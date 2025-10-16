El diputado y candidato a senador sostuvo que el Gobierno de Javier Milei y el kirchnerismo son “dos caras de la misma moneda”, y que la Argentina atraviesa “una nueva desilusión colectiva”. También adelantó que su espacio, Vamos para adelante, busca proyectarse hacia 2027.
El diputado nacional y candidato a senador Facundo Manes lanzó duras críticas al presidente Javier Milei y afirmó que “se convirtió en el jefe de la casta”.
Según el dirigente radical, el Gobierno libertario y el kirchnerismo son “dos caras de la misma moneda: populismo de derecha y de izquierda”.
En diálogo con Radio Rivadavia, Manes analizó el escenario político a dos años del inicio de la gestión de La Libertad Avanza y consideró que “la sociedad está desilusionada y resignada”.
“Pareciera que los argentinos estamos resignados, porque la Argentina siempre falla. Hay una nueva desilusión en mucha gente que apoyó al Presidente”, expresó.
“Milei y el kirchnerismo son lo mismo”
El neurocientífico y dirigente de Vamos para adelante se definió como “intensamente antipopulista” y sostuvo que tanto la derecha como la izquierda han fracasado.
“Viene la derecha y pide deuda, después viene la izquierda y emite. Hay que cambiar la historia”, sentenció.
Manes remarcó que “la gente no quiere volver al pasado”, en alusión al kirchnerismo, pero también “está desilusionada con un Presidente que se convirtió en la casta que venía a reemplazar”.
“El plan económico no genera trabajo”
El candidato cuestionó la política económica de Milei y sostuvo que “se trata más de un plan financiero que de una economía que genere trabajo y producción”.
También advirtió que la pérdida de expectativas “afecta el ánimo colectivo”, porque “cuando hay esperanza, uno se olvida de los problemas, pero hoy no se llega al día 15 y todo aumenta”.
Proyección hacia 2027
Sobre su proyecto político, Manes señaló que “Vamos para adelante” busca “sembrar algo nuevo para 2027”.
Reconoció haberse alejado de la UCR por “falta de vocación de poder” y sostuvo que las elecciones de este mes son “una oportunidad para construir una alternativa”.
Finalmente, descartó la posibilidad de que Milei cambie su estilo de gestión o logre acuerdos amplios.
“Es difícil que las personas cambien. Si no lo hace ahora, le va a ir mal”, concluyó.