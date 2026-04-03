Gimnasia y Esgrima de Mendoza logró una remontada épica ante Vélez y volvió al triunfo en el Legrotaglie

El Mensana perdía 2-0 frente a Vélez, pero reaccionó con carácter, lo empató con pelotas paradas y lo ganó sobre el final en un partido inolvidable por la fecha 13 del Torneo Apertura.

Gimnasia y Esgrima de Mendoza protagonizó una noche inolvidable en el estadio Víctor Antonio Legrotaglie al vencer 3-2 a Vélez Sarsfield en el marco de la fecha 13 del Torneo Apertura. El equipo mendocino, que tuvo el debut de Darío Franco como entrenador, logró revertir un resultado adverso y se quedó con tres puntos clave ante el líder de la zona.

El Mensana cortó así una racha negativa de siete partidos sin victorias y dio una muestra de carácter en un encuentro que parecía perdido en los primeros minutos. La reacción llegó a partir de la actitud y la efectividad en jugadas de pelota parada, una de las claves del triunfo.

¿Cómo fue la remontada de Gimnasia ante Vélez?

El partido comenzó cuesta arriba para el conjunto local. Vélez impuso condiciones desde el arranque y golpeó rápidamente con dos goles que parecían encaminar el resultado. Florián Monzón abrió el marcador y, poco después, Manuel Lanzini amplió la ventaja para el visitante, que mostraba contundencia y control del juego.

Sin embargo, Gimnasia no bajó los brazos. Antes del final del primer tiempo, encontró el descuento gracias a Ezequiel Muñoz, quien capitalizó una jugada de pelota parada para devolverle la ilusión al equipo mendocino.

En el complemento, el Mensana mantuvo la intensidad y volvió a golpear por la misma vía. Agustín Módica marcó el empate tras otra acción a balón detenido, dejando en claro que Vélez sufría en ese tipo de jugadas.

Cuando el empate parecía definitivo, llegó la jugada que definió el partido. En una acción desafortunada para la visita, Emanuel Mammana terminó convirtiendo en contra de su propio arco, lo que desató la locura en el estadio Legrotaglie y selló la remontada de Gimnasia.

¿Qué significa este triunfo para Gimnasia y Esgrima?

La victoria no solo tiene valor desde lo numérico, sino también desde lo anímico. Gimnasia llegaba con una racha negativa de siete encuentros sin ganar y necesitaba un resultado que marque un punto de inflexión.

El debut de Darío Franco como entrenador no pudo ser mejor: logró cambiar la cara del equipo en un contexto adverso y sumó tres puntos fundamentales ante un rival de jerarquía como Vélez, que además llegaba como líder de la zona.

Este triunfo puede ser clave para recuperar la confianza del plantel y encarar con otro ánimo la recta final del torneo, donde cada punto es determinante en la lucha por la clasificación.

¿Qué pasó con Guillermo Barros Schelotto durante el partido?

El encuentro también tuvo un momento de tensión sobre el final. El entrenador de Vélez, Guillermo Barros Schelotto, fue expulsado a falta de cinco minutos para el cierre del partido.

La decisión del árbitro se produjo tras reiteradas protestas del técnico, en medio de un clima caliente por el desarrollo del juego y el desenlace adverso para su equipo.

La expulsión reflejó la frustración del banco visitante, que pasó de tener el partido controlado a quedarse sin nada en cuestión de minutos.

¿Cómo siguen Gimnasia y Vélez en el Torneo Apertura?

En la próxima fecha, Vélez buscará recuperarse cuando reciba a Central Córdoba, en un duelo clave para sostener su posición en la tabla.

Por su parte, Gimnasia y Esgrima de Mendoza intentará darle continuidad a este envión anímico cuando visite a Platense en Vicente López, con la ilusión de seguir sumando y meterse en la pelea.

El Torneo Apertura entra en una etapa decisiva y partidos como este pueden marcar un antes y un después en la campaña de los equipos. Gimnasia dio un golpe sobre la mesa y demostró que, aún en los momentos más difíciles, puede reaccionar y competir de igual a igual ante los mejores.