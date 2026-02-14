Elecciones 2026 en Mendoza: encuestas marcan escenarios abiertos en Maipú y San Rafael

A nueve días de las elecciones municipales 2026 en seis departamentos de Mendoza, dos estudios privados muestran un panorama competitivo en Maipú y San Rafael, con un electorado “compartido” que podría definir el resultado. En Luján, en cambio, la alianza entre La Libertad Avanza y Cambia Mendoza aparece con ventaja.

Con el 22 de febrero cada vez más cerca, comenzaron a difundirse las primeras mediciones sobre la intención de voto en tres distritos clave por las elecciones 2026 en Mendoza: Luján, Maipú y San Rafael. Los relevamientos revelan un dato central: en los principales bastiones del peronismo provincial, el resultado está lejos de estar cerrado.

¿Qué dice la encuesta de Reale Dalla Torre en Luján, Maipú y San Rafael?

La consultora Reale Dalla Torre (RdT), dirigida por Martha Reale, realizó un estudio domiciliario entre el 27 de enero y el 5 de febrero sobre 1.362 casos en Luján, Maipú y San Rafael.

En Luján, la alianza entre Javier Milei y Alfredo Cornejo —bajo el paraguas de La Libertad Avanza y Cambia Mendoza— obtendría entre 55,6% y 60,3% de los votos proyectados, lo que confirma una ventaja clara en ese departamento.

Sin embargo, el escenario cambia en Maipú y San Rafael.

¿Por qué Maipú aparece en zona de empate técnico?

En Maipú, cuando la pregunta se formula en términos de candidatos a concejales respaldados por el intendente Matías Stevanato, el 57,1% asegura que votaría por su espacio, frente a un 37,7% que optaría por la oposición.

Pero al consultar por “espacios políticos” en una simulación de boleta única, los números se invierten levemente: La Libertad Avanza-Cambia Mendoza obtiene 38,3% y “Maipú Crece” alcanza 36,6%.

Ante esta contradicción, RdT detectó un fenómeno al que denominó “electorado solapado”: votantes que se sienten identificados tanto con la propuesta municipal como con la alianza nacional-provincial. Ese segmento representa alrededor del 4,5% del padrón local.

Cuando a ese grupo se le preguntó directamente a quién votaría en una elección polarizada entre el espacio de Milei y Cornejo o el del intendente, el 71,6% se inclinó por la alianza y el 28,4% por Stevanato.

La conclusión de la consultora fue clara: Maipú no está cerrado para nadie. Si la elección se “municipaliza”, favorece al oficialismo local; si se “nacionaliza”, beneficia a la alianza.

¿Qué ocurre en San Rafael, bastión del peronismo?

En San Rafael, gobernado por Omar Félix, el 53% de los consultados dijo apoyar a los candidatos del intendente, contra 41% que optaría por la oposición.

No obstante, al consultar por espacios políticos, la alianza LLA-CM obtiene 38,8% frente al 31,2% del espacio “San Rafael en Marcha”.

Aquí también aparece un electorado solapado, equivalente al 4,2% de la muestra. Si esos votos migraran hacia el oficialismo local, el escenario podría derivar en un empate técnico.

La propia Martha Reale explicó que cuando existen “electores compartidos” los escenarios se vuelven complejos y dinámicos.

¿Qué marca la encuesta de DC Consultores en Maipú?

Por su parte, Aníbal Urios, titular de DC Consultores, realizó un sondeo entre el 4 y el 8 de febrero en Maipú, sobre 1.012 casos relevados mediante dispositivos móviles.

El estudio, difundido por el municipio, proyecta un escenario más favorable al oficialismo local:

“Maipú Crece”: 43,9%

LLA-Cambia Mendoza: 31,8%

Además, el 64% de los encuestados consideró que el departamento tendrá “más futuro” con el sello del intendente que con la alianza opositora.

El informe también sostiene que Stevanato es el dirigente mendocino con mayor credibilidad entre los vecinos de Maipú y que logró “desdibujar” su identificación partidaria con el peronismo.

¿Qué variable aún no despejan las encuestas?

Más allá de las proyecciones, hay un dato clave que todavía no tiene respuesta: la participación electoral.

Analistas políticos advierten que el nivel de concurrencia a las urnas podría ser bajo, lo que alteraría cualquier cálculo previo. En escenarios de menor participación, el peso de los votantes más movilizados suele ser determinante.

¿Qué se pone en juego el 22 de febrero?

Las elecciones 2026 en Mendoza no solo definirán concejales en seis departamentos, sino que también funcionarán como termómetro político en un contexto nacional atravesado por la agenda de reformas impulsada por el Gobierno.

En Luján, la tendencia parece consolidada. En Maipú y San Rafael, en cambio, el resultado dependerá de un puñado de votos que hoy se mueven entre dos identidades políticas.

Las urnas tendrán la última palabra.