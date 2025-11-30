El PRO abre la puerta a un acuerdo con Alfredo Cornejo en seis departamentos

A dos años de la ruptura entre Omar De Marchi y Alfredo Cornejo, el PRO analiza sumarse a una alianza electoral con el oficialismo en los seis departamentos que votarán el 22 de febrero. La discusión interna, las tensiones con La Libertad Avanza y la influencia nacional en la futura estrategia.

El PRO que lidera Omar De Marchi comenzó a debatir internamente la posibilidad de conformar un acuerdo electoral con Alfredo Cornejo en las seis comunas que desdoblaron sus elecciones. La discusión surgió tras una invitación formal a Esteban Allasino para integrar una alianza con vistas a los comicios del 22 de febrero, un movimiento que podría reconfigurar por completo el mapa político mendocino.

¿Por qué vuelve a hablarse de un acuerdo entre el PRO y Cornejo?

Pese al quiebre político y las acusaciones cruzadas entre De Marchi y Cornejo, las conversaciones se reactivaron por el valor estratégico de sumar al intendente de Luján. La posibilidad de un entendimiento se amplió también al resto de los departamentos donde habrá elecciones: Rivadavia, Maipú, Santa Rosa, La Paz y San Rafael.

Aunque aún no existe una negociación formal, en el entorno del Gobierno provincial admiten que Cornejo no rechazaría un eventual acuerdo si incluye a Allasino.

¿Cómo influyen La Libertad Avanza y Facundo Correa Llano?

El principal obstáculo proviene del presidente de LLA en Mendoza, Facundo Correa Llano, quien rechaza cualquier alianza con el PRO y pretende competir en Luján para desplazarlo al segundo lugar. Según fuentes oficiales, la UCR solicitó una encuesta que ubicaría a la marca partidaria de LLA ocho puntos por encima de cualquier candidato que impulse Allasino.

En el PRO cuestionan este argumento y señalan una contradicción: “Si pueden ganarnos, ¿por qué quieren sumarnos?”. Pese a las resistencias, varias voces PRO aseguran que desde Buenos Aires existe interés en avanzar con un acuerdo, incluso por orden directa del presidente Javier Milei. En el Gobierno provincial, sin embargo, consideran esa versión “poco creíble”.

¿Qué rol juegan De Marchi y la conducción nacional del PRO?

De Marchi mantiene una posición pública de silencio, pero su mesa política —compuesta por Allasino, Álvaro Martínez y Gabriel Pradines— sostiene conversaciones permanentes con dirigentes de La Libertad Avanza nacional.

Según fuentes del sector, Milei busca ampliar alianzas para consolidar poder territorial y desplazar al kirchnerismo en la provincia. No obstante, desde Casa de Gobierno relativizan esa hipótesis y afirman que la decisión final dependerá de los actores locales.

¿Cuáles son las condiciones del PRO para avanzar en una alianza?

El PRO plantea dos exigencias clave:

Una alianza integral: la fórmula debería replicarse en los seis departamentos donde habrá elecciones simultáneas, para evitar mensajes contradictorios hacia el electorado.

la fórmula debería replicarse en los seis departamentos donde habrá elecciones simultáneas, para evitar mensajes contradictorios hacia el electorado. Garantías en la integración de listas: el PRO pedirá tres lugares en la lista de concejales, acorde a las bancas que renueva este año. Aunque no es un punto conflictivo para Cornejo o Allasino, sí será objeto de negociación fina.

¿Qué tensiones internas aparecen en Cambia Mendoza?

Dentro de Cambia Mendoza existe preocupación por reeditar un acuerdo con sectores que protagonizaron una ruptura traumática hace apenas dos años. Incluso funcionarios cercanos a Cornejo observan con recelo la posibilidad de convivir nuevamente con el demarchismo.

Aun así, el interés electoral pesa más que las diferencias internas y se espera que la semana próxima haya una primera reunión formal entre las partes.

¿Cuál es el plazo para definir el acuerdo?

El PRO se fijó como fecha límite el 26 de diciembre, aunque la decisión podría conocerse antes para evitar negociaciones durante las fiestas. La confirmación oficial, no obstante, podría publicarse sobre el cierre del año.

Las fechas del calendario escolar —con inicio previsto para el 25 de febrero— también influyen en el análisis, ya que garantizarían una mayor presencia de votantes en la provincia el día de la elección.