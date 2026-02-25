Gimnasia empató con Independiente y quedó con sabor amargo por una polémica mano previa

El Lobo ganaba con un golazo de Rodríguez, pero Independiente lo igualó antes del descanso en una jugada discutida por mano previa. Fue 1-1 por la séptima fecha de la Zona A del Apertura y el equipo mendocino lamentó la pérdida de dos puntos.

Gimnasia y Esgrima de Mendoza dejó pasar una oportunidad importante en casa tras empatar 1-1 frente a Independiente, en un partido correspondiente a la séptima fecha de la Zona A del Torneo Apertura. El equipo dirigido por el “mensana” comenzó mejor, se puso en ventaja con un gol de gran factura y parecía encaminado a sumar de a tres. Sin embargo, una polémica acción antes del cierre del primer tiempo derivó en el empate del “rojo” y condicionó el desarrollo posterior.

El resultado final dejó una sensación de frustración en el conjunto mendocino, que fue algo más que su rival en el balance general, pero no logró sostener la diferencia y terminó resignando dos unidades clave en su lucha dentro del grupo.

¿Cómo fue el gol de Gimnasia que abrió el partido?

El encuentro arrancó parejo, con ambos equipos disputando la pelota en la mitad de la cancha y sin demasiadas aproximaciones claras en los primeros minutos. No obstante, el Lobo mostró mayor decisión para avanzar y encontró la ventaja gracias a una gran definición de Rodríguez.

El delantero recibió el balón y, con notable precisión, sacó un zurdazo combado que se metió por encima del esfuerzo del arquero Rey. La pelota viajó con efecto y se transformó en un verdadero golazo que hizo estallar a los hinchas locales. Con ese tanto, Gimnasia se puso 1-0 y comenzó a manejar los tiempos del partido.

Tras el gol, el equipo mendocino intentó ampliar la diferencia, presionando en campo rival y buscando aprovechar los espacios. Independiente, en tanto, intentó reaccionar, pero le costó generar situaciones claras frente al arco defendido por el Lobo.

¿Qué ocurrió en la jugada polémica del empate?

Cuando el primer tiempo se acercaba a su final, llegó la acción que cambiaría el rumbo del encuentro. En una jugada ofensiva de la visita, el balón impactó previamente en la mano del ejecutante antes de la asistencia que terminó en el gol de Malcorra.

La acción generó fuertes reclamos por parte de los jugadores y el cuerpo técnico de Gimnasia, que entendieron que la mano era evidente. Sin embargo, la jugada no fue advertida por el árbitro ni sancionada por el VAR, que convalidó el tanto. Así, Independiente alcanzó el 1-1 antes del descanso.

La polémica marcó el clima del partido y dejó al Lobo con una sensación de injusticia. El empate, en ese contexto, resultó un golpe anímico para el conjunto local, que había hecho méritos para irse al entretiempo en ventaja.

¿Cómo se jugó el segundo tiempo?

En el complemento, el partido se volvió más trabado. Ambos equipos disputaron intensamente el mediocampo, con pocas situaciones claras de gol. La fricción y la lucha física predominaron por sobre el juego asociado.

Gimnasia intentó recuperar protagonismo y adelantó líneas en busca del segundo tanto, pero no logró profundizar con claridad. Independiente, por su parte, se mostró más cauteloso, priorizando el orden defensivo y apostando a alguna contra aislada.

Sobre el final, el encuentro sumó otro capítulo tenso con la expulsión de Valdéz, lo que terminó de cerrar una noche cargada de emociones y discusiones. El marcador no volvió a moverse y el 1-1 se mantuvo hasta el pitazo final.

¿Qué implica este empate para Gimnasia?

El punto conseguido deja un sabor a poco para el Lobo, que tenía la posibilidad concreta de sumar tres unidades en casa y escalar posiciones en la Zona A. Si bien el empate mantiene al equipo en la pelea, la sensación interna es que se escaparon dos puntos.

Más allá de la polémica arbitral, el cuerpo técnico valoró la actitud del equipo y el rendimiento general, especialmente en el primer tiempo. Sin embargo, también quedó claro que deberá mejorar la eficacia y sostener la intensidad durante los 90 minutos para evitar que situaciones similares vuelvan a repetirse.

El campeonato recién comienza a tomar forma, pero cada fecha empieza a tener un peso específico en la tabla. Para Gimnasia y Esgrima de Mendoza, el desafío ahora será capitalizar lo positivo mostrado ante Independiente y transformar ese rendimiento en victorias en los próximos compromisos.