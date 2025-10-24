Noticias Mendoza

Galpón de ajo

Dos perros pitbull atacaron a un trabajador en Las Heras: quedó internado con graves heridas

La víctima, empleado de una empaquetadora de ajo, fue mordida en el cuello y en un brazo cuando llegaba a su puesto. Permanece internado en el Hospital Lagomaggiore. Los animales ya habían protagonizado ataques anteriores.

Jorge Fabián Trigo Díaz, de 57 años, empleado de la empaquetadora de ajo Lufran, sufrió un violento ataque de dos perros raza pitbull este viernes cuando ingresaba a trabajar en el establecimiento ubicado sobre calle San Esteban, en Las Heras, propiedad de Jorge Pandolfino, quien también es productor de espectáculos de box en Mendoza.

El hombre fue derivado de urgencia al Hospital Lagomaggiore, donde quedó internado con lesiones en el cuello y con uno de sus brazos comprometido. Según informaron voceros oficiales, el personal médico constató que presentaba “heridas desgarrantes” producto de las mordeduras.

Intervino la Oficina Fiscal N°1 de Las Heras, a cargo de Andrea Mengarelli, que junto a personal de Zoonosis municipal dispuso el traslado de los animales para su evaluación y posterior determinación sanitaria.

Fuentes del caso recordaron que hace aproximadamente un año, uno de estos perros atacó a un vecino del establecimiento y le arrancó una oreja. Además, un menor de edad también había sido mordido en otro hecho previo.

Instalaciones de la empaquetadora de ajo Lufran en el distrito de El Pastal en Las Heras, Mendoza.

Respuestas rápidas sobre el ataque de perros a un trabajador

¿Dónde ocurrió el ataque de perros en Mendoza?
En una empaquetadora de ajo ubicada sobre calle San Esteban, en el departamento de Las Heras.

¿En qué estado se encuentra el trabajador atacado?
Permanece internado en el Hospital Lagomaggiore con lesiones graves en el cuello y un brazo.

¿Intervino alguna autoridad tras el ataque?
Sí, actuó la Oficina Fiscal N°1 de Las Heras y personal de Zoonosis municipal, que trasladó a los animales.

¿Los mismos perros ya habían atacado antes?
Sí, uno de ellos arrancó la oreja a un vecino hace un año y también mordieron a un menor en otro episodio.

¿Qué pasará con los perros?
Quedaron bajo custodia de Zoonosis para evaluación y determinación de medidas.

