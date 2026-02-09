Noticias Mendoza

Torneo Apertura

Gimnasia y Esgrima logró su primer triunfo en casa y venció 1 a 0 a Instituto

Con un gol de Lucas Lencioni en el segundo tiempo, Gimnasia y Esgrima consiguió su primera victoria como local en el Torneo Apertura de la Liga Profesional al superar por la mínima a Instituto de Córdoba en el estadio Víctor Antonio Legrotaglie.

Gimnasia y Esgrima celebró su primera victoria en casa en el Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol al derrotar por 1 a 0 a Instituto de Córdoba, en un encuentro correspondiente a la cuarta fecha del certamen. El único gol del partido fue convertido por Lucas Lencioni en el complemento, en una noche marcada por la tensión, la obligación de ganar y una actuación clave del arquero César Rigamonti.

¿Cómo fue el desarrollo del partido entre Gimnasia e Instituto?

El “Lobo” salió decidido desde el inicio, con presión alta y un planteo intenso que buscó asfixiar la salida del equipo cordobés. El clima en el Víctor Antonio Legrotaglie era de expectativa y exigencia, luego de dos derrotas consecutivas que habían generado presión sobre el equipo dirigido por Ariel Broggi.

Instituto tuvo una chance inmejorable para abrir el marcador tras una mano de Imanol González en un despeje. El árbitro Luis Lobo Medina, a instancias del VAR, sancionó penal para la visita, pero Franco Jara no pudo convertir ya que César Rigamonti contuvo el remate y mantuvo el cero en su arco.

¿Por qué no se convalidó el gol de Gimnasia en el primer tiempo?

En la mitad de la primera etapa, Ezequiel Muñoz anotó de cabeza lo que parecía ser el primer gol del encuentro. Sin embargo, tras la revisión del VAR, el tanto fue anulado debido a un roce previo del balón en Imanol González, lo que invalidó la acción.

¿Cómo llegó el gol del triunfo del Lobo?

En el segundo tiempo, Gimnasia mantuvo la iniciativa, aunque le costó generar situaciones claras. Instituto también tuvo sus oportunidades, especialmente con una llegada de Méndez que obligó nuevamente a Rigamonti a intervenir para evitar el gol visitante.

La apertura del marcador llegó tras una buena jugada colectiva: Paredes asistió a Lucas Lencioni, quien sacó un potente remate que se metió en el ángulo izquierdo del arco de Instituto, dejando sin reacción al arquero y marcando el primer gol de Gimnasia como local en el torneo.

¿Qué balance deja el triunfo y cómo sigue el torneo para Gimnasia?

En el tramo final del partido, el conjunto platense supo administrar la ventaja, manejó los tiempos y cerró los espacios para asegurar una victoria clave ante su público. Con este resultado, Gimnasia sumó tres puntos fundamentales en el Torneo Apertura, mientras que Instituto se fue con las manos vacías tras un partido parejo y disputado.

En su regreso a la máxima categoría luego de 42 años, Gimnasia había debutado con una victoria por 1 a 0 ante Central Córdoba en Santiago del Estero, luego cayó en casa frente a San Lorenzo y sufrió una dura derrota por 4 a 0 ante Unión en Santa Fe.

En la próxima fecha, el “Blanquinegro” visitará a Talleres en Córdoba, en un encuentro programado para el sábado a las 19.15.

