Demanda en la Suprema Corte tensa la elección de convencionales en San Rafael

La acción de inconstitucionalidad presentada por el diputado José Luis Ramón busca frenar la votación de 24 convencionales constituyentes prevista para el 22 de febrero y abrió una fuerte disputa política por la reforma de la Carta Orgánica municipal.

Una demanda ante la Suprema Corte de Justicia sacudió de lleno el proceso electoral en San Rafael, donde el próximo 22 de febrero los vecinos elegirán concejales y 24 convencionales constituyentes en el marco de la reforma de la Carta Orgánica municipal. La presentación judicial del diputado de Protectora, José Luis Ramón intenta bloquear la votación de convencionales y tensiona un comicio clave para la autonomía del departamento.

¿Qué pide la demanda presentada ante la Suprema Corte?

La acción de inconstitucionalidad impulsada por José Luis Ramón apunta específicamente a frenar la elección de convencionales constituyentes. El legislador presentó la demanda el 11 de enero, en plena feria judicial, junto con una medida cautelar para suspender esa parte del proceso electoral en San Rafael.

Según Ramón, el proceso de reforma debe “reorganizarse” por problemas de transparencia y legitimidad, y sostiene que el municipio avanzó por fuera del marco normativo provincial.

¿Por qué Ramón cuestiona la reforma de la Carta Orgánica?

El diputado de Protectora argumenta que antes de reformar una Carta Orgánica municipal deberían modificarse la Constitución provincial y la Ley Orgánica de Municipalidades. Incluso advirtió que, de no hacerse así, podrían abrirse escenarios extremos, como una eventual “secesión” institucional del departamento.

Además, denuncia que la ordenanza que convocó al poder constituyente no alcanzó los dos tercios del Concejo Deliberante y que se omitió la consulta popular.

¿Qué dice Ramón sobre la elección conjunta de concejales y constituyentes?

Otro de los ejes de la demanda es el rechazo a que ambas elecciones se realicen en un mismo acto. Según Ramón, esta modalidad favorece a los partidos políticos y distorsiona la elección de los convencionales constituyentes.

¿Qué postura tomó la Suprema Corte hasta ahora?

Por el momento, la Suprema Corte informó de manera escueta que la acción “no está habilitada en feria”, por lo que el expediente permanece sin avances. El presidente del tribunal, Dalmiro Garay, es quien debe proveer la causa para que comience a tramitarse, algo que aún no ocurrió.

Un dato clave es que la Junta Electoral provincial, integrada por los propios jueces de la Corte, ya avaló la convocatoria conjunta y no detectó “ilegalidad manifiesta”.

¿Se abrió una interna política detrás de la demanda?

Más allá del plano judicial, la presentación de Ramón desató una fuerte disputa política. El legislador aseguró que actuó de manera autónoma y se despegó de La Cámpora, sector con el que se había aliado en 2021, afirmando que el vínculo está roto.

Desde el oficialismo departamental, en cambio, sospechan que hubo impulso político detrás de la demanda y apuntan tanto al cornejismo como a La Cámpora como posibles interesados en frenar la elección.

¿Qué rol juegan el PJ y La Cámpora en San Rafael?

El kirchnerismo enfrentará a los hermanos Félix en las urnas del 22 de febrero con listas propias de concejales y constituyentes. San Rafael es el único municipio peronista donde La Cámpora competirá contra un intendente del PJ, a diferencia de otros departamentos con elecciones desdobladas.

El concejal Nadir Yasuff, referente camporista y candidato a constituyente, salió públicamente a cuestionar a Ramón y defendió la reforma de la Carta Orgánica, a la que definió como un “hito histórico”.

¿Qué plantea el cornejismo sobre una posible autodenuncia?

Desde Cambia Mendoza surgió una teoría más explosiva: que el propio oficialismo departamental estaría detrás de la demanda. El concejal Leonardo Yapur sostuvo que Emir Félix, primer candidato a constituyente, preferiría perder en la Corte antes que en las urnas.

Hasta ahora, Emir Félix no hizo referencias públicas a su candidatura ni al proceso electoral, y se limitó a difundir en redes sociales contenidos sobre obras municipales.

¿Qué opinó Jimena Cobo sobre la autonomía municipal?

La diputada del Pro Jimena Cobo se sumó al debate con una mirada institucional. Valoró la iniciativa de San Rafael por reabrir la discusión sobre la autonomía municipal, pero advirtió sobre el riesgo de una judicialización interminable.

Según Cobo, el camino más saludable es que Mendoza avance en una ley provincial que reglamente claramente los alcances de la autonomía municipal y evite conflictos judiciales prolongados.