En el Lagomaggiore

En Mendoza nació la primera bebé de 2026 de la República Argentina

Juana Delfina nació a las 00:00 del 1 de enero en el Hospital Lagomaggiore y se convirtió en la primera bebé del año en el país. La niña y su madre se encuentran en buen estado de salud.

A la medianoche exacta del 1 de enero de 2026, el Hospital Lagomaggiore de Mendoza celebró el nacimiento de Juana Delfina, quien se convirtió en la primera bebé del año en la Argentina. La niña llegó al mundo en buen estado de salud, al igual que su madre, en un parto que se desarrolló con total normalidad.

¿Dónde y a qué hora nació la primera bebé de 2026?

Juana Delfina nació a las 00:00 en punto en el Hospital Lagomaggiore, uno de los principales centros de salud públicos de la provincia de Mendoza.

¿Cuál fue el estado de salud de la madre y la niña?

Según informaron fuentes médicas, la bebé pesó 3.290 gramos y tanto ella como su madre se encuentran en buen estado de salud tras el parto.

¿Quiénes son los padres de Juana Delfina?

La niña es hija de Iara Salinas y Nahuel Chupitea, una joven pareja que reside en el barrio Eva Perón, de Las Heras. Para ambos, se trata de su primera hija, lo que convirtió el nacimiento en un momento aún más especial para la familia.

¿Cómo fue el parto y cuántas semanas de gestación tenía?

De acuerdo a los informes médicos, Juana Delfina nació con 39 semanas de gestación y el parto se desarrolló sin complicaciones.

¿Qué había expresado la madre antes del nacimiento?

Días antes de dar a luz, Iara había compartido en redes sociales un mensaje cargado de emoción dedicado a su hija:
“Ahora sí, hija, cuando vos quieras, te estoy esperando con todas las ansias y con el amor más puro que existe”.

