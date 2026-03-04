Emir Félix y la interna con La Cámpora tras la elección: “No todo suma en la política”

El diputado nacional y convencional constituyente aseguró que no extrañó el 5% obtenido por el kirchnerismo en los comicios y marcó distancia con La Cámpora. También recordó que, en la elección anterior, con ese sector dentro del espacio, el resultado fue adverso.

Tras conocerse los resultados de la última elección, el diputado nacional por Mendoza y ahora convencional constituyente, Emir Félix, dejó definiciones contundentes sobre la interna política del peronismo con La Cámpora y el papel del kirchnerismo dentro del Partido Justicialista (PJ). En particular, se refirió al 5% que obtuvo ese sector en los comicios y sostuvo que no extrañó esos votos.

Sus declaraciones reavivan el debate sobre la fragmentación del peronismo mendocino y la relación con La Cámpora, en un contexto donde la unidad partidaria aparece, por ahora, lejana.

¿Qué dijo Emir Félix sobre el 5% del kirchnerismo?

Félix fue claro al analizar los números que dejó la elección. Consultado sobre si el espacio sintió la ausencia de los votos que representó el kirchnerismo, respondió con una frase que sintetiza su postura: “Capaz no hubiéramos ganado, con ellos adentro perdimos en la anterior elección”.

El dirigente recordó la experiencia electoral previa, cuando ese sector formaba parte de la estructura interna del PJ y el resultado no fue favorable. En ese marco, planteó que no siempre la suma aritmética en política se traduce en crecimiento electoral.

“No todo suma en la política, no siempre los puntos de afuera suman”, afirmó, marcando una mirada estratégica más allá de la simple acumulación de porcentajes.

¿Cómo impactó la interna del PJ en la ruptura con La Cámpora?

El legislador también hizo referencia a la interna partidaria que derivó en el alejamiento de La Cámpora del armado principal del PJ mendocino. Esa disputa, que tensionó al espacio durante meses, terminó por cristalizar una fractura que hoy parece difícil de revertir.

Según Félix, la reconciliación en búsqueda de una futura unidad es, por ahora, “imposible”. La afirmación deja en evidencia que las diferencias no son solo coyunturales, sino también políticas y estratégicas.

En ese sentido, la distancia con La Cámpora no es únicamente electoral, sino también identitaria.

“La Cámpora son ellos, no nosotros”

Una de las frases más contundentes del dirigente fue al referirse directamente a la organización kirchnerista: “La Cámpora son ellos, no nosotros”.

Con esa definición, Félix marcó un límite claro dentro del universo peronista, diferenciando su espacio del sector alineado históricamente con el kirchnerismo.

La declaración no solo apunta a la coyuntura electoral, sino que también reconfigura el mapa interno del PJ en Mendoza, donde conviven distintas corrientes con visiones diversas sobre el rumbo del partido y su estrategia de construcción de poder.

¿Qué escenario se abre hacia adelante en el peronismo mendocino?

El planteo de Félix instala interrogantes hacia el futuro. Si bien la fragmentación puede representar una debilidad estructural, el diputado sugiere que la unidad sin cohesión política tampoco garantiza resultados positivos.

La discusión de fondo parece girar en torno a qué tipo de peronismo se pretende consolidar en Mendoza: uno amplio que integre todas las vertientes, incluso con tensiones internas, o uno más delimitado en términos ideológicos y estratégicos.

En el corto plazo, la posibilidad de una reunificación luce lejana. Las declaraciones del legislador refuerzan la idea de que las diferencias con La Cámpora exceden lo electoral y se vinculan con la conducción, el posicionamiento político y la construcción territorial.

Mientras tanto, el PJ mendocino deberá redefinir su estrategia de cara a los próximos desafíos institucionales y electorales, con un escenario donde la fragmentación del voto peronista sigue siendo un factor determinante.

La sede del PJ en San Rafael, el fin de semana pasado, estuvo rebasada de militantes y figuras políticas locales, quienes lejos de mostrar una cara larga por haber quedado segundos en las elecciones a concejales, mostraron firmeza por el “triunfo” que obtuvieron en la categoría convencionales constituyentes, con Emir Félix a la cabeza.