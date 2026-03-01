Noticias Mendoza

En la Bombonera

Gimnasia igualó con Boca e hizo un partido que refuerza su objetivo de permanencia

El Lobo empató 1-1 ante Boca Juniors como visitante y sumó un punto con fuerte valor simbólico. Con un plantel en formación y 17 incorporaciones, el equipo de Ariel Broggi sigue construyendo su camino en la Liga Profesional.

Gimnasia y Esgrima empató 1-1 con Boca Juniors en La Bombonera por la Liga Profesional y, más allá de que pudo haberse llevado un triunfo histórico, el punto conseguido cobra un valor estratégico en su lucha por la permanencia. El equipo mendocino, recién ascendido y en plena etapa de ensamblado, volvió a demostrar que puede competir ante los grandes del fútbol argentino.

¿Cómo fue el empate entre Gimnasia y Boca en La Bombonera?

El encuentro comenzó de la mejor manera para el Lobo. A partir de un córner ejecutado con precisión por Facundo Lencioni, Luciano Paredes ganó en lo alto y superó a Agustín Marchesín para abrir el marcador. El tanto tempranero obligó al local a asumir el protagonismo y elevó la temperatura en un estadio que se transformó en una caldera.

Con la ventaja inicial, Gimnasia optó por un esquema prudente, replegándose en varios pasajes con una doble línea de cuatro flexible. La idea fue clara: cerrar espacios, reducir circuitos internos y apostar a transiciones rápidas por los extremos.

El empate llegó a través de Miguel Merentiel, que capitalizó una acción ofensiva para establecer el 1-1. Luego, el VAR intervino para anular un segundo tanto de Boca tras un cabezazo de Adam Bareiro por posición adelantada previa, lo que mantuvo la paridad hasta el final.

¿Qué significa este punto para un equipo recién ascendido?

Un análisis superficial podría indicar que Gimnasia dejó escapar dos puntos. Sin embargo, el contexto obliga a ampliar la mirada. Se trata de un equipo recién ascendido, con 17 incorporaciones y en pleno proceso de construcción colectiva.

En ocho partidos disputados, suma 8 puntos. La cifra puede parecer exigua en la tabla, pero el rendimiento muestra matices. Solo sufrió una derrota contundente —el 4-0 ante Unión— y compitió de igual a igual frente a tres de los cinco grandes tradicionales.

Perdió 1-0 ante San Lorenzo de Almagro e igualó 1-1 con Independiente de Avellaneda y con Boca Juniors. Para un equipo que está dando sus primeros pasos en la máxima categoría, el balance competitivo es alentador.

¿Cómo respondió Gimnasia en un contexto adverso?

Jugar en La Bombonera no es un escenario sencillo para ningún equipo. La presión ambiental, el empuje del rival y la necesidad del local de revertir el resultado configuran un cóctel complejo.

En ese marco, el conjunto dirigido por Ariel Broggi mostró orden defensivo y disciplina táctica. Supo agruparse, administrar energías y resistir en momentos puntuales sin perder la estructura.

La segunda etapa planteaba un interrogante: cómo sostener la intensidad ante el lógico avance de Boca. La respuesta fue con inteligencia posicional, relevos coordinados y un bloque compacto que redujo los espacios interiores.

Si bien sufrió en un par de oportunidades claras, no fue desbordado ni superado de manera sistemática. Esa solidez es un síntoma de crecimiento.

¿Por qué este empate fortalece el objetivo de permanencia?

El gran objetivo de Gimnasia en esta temporada es la permanencia en la Liga Profesional, considerada entre las diez mejores del mundo por su nivel competitivo y exposición internacional. En ese contexto, cada punto suma no solo desde lo matemático, sino también desde lo anímico.

Empatar en territorio xeneize tiene un peso simbólico evidente. Refuerza la autoestima del plantel, valida el trabajo diario y consolida la convicción de que es posible competir en cualquier cancha.

El proceso de ensamblado todavía está en marcha. Diecisiete incorporaciones implican adaptación, búsqueda de sociedades y consolidación de automatismos. En ese tránsito, sostener rendimientos sólidos ante rivales de jerarquía acelera la maduración colectiva.

Fecha tras fecha, el equipo muestra señales de identidad: orden, compromiso táctico y capacidad para interpretar distintos momentos del juego. Esos atributos resultan clave en la pelea por mantenerse en la categoría.

El empate ante Boca no es solo un resultado más en la estadística. Es una señal de que el Lobo está encontrando su camino en la élite del fútbol argentino. Y en una temporada donde el margen de error es mínimo, cada demostración de carácter puede marcar la diferencia.

