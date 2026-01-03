Elecciones municipales: vence el plazo para presentar listas en seis departamentos

Las elecciones municipales del 22 de febrero tendrán este sábado una instancia clave con el cierre de presentación de listas de candidatos a concejales en seis departamentos y de convencionales en el sur provincial. El peronismo llega dividido y la oposición termina de ordenar sus postulaciones.

Las elecciones municipales del próximo 22 de febrero entran en una etapa decisiva este sábado, cuando en la sede de la Secretaría de la Junta Electoral se reciban las listas de candidatos a concejales en seis departamentos de Mendoza y de convencionales municipales en el sur. Mientras algunas fuerzas políticas ya tienen sus nóminas definidas, otras negocian contrarreloj.

¿En qué departamentos se presentan listas este sábado?

Los departamentos que resolvieron desdoblarse del cronograma provincial son:

Maipú

Luján de Cuyo

Rivadavia

La Paz

Santa Rosa

San Rafael

En el sur provincial, además, se elegirán convencionales para avanzar con la autonomía municipal.

¿Cómo llega el peronismo al cierre de listas?

El Partido Justicialista atraviesa un escenario de fuerte tensión interna. La impugnación al frente kirchnerista Fuerza Patria, realizada por el propio PJ, fue avalada parcialmente por un fallo de la Suprema Corte que generó polémica dentro del espacio.

El nuevo nombre Frente Patria podría enfrentar una situación similar si prosperan nuevas impugnaciones. Pese a este contexto, el kirchnerismo no está impedido de presentar listas y concentra su estrategia en Luján de Cuyo, Rivadavia y San Rafael.

En Luján, el principal candidato será Germán Kemmling, ex funcionario de Anses. En Rivadavia, la elegida es la abogada Pamela Ochoa. En San Rafael, donde el presidente del PJ es Emir Félix, competirán bajo el sello San Rafael Futuro.

¿Quiénes son los candidatos del PJ en los municipios que gobierna?

En los departamentos administrados por el peronismo ya hay definiciones:

Santa Rosa:

La intendenta Flor Destéfanis eligió a Magdalena Ascurra como cabeza de lista, seguida por Leonardo Saile, Hernán Dubé, Soledad Navarro y Cintia González.

Maipú:

Matías Stevanato apostó por Emiliano Sallei, acompañado por Mariángeles García, Marcela Castello, Hernán Sartorio, Vanesa Perea y Gustavo “Tafo” De Blas.

La Paz:

Fernando Ubieta definió a Alberto “Beto” Roza como primer candidato, seguido por Romina Barrera, Alberto “Colacho” Pérez, Lorena Herrera y Alan Natel.

San Rafael:

Omar Félix eligió a Francisco Perdigues como primer candidato, junto a Sol Indiveri, Anabel Lucero, Alejandro Correa, Luciana Fernández y Juan José Gassmann.

¿Cómo se organiza la alianza opositora en el sur y el Gran Mendoza?

La alianza entre La Libertad Avanza y Cambia Mendoza ya tiene la mayoría de los lugares distribuidos, aunque persistían dudas sobre algunos nombres libertarios.

En Luján de Cuyo, el PRO encabezará la lista con Mónica Maroto. En Maipú, el radicalismo y sectores libertarios comparten la nómina. En Rivadavia, la candidata principal será Magalí Cozzari.

En San Rafael, Juan Pablo Vignoni encabezará la lista de concejales por la UCR, mientras que los libertarios liderarán la nómina de convencionales, con Nicolás De Pedro Buttini entre los nombres posibles.

Además, se cerró un amplio acuerdo opositor que incluye sectores radicales, libertarios y del PRO, con participación de referentes cercanos a la vicegobernadora Hebe Casado.

¿Qué listas presentan libertarios y demócratas?

El Frente Libertario Demócrata, integrado por el Partido Libertario y el Partido Demócrata, ya confirmó candidaturas:

Maipú: Catalina Garay

San Rafael: Evelina Martos

La Paz: Liliana Rosas

¿Quién es la concejala que desafía a la Junta Electoral?

Débora Quiroga, actual concejala de Santa Rosa y ex presidenta del Concejo Deliberante, busca la reelección a través del partido municipal Ahora Santarrosinos. Su candidatura podría ser observada por la Junta Electoral debido a los límites a la reelección, aunque un antecedente favorable alimenta sus expectativas.

¿Qué acuerdo político se cerró en Rivadavia?

En Rivadavia, el Partido Socialista acordó con el intendente Ricardo Mansur. La lista será encabezada por Rodrigo Godoy, seguido por Corina Caruso, Mariano Amprino, Carolina Ferreyra y Federico Arce.