Delcy Rodríguez, presidenta interina de Venezuela.
Asamblea Nacional

Venezuela: Delcy Rodríguez enviará al Parlamento un proyecto de amnistía

La presidenta encargada de Venezuela confirmó que impulsará una ley de amnistía general para presos políticos y que clausurará El Helicoide, uno de los principales centros de detención denunciados por torturas y abusos.

Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela, anunció este viernes que enviará a la Asamblea Nacional un proyecto de ley de amnistía general para personas detenidas por motivos políticos, una iniciativa que también incluye el cierre del centro de detención El Helicoide, símbolo de la represión durante gobiernos chavistas anteriores.

Nicolás Maduro se declaró no culpable ante la Justicia de Estados Unidos

¿Qué propone la ley de amnistía anunciada por Delcy Rodríguez?

La iniciativa busca liberar a los presos políticos y podría eliminar las causas penales en su contra, lo que supone un paso jurídico más amplio que las excarcelaciones parciales registradas en las últimas semanas. Según organizaciones de derechos humanos, cientos de personas continúan detenidas por causas consideradas arbitrarias.

¿Por qué el Gobierno anunció el cierre de El Helicoide?

Rodríguez presentó la clausura de El Helicoide como parte de una transformación institucional y social. El edificio es emblemático por las denuncias de detenciones arbitrarias, torturas y abusos contra opositores, activistas y periodistas.

Europa y EE.UU. aprobaron sanciones contra Venezuela

¿Qué dicen las organizaciones de derechos humanos sobre las liberaciones?

Mientras el Gobierno oficialista sostiene haber liberado a más de 600 personas, organismos independientes verifican cifras menores y advierten que muchas excarcelaciones incluyen restricciones, como prohibiciones para salir del país o dar declaraciones públicas.

¿Qué dudas generan las medidas anunciadas por el Gobierno?

Activistas y defensores de derechos humanos mantienen reservas sobre la transparencia y el alcance real de la amnistía y del cierre de El Helicoide, y reclaman garantías efectivas para evitar nuevas detenciones arbitrarias.

