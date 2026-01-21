Noticias Mendoza

El Parlamento Europeo frena el acuerdo Mercosur-UE y lo envía a revisión

La Eurocámara aprobó una consulta ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea que paraliza la ratificación del tratado comercial firmado en Paraguay y suma una nueva barrera institucional al proceso.

El Parlamento Europeo decidió frenar el avance del acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea al aprobar una consulta formal ante el Tribunal de Justicia de la UE. La medida, votada por un margen ajustado, paraliza el proceso de ratificación y abre una etapa de revisión judicial que pone en suspenso la integración comercial entre ambos bloques.

El Mercosur firmó un Tratado de Libre Comercio con cuatro países de Europa

¿Por qué el Parlamento Europeo frenó el acuerdo con el Mercosur?

Con 334 votos a favor y 324 en contra, la Eurocámara resolvió que la Justicia europea evalúe si el acuerdo firmado recientemente en Paraguay respeta los tratados fundamentales de la Unión Europea. La decisión respondió a profundas diferencias internas sobre el impacto económico, institucional y productivo del convenio.

¿Qué estrategia intentó el Consejo Europeo para destrabar el tratado?

Ante la falta de consenso entre los Estados miembros, el Consejo buscó avanzar mediante una maniobra institucional: separar el capítulo arancelario del institucional para aprobar la parte comercial sin la ratificación de todos los parlamentos nacionales.
Sin embargo, este atajo fue cuestionado por legisladores que pusieron en duda su legalidad y su compatibilidad con el derecho comunitario.

¿Qué rol juega Francia en la oposición al acuerdo?

Francia se consolidó como el principal país opositor a la implementación inmediata del tratado. El gobierno francés presionó para que el acuerdo no avance sin un control exhaustivo, en defensa de su sector agrícola y de la soberanía alimentaria.

“El combate continúa para proteger nuestra agricultura y garantizar nuestra soberanía alimentaria”, afirmó el canciller francés Jean-Noël Barrot, al celebrar la intervención del Tribunal de Justicia.

¿Qué efectos tiene la revisión judicial del TJUE?

Aunque el acuerdo fue firmado formalmente en Asunción el último fin de semana, la consulta al Tribunal con sede en Luxemburgo abre un proceso que podría extenderse durante un largo período.
Hasta que no haya un pronunciamiento judicial, el convenio quedará en suspenso institucional, afectando las proyecciones de crecimiento comercial entre Europa y Sudamérica.

Desde la Comisión Europea cuestionaron la decisión parlamentaria y sostuvieron que los argumentos planteados no estarían justificados, aunque admitieron que el proceso quedará detenido.

¿Qué postura tomó Argentina frente al acuerdo Mercosur-UE?

En Argentina, el presidente Javier Milei incluyó la ratificación del acuerdo en el temario de sesiones extraordinarias del Congreso, con la intención de que el país sea el primero del Mercosur en aprobarlo.

Sin embargo, más allá del impulso del Ejecutivo nacional, el tratado deberá contar con la aprobación de todos los parlamentos de los países miembros plenos del Mercosur, además de superar el actual freno judicial en Europa.

