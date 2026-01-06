Noticias Mendoza

API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.

Secciones

Mundo
Nueva York

Nicolás Maduro se declaró no culpable ante la Justicia de Estados Unidos

En una jornada clave para el futuro político de Venezuela, Nicolás Maduro compareció por primera vez ante un tribunal federal de Estados Unidos, donde se declaró no culpable y se autodefinió como un “prisionero de guerra”, mientras Washington y Caracas avanzan en un nuevo esquema de transición y control político.

El exmandatario venezolano Nicolás Maduro fue trasladado desde una prisión de Brooklyn para presentarse ante el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York. En paralelo, en Caracas asumió Delcy Rodríguez como presidenta interina, mientras el gobierno estadounidense terminó de conformar un equipo de línea dura para supervisar el proceso.

Carlos Stornelli pidió la extradición de Nicolás Maduro a la Argentina

¿Cómo fue la primera declaración de Maduro ante la Justicia estadounidense?

Maduro ingresó a la sala del tribunal sonriente, vestido con ropa de presidiario. En español y asistido por auriculares de traducción, afirmó: “No soy culpable, soy un hombre decente, sigo siendo el presidente de mi país”.
El juez Alvin Hellerstein interrumpió su alegato político y le pidió limitarse a confirmar su identidad. La próxima audiencia fue fijada para el 17 de marzo.

¿Quiénes más están imputados en la causa?

Junto a Maduro, su esposa Cilia Flores, de 69 años, también se declaró no culpable. La nueva acta de inculpación incorporó además a su hijo, Nicolás Maduro Guerra (“Nicolasito”), y a Diosdado Cabello.

¿Qué rol asumió Delcy Rodríguez en Caracas?

Mientras se desarrollaba la audiencia en Nueva York, Delcy Rodríguez juró como presidenta interina ante el Parlamento venezolano. En su discurso afirmó asumir “con dolor por el secuestro de dos héroes” y llamó a sostener el orden institucional durante la transición.

¿Quiénes integran el equipo de control designado por Estados Unidos?

El expresidente Donald Trump confirmó la conformación de un “triunvirato” encargado de coordinar la transición:

  • Marco Rubio, secretario de Estado
  • Pete Hegseth, secretario de Guerra
  • Stephen Miller, asesor presidencial

Trump advirtió que, aunque Rodríguez estaría “cooperando”, deberá facilitar el acceso a las reservas petroleras o enfrentará “un precio muy alto”.

¿Cuál es la situación de seguridad en Venezuela?

La tensión continúa en el terreno. Durante la noche del lunes se registraron disparos en las inmediaciones del Palacio de Miraflores, tras la detección de drones no autorizados. El gobierno aseguró que la situación está bajo control.

Organizaciones médicas reportaron 70 muertos y 90 heridos, mientras que fuentes militares reconocieron al menos 15 fallecidos. Cuba confirmó la muerte de 32 agentes de seguridad que protegían a Maduro.

¿Habrá una intervención militar terrestre de Estados Unidos?

El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, descartó una ocupación terrestre prolongada, tras recibir informes de inteligencia que desaconsejan ese escenario.

¿Qué repercusiones internacionales generó la crisis?

El impacto de la operación se extendió más allá de América Latina. En Groenlandia, su primer ministro llamó a la calma luego de declaraciones de asesores de Trump sobre una posible anexión y remarcó: “No somos comparables, somos una democracia”.

También puedes leer

Estado del tiempo

Pronóstico en Mendoza: calor, viento y alerta por tormentas este martes

Investigan las causas

Un feroz incendio con explosiones alarmó al centro de Rivadavia

Nueva York

Nicolás Maduro se declaró no culpable ante la Justicia de Estados Unidos

Derechos Humanos

Carlos Stornelli pidió la extradición de Nicolás Maduro a la Argentina

Villa Nueva

Hallaron el cuerpo sin vida de una mujer en una acequia de Guaymallén

Temporada 2026

Marcelo Gallardo quiere a Sebastián Villa en River y crecen las versiones

Te puede interesar

Contingencias climáticas

Tormentas con granizo en Santa Rosa y San Rafael y hay alerta amarilla en Mendoza

Estado del tiempo

Pronóstico en Mendoza: calor, viento y alerta por tormentas este martes

Investigan las causas

Un feroz incendio con explosiones alarmó al centro de Rivadavia

Nueva York

Nicolás Maduro se declaró no culpable ante la Justicia de Estados Unidos

Derechos Humanos

Carlos Stornelli pidió la extradición de Nicolás Maduro a la Argentina

Villa Nueva

Hallaron el cuerpo sin vida de una mujer en una acequia de Guaymallén

Temporada 2026

Marcelo Gallardo quiere a Sebastián Villa en River y crecen las versiones

Ciudad

Último día para cargar tickets y participar del sorteo de Comprá en las Fiestas

Coparticipación municipal

Luciana Arenas: “Luján recibe menos recursos por vecino y eso afecta los servicios”

Ciclo lectivo 2026

Mendoza modifica el primer ciclo de primaria desde 2026: qué cambia

Congreso de la Nación

Lourdes Arrieta y el Monotributo Digital: cuándo podría implementarse

Barrio San Antonio

Murió un delincuente durante un presunto intento de robo en Maipú

“El Grinch” mendocino: un detenido por intentar incendiar un árbol de navidad.
Peatonal Sarmiento

“El Grinch” mendocino: detuvieron a un hombre por incendiar un árbol de Navidad

Maipú

Ni radicales ni peronistas: empresarios y productores van a las elecciones

Guaymallén

Murió una mujer tras un tiroteo durante un conflicto con cuidacoches

Consejo de Seguridad

La ONU debatirá la legalidad del operativo militar de Estados Unidos en Venezuela

Estudio nacional

Mendoza fue el destino más barato de Argentina para vacacionar en verano

Refuerzo Mensana

Gimnasia y Esgrima sumó a Esteban Fernández para la temporada 2026

Comicios 2026

Elecciones municipales: vence el plazo para presentar listas en seis departamentos

Ataque a Venezuela

Javier Milei celebró la captura de Nicolás Maduro y reafirmó su postura contra el chavismo