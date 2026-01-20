Crece la expectativa por el regreso de los Rolling Stones a la Argentina

Noticias Mendoza

Cultura
A casi una década de sus históricos shows en el Estadio Único de La Plata, la posibilidad de que los Rolling Stones regresen a la Argentina volvió a instalarse con fuerza.
Un artículo del Daily Mail reavivó la ilusión de los fanáticos al revelar que la banda evalúa realizar mini-residencias en tres países, entre ellos Argentina, tras cancelar su gira europea por la salud de Keith Richards.

A casi una década de sus históricos shows en el Estadio Único de La Plata, la posibilidad de que los Rolling Stones vuelvan a tocar en la Argentina volvió a cobrar fuerza. Aunque la gira europea fue cancelada por cuestiones médicas, una reciente publicación del Daily Mail indicó que la banda analiza un formato alternativo que incluiría al país como una de sus paradas clave.

¿Por qué se había descartado una gira de los Rolling Stones en 2026?

Durante los últimos meses, representantes del grupo habían asegurado que no habría gira en 2026 debido a problemas de salud de Keith Richards, que le impedirían afrontar viajes extensos sin riesgos. Esta situación derivó en la cancelación oficial del tour europeo previsto para este año.

¿Qué dice el Daily Mail sobre un posible regreso a la Argentina?

La editora Alison Boshoff reveló que los Rolling Stones evalúan realizar tres mini-residencias en el Reino Unido, Estados Unidos y Argentina, país que consideran estratégico por la relación histórica con su público y el fervor de sus fanáticos.

¿En qué consiste el formato de mini-residencia que analiza la banda?

El esquema contempla una semana de shows en cada país y luego dos semanas de descanso entre presentaciones. Este formato permitiría reducir traslados, minimizar el desgaste físico y cuidar especialmente la salud de Richards.

¿Por qué Argentina es clave para los Rolling Stones?

Según el artículo, la banda considera a la Argentina como uno de los países con mayor base de fans y conexión emocional con su música, lo que la posiciona como una sede prioritaria dentro de este posible regreso limitado.

¿Qué condiciona la confirmación de los shows?

El principal factor sigue siendo el estado de salud de Keith Richards, de 82 años. Los médicos recomendaron limitar desplazamientos y esfuerzos físicos durante los próximos meses, dejando en claro que “la prioridad es la salud de Keith”.

