Mendoza
Diversión nocturna

Controles por Navidad en Mendoza: operativos contra fiestas clandestinas

El Ministerio de Seguridad y Justicia desplegará controles especiales en toda la provincia para prevenir fiestas clandestinas y fiscalizar el cumplimiento de las normas de seguridad en eventos y locales nocturnos durante la noche del 25 de diciembre.

Durante la celebración de Navidad, el Ministerio de Seguridad y Justicia pondrá en marcha operativos de control en distintos puntos de Mendoza con el objetivo de evitar la realización de fiestas clandestinas y verificar las condiciones de seguridad y salubridad en los espacios habilitados. Las tareas estarán a cargo de inspectores de la Subdirección de Control y Eventos, en conjunto con la Dirección de Seguridad Privada.

¿Cuántas fiestas están habilitadas en Mendoza para Navidad?

En total, se autorizaron 22 fiestas en toda la provincia para la noche del 25 de diciembre. La distribución es la siguiente:

  • 10 en el Gran Mendoza
  • 3 en la Zona Este
  • 5 en el Valle de Uco
  • 4 en la Zona Sur

Además, estarán en funcionamiento más de 150 locales de esparcimiento categorizados, que también serán fiscalizados por los organismos de control.

¿Cuáles son los horarios especiales para los eventos de Navidad?

Los horarios establecidos para los eventos habilitados son:

  • Ingreso y venta de entradas: hasta las 3.30
  • Expendio de bebidas alcohólicas: hasta las 5.30
  • Cierre y finalización de los eventos: a las 7.30

¿Dónde denunciar fiestas clandestinas en Mendoza?

Ante irregularidades o la realización de fiestas clandestinas, las denuncias pueden realizarse llamando al 0800 222 0900, una línea gratuita que funciona las 24 horas.

¿Qué fiestas están habilitadas en el Gran Mendoza?

  • Open Air, Bodegas Tierras Altas (Luján)
  • Eden, Salón de Carolis (Luján)
  • Navidad Mirage, Salón Alma Hydra (Luján)
  • Santa Marta, Cima Bar (Luján)
  • 404 Christmas Session, Quinta Doña Elvira (Guaymallén)
  • Absolut X Label, Quinta Las Rosas (Guaymallén)
  • Navidad en la Isla, Isla Verde (Guaymallén)
  • Evento bailable, El Barcito (Lavalle)
  • Navidad Pedemonte, Pedemonte (Las Heras)
  • Evento bailable, El Cerro (Las Heras)

¿Qué fiestas están habilitadas en la Zona Este?

  • Navidad Popular, Club Juventud Unida (La Paz)
  • Apertura Navidad, La Mariana (San Martín)
  • Apertura Navidad, Paax (Junín)

¿Qué fiestas se realizarán en el Valle de Uco?

  • Sofia Claus Fest, Sofía Disco (Tunuyán)
  • Delirium, Valley House (Tunuyán)
  • Colombia, Espacio Republic (Tunuyán)
  • Fiesta Haras, MKM (San Carlos)
  • Navidad, La Fortaleza (Tupungato)

¿Qué eventos están autorizados en la Zona Sur?

  • Fiesta Nómade, Centenarios Eventos (General Alvear)
  • Navidad, Pivovar (General Alvear)
  • Luven Navidad Bajo las Estrellas, Finca Las Perdices (San Rafael)
  • Elévate Sounds, Club Los Campesinos (San Rafael)

