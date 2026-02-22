Elecciones en San Rafael: el oficialismo perdió concejales, pero Emir Félix ganó convencionales

Con el 70% de las mesas escrutadas y una participación cercana al 35%, las elecciones municipales en San Rafael dejaron un escenario dividido: La Libertad Avanza + Cambia Mendoza se impuso en concejales, mientras que el oficialismo ganó en convencionales con Emir Félix a la cabeza.

La jornada de elecciones en San Rafael dejó un resultado con doble lectura política. El frente oficialista San Rafael en Marcha, referenciado en el intendente Omar Félix y el diputado nacional Emir Félix, cayó por escaso margen en la categoría concejales, pero logró imponerse en la estratégica elección de convencionales encargados de redactar la futura Carta Orgánica municipal.

Con una participación baja —apenas 35% del padrón— y el 70% de las mesas escrutadas, el escenario evidenció una fuerte polarización y el impacto de la fragmentación del peronismo local.

¿Quién ganó la elección de concejales en San Rafael?

En la categoría concejales, el frente La Libertad Avanza + Cambia Mendoza se ubicó en el primer lugar con 39,61% de los votos. En segundo lugar quedó San Rafael en Marcha con 37,28%, mientras que el Frente Libertario Demócrata alcanzó 11,93%.

La lista ganadora estuvo encabezada por Juan Pablo Vignoni y Romina Giraudo. Por el lado del oficialismo municipal, los principales candidatos fueron Francisco Perdigues y la exreina Sol Indiveri.

La diferencia fue ajustada, pero suficiente para que el frente libertario-radical se quedara con el primer puesto en la renovación del Concejo Deliberante. El resultado marca un llamado de atención para el oficialismo departamental, que gobierna el municipio desde hace varios períodos.

¿Cómo influyó la ruptura del peronismo en el resultado?

Uno de los factores determinantes fue la división interna del peronismo. Por fuera de la lista oficial se presentó “San Rafael Futuro”, espacio vinculado a La Cámpora, que obtuvo 5,55% de los votos.

Ese porcentaje resultó clave en una elección tan pareja. De no haberse producido esa fragmentación, el resultado en concejales podría haber sido diferente. La dispersión del voto peronista terminó favoreciendo a la alianza opositora.

La elección dejó expuesta una tensión interna que podría incidir en el futuro político del departamento, especialmente de cara a los debates institucionales que se abrirán con la redacción de la Carta Orgánica.

¿Quién ganó la elección de convencionales en San Rafael?

En la categoría convencionales, el panorama fue distinto. Allí, la lista encabezada por Emir Félix superó el 40% de los votos y se impuso con 40,72%, frente al 38,81% obtenido por La Libertad Avanza + Cambia Mendoza. El Frente Libertario Demócrata alcanzó 11,70%.

La victoria del oficialismo en esta categoría es clave, ya que los convencionales tendrán la responsabilidad de redactar la nueva Carta Orgánica municipal tras la sanción de la autonomía. Se trata de un proceso institucional histórico para el departamento, que definirá reglas de funcionamiento, atribuciones y estructura del gobierno local.

El triunfo de Emir Félix en esta categoría le otorga al oficialismo una posición estratégica en el diseño institucional futuro, aun cuando haya perdido la disputa por el Concejo Deliberante.

¿Qué significa la baja participación del 35%?

Otro dato relevante fue la escasa concurrencia a las urnas. Apenas 35% del padrón participó de la elección, un número llamativamente bajo para comicios municipales. La cifra abre interrogantes sobre el nivel de interés ciudadano, el desgaste político y el impacto del contexto económico y social.

La baja participación también relativiza el peso porcentual de los resultados y plantea desafíos de legitimidad para todos los espacios políticos. En términos prácticos, implica que las definiciones institucionales más importantes del departamento fueron tomadas por poco más de un tercio del electorado.

El escenario que deja la elección en San Rafael es, en definitiva, dividido: la oposición ganó la categoría concejales y logró un avance político significativo, mientras que el oficialismo retuvo una pieza clave en la construcción institucional al imponerse en convencionales.

La convivencia entre un Concejo Deliberante con mayoría opositora y un proceso constituyente liderado por el oficialismo anticipa un período de negociaciones, tensiones e incumplimientos potenciales, pero también de acuerdos necesarios para definir el futuro institucional del departamento.