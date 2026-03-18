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Torneo Apertura 2026

Gimnasia y Esgrima perdió 2-1 ante Estudiantes en el Legrotaglie y sigue sin ganar

El “Lobo” mendocino ganaba con gol de Módica, pero Estudiantes lo dio vuelta en el segundo tiempo con un doblete de Tiago Palacios. El equipo de Broggi suma 9 puntos y acumula cuatro partidos sin triunfos.

Gimnasia y Esgrima cayó 2-1 frente a Estudiantes de La Plata en el estadio Víctor Legrotaglie, por la fecha 11 del Torneo Apertura 2026. El conjunto mendocino había logrado ponerse en ventaja sobre el cierre del primer tiempo gracias a Agustín Módica, pero en el complemento pagó caro los errores defensivos y terminó perdiendo el partido con dos goles de Tiago Palacios, la gran figura de la noche.

¿Cómo fue la derrota de Gimnasia ante Estudiantes en Mendoza?

El encuentro comenzó con intensidad y situaciones para ambos equipos. En los primeros minutos, la visita avisó con una jugada confusa en el área que logró despejar Diego Mondino. Sin embargo, Gimnasia también respondió rápidamente: Facundo Lencioni generó una gran acción individual que derivó en una clara chance para Santiago Rodríguez, quien no logró definir con precisión.

Con el correr de los minutos, el partido se volvió de ida y vuelta. Tiago Palacios tuvo una oportunidad peligrosa con un remate que pasó muy cerca del palo derecho de César Rigamonti, mientras que Ulises Sánchez asistió a Fermín Antonini en una jugada que terminó apenas desviada.

Cuando parecía que el primer tiempo se iba sin goles, llegó el desahogo para el local. A los 46 minutos, Agustín Módica aprovechó una serie de rebotes dentro del área y definió de derecha para marcar el 1-0 parcial y desatar la alegría en el Legrotaglie.

¿Qué pasó en el segundo tiempo para que Gimnasia pierda el partido?

En el complemento, Estudiantes salió decidido a cambiar la historia y encontró espacios ante un Gimnasia que no logró sostener la intensidad defensiva. El equipo visitante comenzó a generar peligro con mayor frecuencia, especialmente a través de Guido Carrillo y Edwuin Cetré.

La igualdad llegó a los 14 minutos con un verdadero golazo de Tiago Palacios, quien sacó un potente remate que dejó sin chances a Rigamonti. A partir de ese momento, el dominio de Estudiantes se hizo más claro.

Solo seis minutos después, nuevamente Palacios apareció en escena. Tras una asistencia de Carrillo, el mediocampista definió con precisión junto al palo para sellar el 2-1 definitivo.

Gimnasia intentó reaccionar, pero le faltó claridad en los últimos metros. La más clara fue un cabezazo de Armoa que se fue por encima del travesaño. Del otro lado, el conjunto platense incluso pudo ampliar la diferencia con un tiro libre de Cetré que pegó en el travesaño.

¿Cómo queda Gimnasia en la tabla y qué se le viene?

Con esta derrota, Gimnasia y Esgrima suma 9 puntos y acumula cuatro partidos sin victorias, tras los empates ante Independiente (1-1), Boca (1-1) y Deportivo Riestra (0-0). El equipo dirigido por Ariel Broggi sigue sin poder consolidarse en el torneo y necesita recuperar terreno en las próximas fechas.

En la jornada siguiente, el “Lobo” tendrá una prueba exigente cuando visite a Newell’s Old Boys en Rosario, en busca de cortar la racha negativa y volver a sumar de a tres.

Formaciones del partido

Gimnasia y Esgrima: César Rigamonti; Luciano Paredes, Ezequiel Muñoz, Diego Mondino, Franco Saavedra; Ulises Sánchez, Fermín Antonini, Nicolás Linares; Facundo Lencioni; Agustín Módica y Santiago Rodríguez. DT: Ariel Broggi.

Estudiantes de La Plata: Fernando Muslera; Gastón Benedetti, Leandro González Pirez, Tomás Palacios, Eric Meza; Meza Piovi, Mikel Amondarain, Gabriel Palacios, Joaquín Castro; Guido Carrillo y Edwuin Cetré. DT: Alexander Medina.

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