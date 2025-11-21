Violento asalto a la familia dueña de una estación de servicio en San Martín

Una banda armada atacó a la familia Guerrero, reteniéndolos durante dos horas y exigiendo $30 millones. La Policía recuperó una camioneta robada y detuvo a dos sospechosos, mientras continúa la búsqueda del resto de los delincuentes.

Un grupo de seis delincuentes encapuchados y armados asaltó a la familia dueña de la estación de servicio Eloy Guerrero, en San Martín. Las víctimas fueron privadas de su libertad durante aproximadamente dos horas, mientras los asaltantes exigían una suma millonaria. La Policía de Mendoza logró capturar a dos sospechosos y recuperar un vehículo robado, pero la investigación sigue para dar con el resto de los miembros de la banda.

¿Cómo ocurrió el asalto a la familia Guerrero?

El hecho se produjo alrededor de las 22.30 del jueves, en las propiedades de la familia, ubicadas sobre Ruta 50 y calle Serradilla, a 8 kilómetros de la estación de servicio. Los delincuentes ingresaron a la vivienda mientras la mujer de la familia dormía, primero con una explosión y luego amenazando a los hijos de 6 y 14 años para exigir dinero.

¿Qué hicieron los delincuentes durante el ataque?

Bajo amenaza de pistolas y una escopeta, los asaltantes obligaron a la familia a entregar dinero. Inicialmente obtuvieron $50.000 y luego $500.000 de la recaudación de la estación de servicio. La privación de la libertad duró cerca de dos horas hasta que los delincuentes escaparon en la camioneta de la familia y en el vehículo en que llegaron.

¿Cómo actuó la Policía y qué resultados hubo hasta ahora?

Tras el llamado al 911, la Policía montó un operativo cerrojo. Una camioneta VW Amarok fue interceptada en Ruta 7 y Carril Norte, donde dos de los sospechosos, de 28 y 30 años, fueron detenidos. Ambos tienen antecedentes delictivos y quedaron a disposición de la Justicia. Mientras tanto, Policía Científica y la Unidad Investigativa de San Martín trabajan para identificar al resto de la banda.

¿Qué dijo el fiscal sobre la banda armada?

El fiscal jefe de San Martín, Oscar Sívori, calificó a los atacantes como “una banda organizada” y destacó el nivel de profesionalismo del asalto. Explicó que las víctimas estuvieron bajo presión prolongada durante casi dos horas y que se están analizando todas las cámaras de seguridad de la zona para intentar identificar a los delincuentes, a pesar de que iban encapuchados.