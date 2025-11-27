Mario Pergolini ironizó sobre el concejal libertario detenido en Mendoza alcoholizado

El conductor abordó en su programa el escándalo protagonizado por Martín Antolín, concejal de San Rafael, detenido en el centro mendocino por circular sin patente y con 1,16 gramos de alcohol en sangre. Lo relató con humor ácido y recordó antecedentes similares en la provincia.

El caso del concejal sanrafaelino Martín Antolín —detenido el lunes de madrugada en pleno centro de Mendoza por conducir un BMW descapotable sin patente y con un nivel de alcohol en sangre muy superior al permitido— sigue generando eco nacional. Este miércoles, Mario Pergolini abordó el episodio en su programa Otro Día Perdido y lo relató con su característico tono irónico.

¿Qué dijo Mario Pergolini sobre el caso del concejal detenido?

Durante su programa, Pergolini expresó sorpresa por la situación y repasó el hecho con humor ácido. “Fue detenido en un control policial. Estaba en un descapotable sin patente y con una copa de vino en la mano”, comentó al aire, subrayando lo insólito del episodio que ya repercute en redes y medios nacionales.

Qué dijeron del concejal Martín Antolín en "Otro día perdido" 👇 pic.twitter.com/Acg1pHjMy5 — Mendoza Post (@MendozaPost) November 26, 2025

¿Recordó situaciones similares en Mendoza?

El conductor señaló que no se trata de un caso aislado. Mencionó, por ejemplo, el antecedente del edil radical Miqueas Burgoa, también detectado con alcohol en sangre en un control años atrás.

En ese contexto lanzó una broma que su compañero Agustín Aristarán debió aclarar enseguida: “Ante esta problemática, Mendoza evalúa una solución: van a subir el límite permitido a 6 gramos de alcohol en sangre y lo solucionan de una vez”. Tras la risa del estudio, Pergolini enfatizó que se trataba de un chiste.

¿Cómo avanza la situación del concejal Martín Antolín?

El caso continúa generando repercusiones políticas y mediáticas, tanto por la gravedad de la infracción como por tratarse de un funcionario en ejercicio. El debate sobre su continuidad en el Concejo Deliberante de San Rafael sigue abierto y suma nuevas voces tras la exposición del tema a nivel nacional.