TN en Mendoza: horarios y cronograma en el Autódromo Ciudad de San Martín

El Turismo Nacional cerrará la temporada 2025 con su última fecha del año en el Autódromo Ciudad de San Martín. El fin de semana tendrá entrenamientos, clasificaciones y finales para las clases 2 y 3, además de transmisión en vivo por TV Pública y DeporTV.
El Turismo Nacional (TN) definirá la temporada 2025 entre el hoy sábado 29 y el domingo 30 de noviembre en el Autódromo Ciudad de San Martín luego de la clasificación de ayer viernes 28: será la última fecha del año, con entrenamientos, clasificaciones, series y las finales que coronarán a los campeones. El evento podrá seguirse en vivo por TV Pública y DeporTV, y en streaming a través de Motorplay para quienes prefieran verlo online.
¿Cuándo se corre el TN en Mendoza y qué se sabe del evento?
La categoría disputa la última carrera del año entre el viernes 28 y el domingo 30 de noviembre en el Autódromo Ciudad de San Martín. Será la definición de la temporada 2025, con gran presencia de público y un cronograma completo para ambas clases.
¿Cuál es el cronograma del viernes 28 de noviembre?
Clase 2 – Entrenamientos y clasificación
- 10.40 a 11.00 – Grupo B: 1° entrenamiento
- 11.10 a 11.40 – Grupo A: 1° entrenamiento
- 13.20 a 14.00 – Grupo B: 2° entrenamiento
- 14.10 a 14.40 – Grupo A: 2° entrenamiento
- 16.00 a 16.10 – Grupo C: 1° clasificación
- 16.20 a 16.30 – Grupo A: 1° clasificación
- 16.40 a 16.50 – Grupo B: 1° clasificación
¿Qué actividades habrá el sábado 29 de noviembre?
Clase 3 – Entrenamientos
- 09.40 a 10.10 – Grupo A: 1° entrenamiento
- 10.20 a 10.50 – Grupo B: 1° entrenamiento
- 12.05 a 12.30 – Grupo A: 2° entrenamiento
- 12.40 a 13.10 – Grupo B: 2° entrenamiento
Clase 2 – 2° clasificación
- 11.05 a 11.15 – Grupo A
- 11.25 a 11.35 – Grupo B
- 11.45 a 11.55 – Grupo C
Clase 2 – Series (5 vueltas cada una)
- 14.30 – 1° serie
- 15.10 – 2° serie
- 15.50 – 3° serie
Clase 3 – Clasificación
- 16.10 a 16.20 – Grupo A
- 16.25 a 16.35 – Grupo B
- 16.40 a 16.50 – Grupo C
¿Qué se corre el domingo 30 de noviembre?
Clase 3 – Series (5 vueltas)
- 10.05 – 1° serie
- 10.35 – 2° serie
- 11.00 – 3° serie
Finales
- 12.25 – Clase 2: Final (15 vueltas o 35 minutos)
- 13.20 – Clase 3: Final (18 vueltas o 40 minutos)
¿Dónde ver el TN en Mendoza, en vivo por TV y online?
La carrera se podrá ver en vivo por la TV Pública, disponible en:
- Canal 11 (SD) de Cablevisión Digital
- Canales 121 (SD) y 1121 (HD) de DGO
- Canales 8 (SD) y 1007 (HD) de Telecentro
También estará disponible por DeporTV:
- Canal 100 (SD y HD) de Flow
- Canales 631 (SD) y 1631 (HD) de DirecTV
- Canales 100 (SD) y 1021 (HD) de Telecentro
Además, podrá seguirse online a través de Motorplay, con registro vía correo electrónico o mediante cableoperador.