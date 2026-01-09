Encuesta en Mendoza: malestar económico, pero Milei mantiene el apoyo de la mayoría

Un estudio de la consultora RZ en Mendoza revela una evaluación negativa del presente económico, aunque con expectativas mayormente positivas a futuro y un respaldo todavía mayoritario a la gestión del presidente Javier Milei.

Una encuesta realizada en Mendoza por la consultora RZ expone un escenario de incertidumbre y malestar económico frente a la situación nacional, atravesado por una expectativa moderadamente optimista de cara a los próximos meses. Pese al impacto del ajuste en la economía familiar, la provincia continúa siendo uno de los principales bastiones del presidente Javier Milei, aunque con un nivel de polarización marcado.

¿Cómo evalúan los mendocinos la situación económica actual?

El dato central del informe indica que el 44,5 por ciento de los encuestados califica como “mala” la situación económica del país. En contraste, el 32,2 por ciento la considera “buena”, mientras que el 23,3 por ciento la define como “regular”.

El estudio fue realizado por el consultor Rubén Zavi entre el 29 de diciembre y el 5 de enero, sobre una muestra de 1.300 casos de personas mayores de 16 años residentes en Mendoza.

¿Hay expectativas positivas sobre el futuro económico?

A pesar del diagnóstico negativo sobre el presente, las proyecciones hacia el futuro muestran un escenario menos pesimista. El 52,1 por ciento de los consultados cree que los “sacrificios” actuales valdrán la pena, frente a un 44,9 por ciento que considera lo contrario.

Además, el 51,7 por ciento estima que la economía estará mejor dentro de un año, mientras que el 42,8 por ciento augura un empeoramiento y expresa desacuerdo con las medidas adoptadas por el gobierno nacional.

¿Cuánto apoyo mantiene Javier Milei en Mendoza?

En relación con la figura presidencial, el 53 por ciento de los encuestados afirmó que Javier Milei le genera “mucha” confianza, mientras que el 41,1 por ciento sostuvo que no le genera “ninguna” confianza.

Respecto a la evaluación de la gestión, el 54,2 por ciento la califica en rangos positivos, frente a un 45,7 por ciento que la ubica en niveles negativos. En el detalle, el 37,7 por ciento evalúa la gestión como “muy buena” y el 16,5 por ciento como “buena”. Del lado negativo, el 8,9 por ciento la considera “mala” y el 36,8 por ciento “muy mala”.

¿Sigue vigente la polarización política en Mendoza?

El estudio muestra que la polarización electoral de 2023 continúa vigente. Entre quienes votaron a Milei en las presidenciales, predominan el optimismo económico, la confianza en el Presidente y una visión positiva del rumbo del país. En este grupo, casi ocho de cada 10 consideran que el país va en la dirección correcta y que Milei debería ser reelecto.

En el extremo opuesto, los votantes de Sergio Massa expresan un rechazo casi unánime: más del 90 por ciento evalúa negativamente la economía, cuestiona la comunicación presidencial y considera que el país va en la dirección incorrecta.

¿Qué opinan los mendocinos sobre una eventual reelección?

Ante la consulta sobre una eventual reelección, el 50 por ciento respondió que Milei debería ser reelecto “si las cosas siguen como hasta ahora”, mientras que el 44,5 por ciento se manifestó en contra. El resto consideró que aún es temprano para pensar en 2027.

Según Rubén Zavi, el escenario actual “muestra continuidades más que rupturas” y refleja que la polarización del balotaje se trasladó a la evaluación de la gestión y a las expectativas económicas. En ese marco, sostuvo que Mendoza vuelve a mostrar una capacidad de diferenciar la situación nacional de la provincial, con un enfoque más pragmático.

“El clima post electoral 2025 es de validación provisoria y segmentada: liderazgo aún respaldado, ajuste tolerado con reservas y polarización intacta”, concluyó el consultor, al advertir que el desafío hacia 2026 será convertir expectativas en resultados para evitar un desgaste político.