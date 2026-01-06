Nicolás Maduro se declaró no culpable ante la Justicia de Estados Unidos

En una jornada clave para el futuro político de Venezuela, Nicolás Maduro compareció por primera vez ante un tribunal federal de Estados Unidos, donde se declaró no culpable y se autodefinió como un “prisionero de guerra”, mientras Washington y Caracas avanzan en un nuevo esquema de transición y control político.

El exmandatario venezolano Nicolás Maduro fue trasladado desde una prisión de Brooklyn para presentarse ante el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York. En paralelo, en Caracas asumió Delcy Rodríguez como presidenta interina, mientras el gobierno estadounidense terminó de conformar un equipo de línea dura para supervisar el proceso.

¿Cómo fue la primera declaración de Maduro ante la Justicia estadounidense?

Maduro ingresó a la sala del tribunal sonriente, vestido con ropa de presidiario. En español y asistido por auriculares de traducción, afirmó: “No soy culpable, soy un hombre decente, sigo siendo el presidente de mi país”.

El juez Alvin Hellerstein interrumpió su alegato político y le pidió limitarse a confirmar su identidad. La próxima audiencia fue fijada para el 17 de marzo.

¿Quiénes más están imputados en la causa?

Junto a Maduro, su esposa Cilia Flores, de 69 años, también se declaró no culpable. La nueva acta de inculpación incorporó además a su hijo, Nicolás Maduro Guerra (“Nicolasito”), y a Diosdado Cabello.

¿Qué rol asumió Delcy Rodríguez en Caracas?

Mientras se desarrollaba la audiencia en Nueva York, Delcy Rodríguez juró como presidenta interina ante el Parlamento venezolano. En su discurso afirmó asumir “con dolor por el secuestro de dos héroes” y llamó a sostener el orden institucional durante la transición.

¿Quiénes integran el equipo de control designado por Estados Unidos?

El expresidente Donald Trump confirmó la conformación de un “triunvirato” encargado de coordinar la transición:

Marco Rubio , secretario de Estado

, secretario de Estado Pete Hegseth , secretario de Guerra

, secretario de Guerra Stephen Miller, asesor presidencial

Trump advirtió que, aunque Rodríguez estaría “cooperando”, deberá facilitar el acceso a las reservas petroleras o enfrentará “un precio muy alto”.

¿Cuál es la situación de seguridad en Venezuela?

La tensión continúa en el terreno. Durante la noche del lunes se registraron disparos en las inmediaciones del Palacio de Miraflores, tras la detección de drones no autorizados. El gobierno aseguró que la situación está bajo control.

Organizaciones médicas reportaron 70 muertos y 90 heridos, mientras que fuentes militares reconocieron al menos 15 fallecidos. Cuba confirmó la muerte de 32 agentes de seguridad que protegían a Maduro.

¿Habrá una intervención militar terrestre de Estados Unidos?

El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, descartó una ocupación terrestre prolongada, tras recibir informes de inteligencia que desaconsejan ese escenario.

¿Qué repercusiones internacionales generó la crisis?

El impacto de la operación se extendió más allá de América Latina. En Groenlandia, su primer ministro llamó a la calma luego de declaraciones de asesores de Trump sobre una posible anexión y remarcó: “No somos comparables, somos una democracia”.