Estalló la crisis: echaron al DT de Godoy Cruz tras el último empate y fuerte reacción de los hinchas

La dirigencia de Godoy Cruz Antonio Tomba decidió la salida de Mariano Toedtli luego del empate ante Deportivo Morón, en medio de un clima caliente en el Feliciano Gambarte.

La crisis deportiva en Godoy Cruz Antonio Tomba tuvo un punto de quiebre este fin de semana ya que tras el empate como local frente a Deportivo Morón, la dirigencia tomó una decisión contundente: Mariano Toedtli dejó de ser el entrenador del primer equipo.

El resultado, que en lo deportivo dejó al equipo en zona de clasificación, no alcanzó para sostener un proceso que venía siendo cuestionado por los hinchas. El mal clima se hizo sentir con fuerza en el estadio Feliciano Gambarte, donde los reproches e insultos marcaron el final de una etapa.

Este lunes por la mañana, voceros cercanos a la dirigencia confirmaron lo que ya era un secreto a voces: Toedtli no continuará en su cargo y el club buscará un nuevo rumbo para encarar lo que resta de la temporada.

¿Por qué echaron a Mariano Toedtli de Godoy Cruz?

La salida de Mariano Toedtli se explica por una combinación de factores deportivos y extradeportivos. Si bien los números no eran completamente negativos, el rendimiento del equipo no convencía y el vínculo con los hinchas se deterioró partido a partido.

El empate ante Deportivo Morón fue determinante. El equipo no logró imponer condiciones como local y dejó escapar puntos clave, lo que generó una reacción inmediata en las tribunas.

Los cuestionamientos no solo apuntaron al resultado, sino también al funcionamiento colectivo, la falta de identidad futbolística y algunas decisiones tácticas que no terminaron de cerrar.

¿Cómo era la campaña de Godoy Cruz con Toedtli?

Durante su ciclo, Mariano Toedtli dirigió a Godoy Cruz Antonio Tomba en competencias como la Copa Argentina y la Primera Nacional.

El balance general fue:

3 triunfos

7 empates

2 derrotas

Si bien el equipo se mantenía en el sexto lugar de la zona A de la Primera Nacional con 16 puntos, en zona de pelea, la irregularidad terminó pesando más que los números.

La falta de victorias en momentos clave y la imposibilidad de consolidar un estilo de juego fueron determinantes para que la dirigencia decidiera dar por finalizado el ciclo.

¿Qué pasó en el Feliciano Gambarte tras el empate?

El estadio Feliciano Gambarte fue escenario de un clima tenso tras el empate. Los hinchas de Godoy Cruz Antonio Tomba expresaron su descontento de manera directa, con insultos y reproches hacia el equipo y el cuerpo técnico.

Este contexto terminó de acelerar una decisión que, según trascendió, ya venía siendo analizada en la interna del club.

La presión del público, sumada a la falta de resultados contundentes, dejó a Toedtli sin margen para continuar.

¿Quién podría reemplazar a Toedtli en Godoy Cruz?

Por el momento, la dirigencia de Godoy Cruz Antonio Tomba no confirmó quién será el nuevo entrenador. Sin embargo, se espera que en las próximas horas haya novedades, ya que el equipo necesita reacomodarse rápidamente para no perder terreno en la tabla.

No se descarta que, de manera interina, un miembro del cuerpo técnico actual o un entrenador de las divisiones inferiores se haga cargo del plantel profesional mientras se define el reemplazo definitivo.

El desafío será inmediato: recuperar la confianza del plantel y, sobre todo, reconectar con los hinchas en un momento delicado.

¿Cómo queda Godoy Cruz en la tabla de la Primera Nacional?

Tras el empate ante Deportivo Morón, Godoy Cruz Antonio Tomba quedó en la sexta posición de la zona A de la Primera Nacional, con 16 unidades.

Si bien la ubicación aún lo mantiene competitivo, la tabla es ajustada y cualquier traspié puede dejarlo fuera de la zona de clasificación.

La salida del entrenador abre un nuevo capítulo en la temporada del Expreso, que ahora deberá rearmarse rápidamente para sostener sus aspiraciones.