Minería local

De 10 mil a 234 mil hectáreas: el proyecto de litio se expande en el Sur de Mendoza

Lo que comenzó como una exploración limitada en Salinas del Diamante se transformó en un megaproyecto que abarca más de 230 mil hectáreas. La iniciativa apunta a iniciar perforaciones en 2026 y promete bajo impacto ambiental.

El proyecto de litio que inicialmente ocupaba unas 10 mil hectáreas en la zona de Salinas del Diamante, San Rafael, ha crecido de forma exponencial. Bajo el nuevo nombre “Diamante – Sosneado”, la propuesta ahora contempla 26 expedientes que cubren más de 234.000 hectáreas, extendiéndose hacia El Sosneado y parte del departamento de Malargüe.

Alcance territorial y zonas sensibles

El documento técnico del proyecto revela una expansión que llega hasta las inmediaciones de la nueva traza de la Ruta 40, al suroeste cerca de la Ruta 188 y La Junta, y al norte, cruzando la Ruta 144 hacia Agua del Toro.

Uno de los puntos que genera preocupación es que parte de la Reserva Las Salinas queda dentro del área de exploración, y hacia el sur, el plan se aproxima a la Laguna Llancanelo, un sitio de alto valor ambiental.

Empresas y objetivos

La iniciativa está impulsada por las compañías Ampere Lithium y El Jarillar S.A., que buscan determinar el potencial de sales de litio y otros minerales del subsuelo.

El objetivo inmediato es conseguir la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) favorable para comenzar las tareas de exploración a inicios de 2026. Si los resultados son prometedores, se avanzará en una segunda etapa para definir la viabilidad económica de la extracción.

Tecnología y promesa de bajo impacto ambiental

Las empresas sostienen que aplicarán el método de Extracción Directa de Litio (DLE), una técnica más moderna que evita las grandes piletas de evaporación que suelen extenderse por más de un año.

El proceso se realiza en un circuito cerrado con filtros, lo que, según las compañías, reduce el consumo de agua y la huella ambiental. Además, aseguran que el proyecto generará empleo local y dinamizará la economía de la región.

Etapas de exploración y técnicas previstas

La fase inicial incluirá un mapeo geológico con estudios visuales y magneto-telúricos para analizar la resistividad del subsuelo.

En la etapa de perforación se usarán métodos como la Rotación por Aire Reverso (sin agua) y la Perforación Diamantina (con agua y aditivos), alcanzando profundidades de entre 90 y 600 metros.
Las plataformas de ensayo ocuparán entre 625 y 900 metros cuadrados, donde se realizarán mediciones de la salmuera para determinar concentración y volumen de litio disponible.

Qué es el litio

El litio (Li) es un metal alcalino blando, plateado y muy reactivo, conocido por ser el elemento sólido más ligero y menos denso de la tabla periódica. Es un recurso estratégico debido a su uso principal en las baterías de iones de litio para vehículos eléctricos y dispositivos electrónicos, aunque también se utiliza en la industria aeroespacial y como medicamento para tratar trastornos del estado de ánimo como el trastorno bipolar. 

