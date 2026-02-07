Noticias Mendoza

API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.

Secciones

Mendoza
Tracción a sangre

El hombre de Palmira que recorre la Argentina en bicicleta junto a sus dos gatos

Jorge Omar Arrieta, mendocino nacido en Palmira, convirtió su pasión por el ciclismo en una travesía nacional. A los 64 años recorre el país en bicicleta acompañado por sus dos gatos y con el sueño intacto de volver a Mendoza.

Jorge Omar Arrieta, conocido como el hombre de Palmira, es un mendocino de 64 años que decidió recorrer la Argentina en bicicleta junto a sus dos gatos. Nacido en el distrito de Palmira, San Martín, y radicado desde hace décadas en Puerto Madryn, transformó una historia de vida marcada por la bicicleta en una aventura que hoy lo lleva a cruzar provincias y sumar miles de kilómetros.

¿Quién es el hombre de Palmira que viaja en bicicleta por el país?

Jorge nació en Palmira y pasó su juventud en San Martín, donde comenzó a recorrer largas distancias en bicicleta para visitar a su familia. “Nací en Palmira, viví en calle Rivadavia y desde chico siempre me gustó la bicicleta”, recordó el viajero sobre sus primeros trayectos y el vínculo temprano con el ciclismo.

¿Cómo empezó su travesía por la Argentina?

El punto de inflexión llegó en 2018, cuando debía trasladarse desde Córdoba hacia el sur del país y no quiso separarse de su mascota. Ante la dificultad de transportarla, tomó una decisión que cambiaría su vida: viajar en bicicleta hasta Puerto Madryn. Aquella primera travesía fue de 1406 kilómetros y duró 25 días, experiencia que despertó en él un amor profundo por la ruta y la vida al aire libre.

Jorge Omar Arrieta, mendocino nacido en Palmira, convirtió su pasión por el ciclismo en una travesía nacional. A los 64 años recorre el país en bicicleta acompañado por sus dos gatos y con el sueño intacto de volver a Mendoza.

¿Con quiénes recorre el país el ciclista mendocino?

Para encarar el desafío de recorrer toda la Argentina, Jorge adaptó una bicicleta Giant, decorada con los colores de Palmira, y sumó un carrito especial para Gina y Gino, sus dos gatos, que lo acompañan en cada viaje. “Me compré una Giant, la decoré con los colores de Palmira y el carrito para mis dos gatitos, Gina y Gino, quienes me acompañan en todos mis viajes”, contó en diálogo con Radio Regional.

¿Cómo se financia el viaje por la Argentina?

El proyecto cuenta con el apoyo de más de 35 patrocinadores, lo que le permite cubrir gastos de alimentación y elementos básicos para el recorrido. Esta red de acompañamiento fue clave para sostener una travesía que se extiende por todo el país y que requiere una logística constante.

¿Dónde se encuentra actualmente el hombre de Palmira?

En la actualidad, Jorge se encuentra en Puerto Iguazú, Misiones, transitando una de las etapas más significativas de su itinerario. Mantiene una rutina estricta para cuidar su salud y la de sus mascotas: “Siempre ando de mañana, nunca de siesta ni de noche”. Viaja equipado con anafe, bolsa de dormir y carpa, y avanza hacia su próximo destino en El Dorado.

¿Cuál es el sueño final del ciclista mendocino?

A pesar de llevar más de 25 años lejos de su tierra natal, el deseo de regresar a Mendoza sigue intacto. Jorge planea jubilarse el año próximo y volver a visitar Palmira y San Martín. Con la mirada puesta en su objetivo mayor, lo resume con una frase clara: “Mi sueño es hacer toda la Argentina”.

También puedes leer

Tracción a sangre

El hombre de Palmira que recorre la Argentina en bicicleta junto a sus dos gatos

Corredor Bioceánico

Alerta por estafas en el Paso Los Libertadores: advierten sobre intentos de estafa para ingresar a Chile

Guaymallén

Cambios en el Acceso Este: desde el lunes modifican la circulación vehicular

Vendimia en alerta

Productores de uva realizarán un caravanazo en Mendoza por la crisis del precio

Futuro del empleo

Ulpiano Suarez llamó a construir consensos para avanzar en una Reforma Laboral en Argentina

Niños y redes sociales

Repudiaron dichos de Lilia Lemoine contra un niño con autismo tras una iniciativa de Lourdes Arrieta

Te puede interesar

Prisión efectiva

Caso Bento: todas las condenas a los imputados y los detalles de un juicio histórico para Mendoza

Tracción a sangre

El hombre de Palmira que recorre la Argentina en bicicleta junto a sus dos gatos

Corredor Bioceánico

Alerta por estafas en el Paso Los Libertadores: advierten sobre intentos de estafa para ingresar a Chile

Guaymallén

Cambios en el Acceso Este: desde el lunes modifican la circulación vehicular

Vendimia en alerta

Productores de uva realizarán un caravanazo en Mendoza por la crisis del precio

Futuro del empleo

Ulpiano Suarez llamó a construir consensos para avanzar en una Reforma Laboral en Argentina

Niños y redes sociales

Repudiaron dichos de Lilia Lemoine contra un niño con autismo tras una iniciativa de Lourdes Arrieta

CB Consultora

Matías Stevanato lidera el ranking nacional de intendentes con mejor imagen en Argentina

Defensa del Ambiente

Manu Chao desmintió que tocará en Mendoza el 16 de febrero contra la megaminería en Uspallata

Accidente laboral

Accidente fatal en Maipú: un hombre murió tras volcar con un tractor en calle Lamadrid

El canciller Quirno participó del encuentro en Washington, que tuvo como anfitrión a Marco Rubio; el secretario de Estado destacó que la “Argentina desempeñará un rol clave para el mundo” en ese mercado; el interés norteamericano se focaliza en el litio y el cobre.
Alianza estratégica

Argentina y Estados Unidos firmaron un acuerdo clave por minerales críticos

Luján de Cuyo

Vecinos de Mayor Drummond rechazan la cesión de un terreno escolar al IPV

Torneo Apertura

Gimnasia busca reacción ante Instituto y Broggi prepara cambios tras la goleada en Santa Fe

Vendimia 2026

Fiesta de la Cosecha celebra sus 25 años con Las Pelotas y la Orquesta Filarmónica de Mendoza

Primer show de 2026

TREN (Tanto Rock es Necesario) se presenta en James Bar, en Totem Boulevard de San Martín

Estado del tiempo

Tormentas, granizo y Zonda: cómo evoluciona el tiempo en Mendoza este miércoles

Junto a la Filarmónica

Las Pelotas tocará en la Fiesta de la Cosecha por los 25 años del tradicional suceso mendocino

Histórico fallo

Walter Bento: quiénes fueron absueltos y qué fallas detectó el tribunal en la acusación fiscal

Contingencias climáticas

San Rafael lanzó una app gratuita para seguir tormentas y posible granizo en tiempo real

Inseguridad en el Este

Violenta jornada en Rivadavia: asaltos a policías y un grave siniestro vial