Noticias Mendoza

API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.

Secciones

Deportes
Rugen los motores

TN en Mendoza: horarios y cronograma en el Autódromo Ciudad de San Martín

El Turismo Nacional cerrará la temporada 2025 con su última fecha del año en el Autódromo Ciudad de San Martín. El fin de semana tendrá entrenamientos, clasificaciones y finales para las clases 2 y 3, además de transmisión en vivo por TV Pública y DeporTV.

El Turismo Nacional (TN) definirá la temporada 2025 entre el hoy sábado 29 y el domingo 30 de noviembre en el Autódromo Ciudad de San Martín luego de la clasificación de ayer viernes 28: será la última fecha del año, con entrenamientos, clasificaciones, series y las finales que coronarán a los campeones. El evento podrá seguirse en vivo por TV Pública y DeporTV, y en streaming a través de Motorplay para quienes prefieran verlo online.

El Turismo Nacional vuelve a San Martín: esperan más de 8.000 personas

¿Cuándo se corre el TN en Mendoza y qué se sabe del evento?

La categoría disputa la última carrera del año entre el viernes 28 y el domingo 30 de noviembre en el Autódromo Ciudad de San Martín. Será la definición de la temporada 2025, con gran presencia de público y un cronograma completo para ambas clases.

TN vuelve a Mendoza: cómo será el Gran Premio que definirá al campeón en San Martín

¿Cuál es el cronograma del viernes 28 de noviembre?

Clase 2 – Entrenamientos y clasificación

  • 10.40 a 11.00 – Grupo B: 1° entrenamiento
  • 11.10 a 11.40 – Grupo A: 1° entrenamiento
  • 13.20 a 14.00 – Grupo B: 2° entrenamiento
  • 14.10 a 14.40 – Grupo A: 2° entrenamiento
  • 16.00 a 16.10 – Grupo C: 1° clasificación
  • 16.20 a 16.30 – Grupo A: 1° clasificación
  • 16.40 a 16.50 – Grupo B: 1° clasificación

¿Qué actividades habrá el sábado 29 de noviembre?

Clase 3 – Entrenamientos

  • 09.40 a 10.10 – Grupo A: 1° entrenamiento
  • 10.20 a 10.50 – Grupo B: 1° entrenamiento
  • 12.05 a 12.30 – Grupo A: 2° entrenamiento
  • 12.40 a 13.10 – Grupo B: 2° entrenamiento

Clase 2 – 2° clasificación

  • 11.05 a 11.15 – Grupo A
  • 11.25 a 11.35 – Grupo B
  • 11.45 a 11.55 – Grupo C

Clase 2 – Series (5 vueltas cada una)

  • 14.30 – 1° serie
  • 15.10 – 2° serie
  • 15.50 – 3° serie

Clase 3 – Clasificación

  • 16.10 a 16.20 – Grupo A
  • 16.25 a 16.35 – Grupo B
  • 16.40 a 16.50 – Grupo C

¿Qué se corre el domingo 30 de noviembre?

Clase 3 – Series (5 vueltas)

  • 10.05 – 1° serie
  • 10.35 – 2° serie
  • 11.00 – 3° serie

Finales

  • 12.25 – Clase 2: Final (15 vueltas o 35 minutos)
  • 13.20 – Clase 3: Final (18 vueltas o 40 minutos)

¿Dónde ver el TN en Mendoza, en vivo por TV y online?

La carrera se podrá ver en vivo por la TV Pública, disponible en:

  • Canal 11 (SD) de Cablevisión Digital
  • Canales 121 (SD) y 1121 (HD) de DGO
  • Canales 8 (SD) y 1007 (HD) de Telecentro

También estará disponible por DeporTV:

  • Canal 100 (SD y HD) de Flow
  • Canales 631 (SD) y 1631 (HD) de DirecTV
  • Canales 100 (SD) y 1021 (HD) de Telecentro

Además, podrá seguirse online a través de Motorplay, con registro vía correo electrónico o mediante cableoperador.

También puedes leer

Esquema tarifario

Cuánto podría aumentar el agua en Mendoza en 2026 según el pedido de Aysam

Zona rural

Fito, el perro policía que volvió a resolver un robo en Junín: qué encontró

Rugen los motores

TN en Mendoza: horarios y cronograma en el Autódromo Ciudad de San Martín

Primera Nacional 2026

Incertidumbre sobre dónde se verán los partidos y qué pasará con el personal

Guaymallén

Prisión preventiva para el hombre acusado de matar a su padre en Villa Nueva

Cuesta de Chacabuco

Asalto a turistas mendocinos en Chile: “No hablaban como chilenos”

Te puede interesar

Apunta a la Justicia

¿Qué denunció una exempleada contra un reconocido abogado de Mendoza?

Esquema tarifario

Cuánto podría aumentar el agua en Mendoza en 2026 según el pedido de Aysam

Zona rural

Fito, el perro policía que volvió a resolver un robo en Junín: qué encontró

Rugen los motores

TN en Mendoza: horarios y cronograma en el Autódromo Ciudad de San Martín

Primera Nacional 2026

Incertidumbre sobre dónde se verán los partidos y qué pasará con el personal

Guaymallén

Prisión preventiva para el hombre acusado de matar a su padre en Villa Nueva

Cuesta de Chacabuco

Asalto a turistas mendocinos en Chile: “No hablaban como chilenos”

Luján de Cuyo

Un colegio de Mendoza prohibirá el uso de celulares desde 2026

Cuesta de Chacabuco

Cómo fue el violento asalto al tour de compras mendocino en Chile

Actualización haberes

ANSES aumentará en diciembre: jubilaciones, la mínima, bono y asignaciones

Sábado 29

Maratón Nocturna en Ciudad: qué calles estarán cortadas y cómo será el operativo

Cuesta de Chacabuco

Violento asalto a un colectivo mendocino en Chile: armas largas y golpes

Audiencia pública

Tarifa del agua en Mendoza: qué se discutirá y cuáles son las opciones de aumento

Primera División

Nicolás “Flaco” Ferreyra confirmó su llegada a Gimnasia y esgrima de Mendoza

Tupungato

Suspenden a un concejal en Mendoza tras una denuncia por violencia de género

Otro día perdido

Mario Pergolini ironizó sobre el concejal libertario detenido en Mendoza alcoholizado

Chile

Entel y Starlink lanzan cobertura satelital para celulares en lugares sin señal

Tragedia en San Felipe

Qué dice el parte médico de las niñas mendocinas internadas en Chile

Desde hoy miércoles

Cómo estará el tiempo en Mendoza: Zonda, tormentas y cambios de viento

Contingencias climáticas

Viento Zonda en el Gran Mendoza: más de 120 incidentes y fuertes daños