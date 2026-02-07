El hombre de Palmira que recorre la Argentina en bicicleta junto a sus dos gatos

Jorge Omar Arrieta, mendocino nacido en Palmira, convirtió su pasión por el ciclismo en una travesía nacional. A los 64 años recorre el país en bicicleta acompañado por sus dos gatos y con el sueño intacto de volver a Mendoza.

Jorge Omar Arrieta, conocido como el hombre de Palmira, es un mendocino de 64 años que decidió recorrer la Argentina en bicicleta junto a sus dos gatos. Nacido en el distrito de Palmira, San Martín, y radicado desde hace décadas en Puerto Madryn, transformó una historia de vida marcada por la bicicleta en una aventura que hoy lo lleva a cruzar provincias y sumar miles de kilómetros.

¿Quién es el hombre de Palmira que viaja en bicicleta por el país?

Jorge nació en Palmira y pasó su juventud en San Martín, donde comenzó a recorrer largas distancias en bicicleta para visitar a su familia. “Nací en Palmira, viví en calle Rivadavia y desde chico siempre me gustó la bicicleta”, recordó el viajero sobre sus primeros trayectos y el vínculo temprano con el ciclismo.

¿Cómo empezó su travesía por la Argentina?

El punto de inflexión llegó en 2018, cuando debía trasladarse desde Córdoba hacia el sur del país y no quiso separarse de su mascota. Ante la dificultad de transportarla, tomó una decisión que cambiaría su vida: viajar en bicicleta hasta Puerto Madryn. Aquella primera travesía fue de 1406 kilómetros y duró 25 días, experiencia que despertó en él un amor profundo por la ruta y la vida al aire libre.

¿Con quiénes recorre el país el ciclista mendocino?

Para encarar el desafío de recorrer toda la Argentina, Jorge adaptó una bicicleta Giant, decorada con los colores de Palmira, y sumó un carrito especial para Gina y Gino, sus dos gatos, que lo acompañan en cada viaje. “Me compré una Giant, la decoré con los colores de Palmira y el carrito para mis dos gatitos, Gina y Gino, quienes me acompañan en todos mis viajes”, contó en diálogo con Radio Regional.

¿Cómo se financia el viaje por la Argentina?

El proyecto cuenta con el apoyo de más de 35 patrocinadores, lo que le permite cubrir gastos de alimentación y elementos básicos para el recorrido. Esta red de acompañamiento fue clave para sostener una travesía que se extiende por todo el país y que requiere una logística constante.

¿Dónde se encuentra actualmente el hombre de Palmira?

En la actualidad, Jorge se encuentra en Puerto Iguazú, Misiones, transitando una de las etapas más significativas de su itinerario. Mantiene una rutina estricta para cuidar su salud y la de sus mascotas: “Siempre ando de mañana, nunca de siesta ni de noche”. Viaja equipado con anafe, bolsa de dormir y carpa, y avanza hacia su próximo destino en El Dorado.

¿Cuál es el sueño final del ciclista mendocino?

A pesar de llevar más de 25 años lejos de su tierra natal, el deseo de regresar a Mendoza sigue intacto. Jorge planea jubilarse el año próximo y volver a visitar Palmira y San Martín. Con la mirada puesta en su objetivo mayor, lo resume con una frase clara: “Mi sueño es hacer toda la Argentina”.