicio abreviado en el Polo Judicial Penal.

La Justicia de Mendoza condenó a 11 años de prisión a un hombre de 54 años que confesó abusos sexuales contra su nieta, además de hechos de grooming y producción y tenencia de material de abuso sexual infantil. La pena fue impuesta en el marco de un juicio abreviado, lo que permitió evitar el debate oral.

¿Cómo se dictó la condena en este caso?

La sentencia fue dictada por el juez Ramiro Salinas, del Tribunal Penal Colegiado N°2, durante una audiencia realizada en la Sala 15 del Polo Judicial Penal. El magistrado homologó el acuerdo entre la defensa del imputado y el fiscal de Delitos contra la Integridad Sexual, Flavio D’Amore, a cargo de la investigación.

La causa se inició el año pasado a partir de denuncias por ciberacoso a menores, y posteriormente se incorporaron los hechos vinculados a abusos sexuales dentro del ámbito familiar.

¿Qué delitos confesó el acusado?

El imputado admitió responsabilidad penal por los siguientes delitos, todos en concurso real:

  • Corrupción de menores agravada por la edad de la víctima y por el vínculo.
  • Producción de material de abuso y/o explotación sexual de niños, niñas y adolescentes agravada por la edad de la víctima.
  • Abuso sexual simple agravado por el vínculo.
  • Abuso sexual gravemente ultrajante agravado por el vínculo y por la convivencia preexistente.
  • Grooming o ciberacoso infantil.
  • Tenencia de material de abuso y/o explotación sexual de menores.

¿Cómo se desarrollaron los hechos investigados?

De acuerdo con la investigación, la mayoría de los delitos fueron cometidos contra su nieta. Además de los abusos, la menor era contactada a través de mensajes enviados a su teléfono celular, donde el acusado se hacía pasar por un joven de su edad para solicitarle imágenes de contenido sexual.

La pesquisa también permitió identificar situaciones de acoso a otras menores mediante aplicaciones de mensajería.

¿Qué pruebas fueron incorporadas a la causa?

Al momento de la detención, ocurrida a comienzos de 2024, se secuestraron cuatro teléfonos celulares. Los peritajes tecnológicos realizados sobre los dispositivos permitieron detectar material de abuso y explotación sexual infantil, que fue incorporado como prueba.

¿Cuál era la actividad que declaraba el condenado?

En redes sociales, el hombre se presentaba como prestador de servicios de reparaciones, principalmente de equipos electrónicos, y mencionaba conocimientos vinculados a seguridad privada.

Finalmente, tras la confesión de los hechos y la homologación del acuerdo, el acusado fue condenado por la Justicia provincial.

