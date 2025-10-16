El diputado y candidato a senador sostuvo que el Gobierno de Javier Milei y el kirchnerismo son “dos caras de la misma moneda”, y que la Argentina atraviesa “una nueva desilusión colectiva”. También adelantó que su espacio, Vamos para adelante, busca proyectarse hacia 2027.

El diputado nacional y candidato a senador Facundo Manes lanzó duras críticas al presidente Javier Milei y afirmó que “se convirtió en el jefe de la casta”.

Según el dirigente radical, el Gobierno libertario y el kirchnerismo son “dos caras de la misma moneda: populismo de derecha y de izquierda”.

En diálogo con Radio Rivadavia, Manes analizó el escenario político a dos años del inicio de la gestión de La Libertad Avanza y consideró que “la sociedad está desilusionada y resignada”.