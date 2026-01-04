“El Grinch” mendocino: detuvieron a un hombre por incendiar un árbol de Navidad

Un hombre de 33 años fue detenido acusado de provocar de manera intencional el incendio del árbol de Navidad instalado en pleno centro de la ciudad de Mendoza. La Justicia investiga posibles vínculos con protestas antimineras.

Un hombre, tildado como “El Grinch” mendocino e identificado como Gonzalo Emmanuel Vídela Castro fue aprehendido en la noche del viernes acusado de provocar el incendio del árbol de Navidad ubicado en la peatonal Sarmiento, uno de los principales paseos comerciales y turísticos de la ciudad de Mendoza. El suceso generó daños en la estructura y activó una investigación judicial por incendio doloso.

¿Quién fue detenido por el incendio del árbol de Navidad en Mendoza?

El detenido es Gonzalo Emmanuel Vídela Castro, de 33 años, quien fue identificado tras tareas investigativas coordinadas por la fiscal correccional Giselle Lana.

¿De qué delito está acusado el sospechoso?

El hombre será imputado por el delito de incendio doloso y quedó a disposición de la Unidad Fiscal de Delitos No Especializados, luego del análisis de diversas pruebas reunidas en la causa.

¿Qué pruebas utilizó la Fiscalía para identificar al acusado?

La investigación se basó en:

Registros de cámaras del Centro Estratégico de Operaciones (CEO)

Imágenes de cámaras privadas de la zona

de la zona Testimonios de personas que circulaban por la peatonal al momento del hecho

¿Quién quedó a cargo de la causa judicial?

La causa quedó bajo la responsabilidad de la fiscal Mónica Fernández Poblet, quien continuará con las medidas procesales correspondientes.

¿El incendio estaría vinculado a protestas antimineras?

Según informaron medios locales, el ataque no habría sido un hecho aislado ni espontáneo, sino que estaría vinculado a manifestaciones de sectores antimineros. La investigación analiza la posible participación de otras personas y el trasfondo del suceso en ese contexto.

¿Qué daños provocó el incendio?

El incendio ocasionó daños materiales en la estructura del árbol de Navidad, instalado en uno de los espacios más concurridos del centro mendocino, lo que generó preocupación por la seguridad en la zona.