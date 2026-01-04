Noticias Mendoza

API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.

Secciones

Mendoza
“El Grinch” mendocino: un detenido por intentar incendiar un árbol de navidad.
Peatonal Sarmiento

“El Grinch” mendocino: detuvieron a un hombre por incendiar un árbol de Navidad

Un hombre de 33 años fue detenido acusado de provocar de manera intencional el incendio del árbol de Navidad instalado en pleno centro de la ciudad de Mendoza. La Justicia investiga posibles vínculos con protestas antimineras.

Un hombre, tildado como “El Grinch” mendocino e identificado como Gonzalo Emmanuel Vídela Castro fue aprehendido en la noche del viernes acusado de provocar el incendio del árbol de Navidad ubicado en la peatonal Sarmiento, uno de los principales paseos comerciales y turísticos de la ciudad de Mendoza. El suceso generó daños en la estructura y activó una investigación judicial por incendio doloso.

¿Quién fue detenido por el incendio del árbol de Navidad en Mendoza?

El detenido es Gonzalo Emmanuel Vídela Castro, de 33 años, quien fue identificado tras tareas investigativas coordinadas por la fiscal correccional Giselle Lana.

¿De qué delito está acusado el sospechoso?

El hombre será imputado por el delito de incendio doloso y quedó a disposición de la Unidad Fiscal de Delitos No Especializados, luego del análisis de diversas pruebas reunidas en la causa.

¿Qué pruebas utilizó la Fiscalía para identificar al acusado?

La investigación se basó en:

  • Registros de cámaras del Centro Estratégico de Operaciones (CEO)
  • Imágenes de cámaras privadas de la zona
  • Testimonios de personas que circulaban por la peatonal al momento del hecho

¿Quién quedó a cargo de la causa judicial?

La causa quedó bajo la responsabilidad de la fiscal Mónica Fernández Poblet, quien continuará con las medidas procesales correspondientes.

¿El incendio estaría vinculado a protestas antimineras?

Según informaron medios locales, el ataque no habría sido un hecho aislado ni espontáneo, sino que estaría vinculado a manifestaciones de sectores antimineros. La investigación analiza la posible participación de otras personas y el trasfondo del suceso en ese contexto.

¿Qué daños provocó el incendio?

El incendio ocasionó daños materiales en la estructura del árbol de Navidad, instalado en uno de los espacios más concurridos del centro mendocino, lo que generó preocupación por la seguridad en la zona.

También puedes leer

Maipú

Ni radicales ni peronistas: empresarios y productores van a las elecciones

Guaymallén

Murió una mujer tras un tiroteo durante un conflicto con cuidacoches

Consejo de Seguridad

La ONU debatirá la legalidad del operativo militar de Estados Unidos en Venezuela

Estudio nacional

Mendoza fue el destino más barato de Argentina para vacacionar en verano

Refuerzo Mensana

Gimnasia y Esgrima sumó a Esteban Fernández para la temporada 2026

Comicios 2026

Elecciones municipales: vence el plazo para presentar listas en seis departamentos

Te puede interesar

“El Grinch” mendocino: un detenido por intentar incendiar un árbol de navidad.
Peatonal Sarmiento

“El Grinch” mendocino: detuvieron a un hombre por incendiar un árbol de Navidad

Maipú

Ni radicales ni peronistas: empresarios y productores van a las elecciones

Guaymallén

Murió una mujer tras un tiroteo durante un conflicto con cuidacoches

Consejo de Seguridad

La ONU debatirá la legalidad del operativo militar de Estados Unidos en Venezuela

Estudio nacional

Mendoza fue el destino más barato de Argentina para vacacionar en verano

Refuerzo Mensana

Gimnasia y Esgrima sumó a Esteban Fernández para la temporada 2026

Comicios 2026

Elecciones municipales: vence el plazo para presentar listas en seis departamentos

Ataque a Venezuela

Javier Milei celebró la captura de Nicolás Maduro y reafirmó su postura contra el chavismo

Estados Unidos

Donald Trump afirmó que capturó a Nicolás Maduro tras un ataque a gran escala

Guaymallén

La Feria del Juguete inicia su edición especial de Reyes Magos 2026

El ministro Caputo y el presidente Milei buscan que llegan más inversiones.
Boletín Oficial

El Gobierno nacional puso en vigencia la Ley de Presupuesto 2026

Inicio de 2026

Pirotecnia Cero: Lourdes Arrieta denunció falta de controles en Mendoza

Durante 2026

Ciudad de Mendoza congeló la planta de personal y aplicará austeridad

Ciudad

Murió uno de los heridos del accidente de una familia chilena en la Ruta 7

Los goles del Taty Castellanos se van de la Lazio al West Ham de la Premier League.
No va a Brasil

Valentín Castellanos deja la Lazio y jugará en el West Ham de Inglaterra

En el Lagomaggiore

En Mendoza nació la primera bebé de 2026 de la República Argentina

La Colonia

Inseguridad en Junín: balearon un auto durante una violenta discusión

Universo y humanos

¿Cuándo chocarán la Vía Láctea y Andrómeda y qué significa para la Tierra?

Potrerillos

Tragedia vial: un niño murió y una mujer está grave tras un vuelco en Ruta 7

Corredor Bioceánico

Accidente en Ruta 7: un auto cayó al río Mendoza y hay una persona en grave estado