Noticias Mendoza

API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.

Secciones

Mendoza
Elecciones 2026

Demanda en la Suprema Corte tensa la elección de convencionales en San Rafael

La acción de inconstitucionalidad presentada por el diputado José Luis Ramón busca frenar la votación de 24 convencionales constituyentes prevista para el 22 de febrero y abrió una fuerte disputa política por la reforma de la Carta Orgánica municipal.

Una demanda ante la Suprema Corte de Justicia sacudió de lleno el proceso electoral en San Rafael, donde el próximo 22 de febrero los vecinos elegirán concejales y 24 convencionales constituyentes en el marco de la reforma de la Carta Orgánica municipal. La presentación judicial del diputado de Protectora, José Luis Ramón intenta bloquear la votación de convencionales y tensiona un comicio clave para la autonomía del departamento.

A pesar del crítico Cornejo, Félix promulgó la autonomía de San Rafael

¿Qué pide la demanda presentada ante la Suprema Corte?

La acción de inconstitucionalidad impulsada por José Luis Ramón apunta específicamente a frenar la elección de convencionales constituyentes. El legislador presentó la demanda el 11 de enero, en plena feria judicial, junto con una medida cautelar para suspender esa parte del proceso electoral en San Rafael.

Según Ramón, el proceso de reforma debe “reorganizarse” por problemas de transparencia y legitimidad, y sostiene que el municipio avanzó por fuera del marco normativo provincial.

Félix y la autonomía municipal en San Rafael: “Es un reclamo de años”

¿Por qué Ramón cuestiona la reforma de la Carta Orgánica?

El diputado de Protectora argumenta que antes de reformar una Carta Orgánica municipal deberían modificarse la Constitución provincial y la Ley Orgánica de Municipalidades. Incluso advirtió que, de no hacerse así, podrían abrirse escenarios extremos, como una eventual “secesión” institucional del departamento.

Además, denuncia que la ordenanza que convocó al poder constituyente no alcanzó los dos tercios del Concejo Deliberante y que se omitió la consulta popular.

Elecciones municipales en San Rafael: Emir Félix encabeza la campaña

¿Qué dice Ramón sobre la elección conjunta de concejales y constituyentes?

Otro de los ejes de la demanda es el rechazo a que ambas elecciones se realicen en un mismo acto. Según Ramón, esta modalidad favorece a los partidos políticos y distorsiona la elección de los convencionales constituyentes.

¿Qué postura tomó la Suprema Corte hasta ahora?

Por el momento, la Suprema Corte informó de manera escueta que la acción “no está habilitada en feria”, por lo que el expediente permanece sin avances. El presidente del tribunal, Dalmiro Garay, es quien debe proveer la causa para que comience a tramitarse, algo que aún no ocurrió.

Un dato clave es que la Junta Electoral provincial, integrada por los propios jueces de la Corte, ya avaló la convocatoria conjunta y no detectó “ilegalidad manifiesta”.

¿Se abrió una interna política detrás de la demanda?

Más allá del plano judicial, la presentación de Ramón desató una fuerte disputa política. El legislador aseguró que actuó de manera autónoma y se despegó de La Cámpora, sector con el que se había aliado en 2021, afirmando que el vínculo está roto.

Desde el oficialismo departamental, en cambio, sospechan que hubo impulso político detrás de la demanda y apuntan tanto al cornejismo como a La Cámpora como posibles interesados en frenar la elección.

¿Qué rol juegan el PJ y La Cámpora en San Rafael?

El kirchnerismo enfrentará a los hermanos Félix en las urnas del 22 de febrero con listas propias de concejales y constituyentes. San Rafael es el único municipio peronista donde La Cámpora competirá contra un intendente del PJ, a diferencia de otros departamentos con elecciones desdobladas.

El concejal Nadir Yasuff, referente camporista y candidato a constituyente, salió públicamente a cuestionar a Ramón y defendió la reforma de la Carta Orgánica, a la que definió como un “hito histórico”.

¿Qué plantea el cornejismo sobre una posible autodenuncia?

Desde Cambia Mendoza surgió una teoría más explosiva: que el propio oficialismo departamental estaría detrás de la demanda. El concejal Leonardo Yapur sostuvo que Emir Félix, primer candidato a constituyente, preferiría perder en la Corte antes que en las urnas.

Hasta ahora, Emir Félix no hizo referencias públicas a su candidatura ni al proceso electoral, y se limitó a difundir en redes sociales contenidos sobre obras municipales.

¿Qué opinó Jimena Cobo sobre la autonomía municipal?

La diputada del Pro Jimena Cobo se sumó al debate con una mirada institucional. Valoró la iniciativa de San Rafael por reabrir la discusión sobre la autonomía municipal, pero advirtió sobre el riesgo de una judicialización interminable.

Según Cobo, el camino más saludable es que Mendoza avance en una ley provincial que reglamente claramente los alcances de la autonomía municipal y evite conflictos judiciales prolongados.

También puedes leer

Máxima celebración

Vendimia 2026: cuándo y cómo comprar las entradas para el Acto Central y Repetición

El Ministerio Público Fiscal difundió la imagen y las características de Bruno Benjamín López, visto por última vez el 17 de enero. Piden colaboración urgente a la comunidad.

Sano y salvo

Hallaron al adolescente de 14 años que estaba desaparecido en Maipú

Costo de vida

En Mendoza, llenar el changuito del súper costó más de 800 mil pesos en diciembre

Unión Europea

El Parlamento Europeo frena el acuerdo Mercosur-UE y lo envía a revisión

Autos chinos en el barco que llegó a Zárate.

Mercado automotor

Llegan 7 mil autos eléctricos chinos al país y una buena parte irá a Mendoza

Pelea vecinal

Un adolescente murió tras una pelea armada en un cumpleaños en Godoy Cruz

Te puede interesar

Elecciones 2026

Jacky: “La autonomía municipal no es una concesión: es un mandato constitucional”

Máxima celebración

Vendimia 2026: cuándo y cómo comprar las entradas para el Acto Central y Repetición

El Ministerio Público Fiscal difundió la imagen y las características de Bruno Benjamín López, visto por última vez el 17 de enero. Piden colaboración urgente a la comunidad.
Sano y salvo

Hallaron al adolescente de 14 años que estaba desaparecido en Maipú

Costo de vida

En Mendoza, llenar el changuito del súper costó más de 800 mil pesos en diciembre

Unión Europea

El Parlamento Europeo frena el acuerdo Mercosur-UE y lo envía a revisión

Autos chinos en el barco que llegó a Zárate.
Mercado automotor

Llegan 7 mil autos eléctricos chinos al país y una buena parte irá a Mendoza

Pelea vecinal

Un adolescente murió tras una pelea armada en un cumpleaños en Godoy Cruz

Elecciones 2026

Demanda en la Suprema Corte tensa la elección de convencionales en San Rafael

Crisis institucional

La Liga Mendocina de Fútbol, al borde de la intervención de Alfredo Cornejo

Mercado de pases

Independiente Rivadavia le dio un ultimátum a Sebastián Villa ante el interés de Cruz Azul

A casi una década de sus históricos shows en el Estadio Único de La Plata, la posibilidad de que los Rolling Stones regresen a la Argentina volvió a instalarse con fuerza.
Con un formato especial

Crece la expectativa por el regreso de los Rolling Stones a la Argentina

Elecciones 2026

Elecciones municipales en San Rafael: Emir Félix encabeza la campaña

Conductas peligrosas

Suicidio, principal causa de muerte violenta en Argentina y Mendoza supera la media

Elecciones 2027

Ulpiano Suárez ratificó que quiere ser gobernador de Mendoza para suceder a Cornejo

Copa Argentina

Independiente Rivadavia venció a Estudiantes de Caseros y avanzó a los 16avos

Ciudad de Mendoza

Reabrió la avenida Sarmiento tras una renovación integral ante más de 15 mil personas

Costo de vida

La inflación no cede en alimentos: verduras y aceites presionan los precios en enero

Omar Felix es el intendente de San Rafael que firmó la ordenanza e impulsa la elección de convencionales constituyentes
Elecciones 2026

Seis departamentos votan concejales mientras San Rafael define su autonomía

República Dominicana

Un mendocino pelea por su vida en Punta Cana tras una infección fúngica grave

Investigación judicial

Hallaron más huesos humanos en Maipú y crece la hipótesis de un cuerpo desmembrado