Matías Stevanato se posiciona en Maipú y crece como posible gobernador de Mendoza

Un estudio de DC Consultores, dirigido por Aníbal Urios, midió intención de voto, proyección política y credibilidad en Maipú. Los resultados no solo consolidan al oficialismo local, sino que instalan a Matías Stevanato en el debate sobre quién podría ser el próximo gobernador de Mendoza.

Con las elecciones en seis municipios de Mendoza cada vez más cerca, el escenario político comienza a proyectarse más allá del plano departamental. En ese contexto, una encuesta realizada por DC Consultores, encabezada por el reconocido analista Aníbal Urios, no solo midió el pulso electoral en Maipú, sino que también dejó un dato clave: Matías Stevanato aparece como una de las figuras con mayor potencial para competir por la gobernación y convertirse en futuro gobernador de Mendoza.

El trabajo se realizó sobre 1012 casos relevados entre el 4 y el 8 de febrero en distintas zonas del departamento: Ciudad de Maipú, Rodeo del Medio, Coquimbito, Luzuriaga, Beltrán y Gutiérrez. Desde la consultora indicaron que el margen de error es del 2,5%, lo que le otorga solidez técnica a los resultados en un momento donde proliferan mediciones y análisis preelectorales.

¿Quién ganaría hoy las elecciones en Maipú?

Ante la consulta sobre qué espacio votarían los vecinos si hoy fueran las elecciones municipales, el 43,9% eligió el proyecto oficialista “Maipú Crece”, que respalda la gestión de Matías Stevanato. En segundo lugar se ubicó la alianza La Libertad Avanza + Cambia Mendoza, con el 31,8%.

El 15,2% respondió que no sabe o no contestó, un porcentaje que podría resultar determinante en un escenario competitivo. Más atrás quedaron Proyecto Maipú Nuevo Rumbo, la izquierda, el Frente Verde y el Frente Libertario Demócrata, con cifras considerablemente menores.

Estos números consolidan al oficialismo en el plano local, pero también funcionan como plataforma política para pensar en un escenario más amplio: la carrera por la gobernación provincial.

¿Qué fuerza política proyecta mayor futuro para el departamento?

Otro de los ejes del relevamiento fue la percepción de futuro. El 64% de los encuestados consideró que el oficialismo de Stevanato es el espacio que más puede aportar al desarrollo de Maipú. En contrapartida, el 36% se inclinó por La Libertad Avanza + Cambia Mendoza.

La diferencia de casi 30 puntos porcentuales no solo refleja respaldo a la gestión municipal, sino también una valoración positiva de liderazgo. En términos políticos, este tipo de resultados suelen ser el primer paso para instalar una figura en el debate sobre quién podría convertirse en gobernador de Mendoza en el próximo turno electoral.

¿A qué dirigente mendocino le creen más?

La encuesta también midió credibilidad entre distintos referentes provinciales. Ante la pregunta “De los siguientes dirigentes mendocinos, ¿usted a quién le cree?”, el 58,8% eligió a Matías Stevanato.

En segundo lugar se ubicó el diputado nacional Luis Petri, con el 21,6%. Más atrás apareció el actual gobernador Alfredo Cornejo, con el 9,8%. Luego se posicionó el intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez, con el 5,9%, y finalmente la legisladora Mercedes Llano, con el 3,9%.

El dato sobresaliente es la amplia diferencia en términos de confianza. En política provincial, la credibilidad suele ser un capital determinante para quien aspire a ocupar el máximo cargo institucional. En ese sentido, el nombre de Stevanato comienza a sonar con fuerza cuando se analiza quién podría ser el próximo gobernador de Mendoza.

¿Se instala la discusión por el próximo gobernador de Mendoza?

Aunque 2026 recién comienza y todavía resta tiempo para las elecciones provinciales, el estudio de DC Consultores deja planteado un escenario interesante. La combinación de intención de voto sólida en Maipú, percepción positiva de gestión y altos niveles de credibilidad posicionan a Matías Stevanato como una figura en crecimiento.

En Mendoza, donde la disputa por la gobernación suele comenzar a delinearse con varios años de anticipación, los números funcionan como señales políticas. El debate sobre quién será el próximo gobernador de Mendoza empieza a tomar forma, y este relevamiento coloca al jefe comunal maipucino dentro de ese radar.

Por ahora, el foco está en las elecciones legislativas municipales. Sin embargo, el impacto político del sondeo trasciende lo local y alimenta una discusión más amplia: qué dirigentes tienen volumen político, respaldo social y credibilidad suficiente para proyectarse hacia la gobernación.