Fiestas 2025: promociones en el Centro con descuentos, cuotas y reintegros

La Ciudad de Mendoza difundió un resumen actualizado de las promociones bancarias vigentes en los comercios del centro durante las Fiestas, con descuentos, reintegros y planes de pago especiales para impulsar el consumo local.

Con la llegada de las Fiestas, la Ciudad de Mendoza puso a disposición de vecinos, turistas y comerciantes un detalle completo de las promociones bancarias disponibles en los comercios del Centro. La iniciativa busca acompañar uno de los momentos de mayor actividad comercial del año y facilitar el acceso a beneficios para planificar las compras navideñas.

¿Qué promociones bancarias hay en los comercios del centro de Mendoza?

Distintas entidades financieras ofrecen descuentos exclusivos, reintegros y cuotas sin interés en rubros clave como indumentaria, jugueterías, librerías, perfumerías y hogar. Los beneficios están vigentes durante diciembre y varían según el banco y el medio de pago.

¿Cuáles son las promociones del Banco Nación?

Las promociones del Banco Nación están vigentes del 20 al 24 de diciembre, pagando con tarjetas Visa o Mastercard Crédito BNA.

Indumentaria, calzado, marroquinería, ópticas, accesorios, jugueterías y perfumerías

25% de reintegro

Hasta 6 cuotas sin interés

Tope: 25 mil por compra

Librerías

25% de reintegro

Hasta 6 cuotas sin interés

Tope: 10 mil por compra

Beneficio adicional

Clientes que cobran haberes en BNA: 5% de descuento extra sin tope.

¿Qué descuentos ofrece Naranja X para las compras navideñas?

Naranja X brinda promociones del 21 al 24 de diciembre en comercios adheridos de indumentaria, jugueterías, librerías y perfumerías.

30% de descuento

Tope: 30 mil por compra

Válido con Plan Z y Plan 5.

¿Qué beneficios tiene el Banco Patagonia en diciembre?

El Banco Patagonia ofrece promociones todos los jueves, pagando con tarjetas Visa.

15%, 20% o 25% de descuento según el tipo de tarjeta

3 cuotas sin interés

Topes de reintegro: 15 mil, 20 mil o 25 mil

Clientes Plan Sueldo: 5% adicional.

¿Cuáles son las promociones del Banco Galicia?

El Banco Galicia dispone de beneficios los lunes y martes 15, 16, 22 y 23 de diciembre.

Rubros: indumentaria, jugueterías y hogar

Hasta 20% o 25% de ahorro, según tarjeta

Sin tope de reintegro

Hasta 9 cuotas sin interés.

¿En qué consiste la campaña “Comprá en las Fiestas” de la Ciudad de Mendoza?

Además de las promociones bancarias, la Ciudad de Mendoza impulsa la campaña “Comprá en las Fiestas”, vigente hasta el 6 de enero, para quienes realicen compras en los comercios del centro.

Las personas que superen los 25 mil en compras y carguen su ticket en la plataforma “Comprá en la Ciudad” participarán de un sorteo oficial con premios turísticos nacionales, con el acompañamiento de Andesmar.

¿Qué premios se sortean entre quienes compren en el centro?

Entre todos los participantes se sortearán tres paquetes turísticos: