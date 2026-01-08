El PJ archivó el pedido de remoción contra Martín Antolín y seguirá siendo concejal

El Concejo Deliberante rechazó avanzar con el proceso político contra Martín Antolín, detenido meses atrás por alcoholemia positiva. El peronismo votó en bloque y archivó el expediente impulsado por Cambia Mendoza.

Gracias al PJ, el Concejo Deliberante de San Rafael resolvió archivar el proyecto de remoción contra el concejal Martín Antolín, quien había sido detenido en noviembre pasado por conducir con 1,15 gramos de alcohol en sangre en la calle Arístides Villanueva de Ciudad. La iniciativa, impulsada por Cambia Mendoza, fue rechazada por la mayoría peronista, que ratificó la continuidad del edil en el cuerpo legislativo.

¿Cómo fue la votación en el Concejo Deliberante?

Antolín, exintegrante del Partido Libertario —del que fue expulsado tras el episodio—, sostuvo su banca gracias al voto en bloque del PJ, que se impuso por 7 a 5 en la votación nominal. A favor del proceso de remoción votó la bancada de Cambia Mendoza, mientras que el peronismo, incluido el presidente del HCD, Samuel Barcudi, se expresó en contra.

¿Por qué se rechazó el proceso de remoción?

El intento de destitución se canalizó a través de una comisión investigadora impulsada por el radicalismo y derivada a la Comisión de Legislación, presidida por la concejal Pamela Torres (PJ). Dicha comisión, con mayoría peronista y con el propio Antolín entre sus integrantes, emitió un despacho de mayoría que descartó avanzar con el proceso.

El dictamen sostuvo que “los hechos denunciados han sido debidamente abordados y sancionados en el ámbito correspondiente, sin que se configure una afectación institucional que justifique la apertura de un proceso político de carácter excepcional”.

¿Qué denunció Cambia Mendoza antes de la sesión?

En la antesala del debate, desde Cambia Mendoza admitieron que no contaban con los votos necesarios y denunciaron supuestas “reuniones secretas” de la comisión, en las que —según indicaron— no fue convocada la única integrante radical, la concejal Romina Giordano.

Ante ese escenario, Giordano impulsó un dictamen en minoría que finalmente fue rechazado en el recinto.

¿Qué dijo Martín Antolín durante el debate?

Durante la sesión, Antolín decidió no abstenerse y votó en contra del proceso de remoción. Además, tomó la palabra y lanzó críticas directas al radicalismo. “Casi que nos vamos a Tribunales, me olvidé de que estábamos en el Concejo Deliberante. Yo creo que esto ya está solucionado, como siempre me ajusté a derecho”, expresó.

El edil remarcó que el caso ya fue resuelto en el fuero contravencional. “Yo pagué la multa, se terminó lo que tenía que pasar y hoy nos encontramos acá en una simple discusión a la que no le veo ninguna razón”, afirmó.

¿Qué trasfondo político señaló el concejal?

Antolín denunció una “doble vara” por parte de Cambia Mendoza y apuntó contra otros dirigentes del espacio. Además, sostuvo que el pedido de remoción tuvo motivaciones políticas. “Entiendo por qué quieren que renuncie o echarme: es simplemente porque quien me acompaña en segundo lugar es de ellos y, si me voy, ganan una banca”, aseguró.

Con la votación de este martes, el expediente quedó archivado y el concejal continuará ejerciendo su mandato, en un clima político que dejó expuestas las tensiones entre oficialismo y oposición dentro del Concejo Deliberante sanrafaelino.

