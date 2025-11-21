Noticias Mendoza

API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.

Secciones

Mendoza
Estación Eloy Guerrero

Violento asalto a la familia dueña de una estación de servicio en San Martín

Una banda armada atacó a la familia Guerrero, reteniéndolos durante dos horas y exigiendo $30 millones. La Policía recuperó una camioneta robada y detuvo a dos sospechosos, mientras continúa la búsqueda del resto de los delincuentes.

Un grupo de seis delincuentes encapuchados y armados asaltó a la familia dueña de la estación de servicio Eloy Guerrero, en San Martín. Las víctimas fueron privadas de su libertad durante aproximadamente dos horas, mientras los asaltantes exigían una suma millonaria. La Policía de Mendoza logró capturar a dos sospechosos y recuperar un vehículo robado, pero la investigación sigue para dar con el resto de los miembros de la banda.

¿Por qué crece la preocupación por los suicidios en mujeres policías en Mendoza?

¿Cómo ocurrió el asalto a la familia Guerrero?

El hecho se produjo alrededor de las 22.30 del jueves, en las propiedades de la familia, ubicadas sobre Ruta 50 y calle Serradilla, a 8 kilómetros de la estación de servicio. Los delincuentes ingresaron a la vivienda mientras la mujer de la familia dormía, primero con una explosión y luego amenazando a los hijos de 6 y 14 años para exigir dinero.

¿Qué hicieron los delincuentes durante el ataque?

Bajo amenaza de pistolas y una escopeta, los asaltantes obligaron a la familia a entregar dinero. Inicialmente obtuvieron $50.000 y luego $500.000 de la recaudación de la estación de servicio. La privación de la libertad duró cerca de dos horas hasta que los delincuentes escaparon en la camioneta de la familia y en el vehículo en que llegaron.

¿Cómo actuó la Policía y qué resultados hubo hasta ahora?

Tras el llamado al 911, la Policía montó un operativo cerrojo. Una camioneta VW Amarok fue interceptada en Ruta 7 y Carril Norte, donde dos de los sospechosos, de 28 y 30 años, fueron detenidos. Ambos tienen antecedentes delictivos y quedaron a disposición de la Justicia. Mientras tanto, Policía Científica y la Unidad Investigativa de San Martín trabajan para identificar al resto de la banda.

¿Qué dijo el fiscal sobre la banda armada?

El fiscal jefe de San Martín, Oscar Sívori, calificó a los atacantes como “una banda organizada” y destacó el nivel de profesionalismo del asalto. Explicó que las víctimas estuvieron bajo presión prolongada durante casi dos horas y que se están analizando todas las cámaras de seguridad de la zona para intentar identificar a los delincuentes, a pesar de que iban encapuchados.

También puedes leer

Apoyando al Tomba

¿Qué dijo Mario Contreras sobre su posible regreso a Godoy Cruz tras el descenso?

Problemática social

¿Por qué crece la preocupación por los suicidios en mujeres policías en Mendoza?

Agenda cargada

Actividades en Ciudad durante el finde XXL: astronomía, ferias y más

Guaymallén

Qué reveló el primer informe médico sobre la niña de 9 años supuestamente abusada

Cambió la referencia

Banco Central baja la tasa de interés al 20%: qué cambia para los plazos fijos

Fútbol argentino

Cornejo cuestionó a la AFA y la responsabilizó del descenso de Godoy Cruz

Te puede interesar

Estación Eloy Guerrero

Violento asalto a la familia dueña de una estación de servicio en San Martín

Apoyando al Tomba

¿Qué dijo Mario Contreras sobre su posible regreso a Godoy Cruz tras el descenso?

Problemática social

¿Por qué crece la preocupación por los suicidios en mujeres policías en Mendoza?

Agenda cargada

Actividades en Ciudad durante el finde XXL: astronomía, ferias y más

Guaymallén

Qué reveló el primer informe médico sobre la niña de 9 años supuestamente abusada

Cambió la referencia

Banco Central baja la tasa de interés al 20%: qué cambia para los plazos fijos

Fútbol argentino

Cornejo cuestionó a la AFA y la responsabilizó del descenso de Godoy Cruz

La lista mundial

Las mejores bodegas del mundo: Mendoza lidera el ranking Forbes 2025

Viento Zonda

¿Por qué se suspenden las clases en parte de Mendoza hoy jueves?

Talento mendocino

Mariano Villalobos y el Aero Racing Team “volaron” en San Juan

Este viernes

“La Bestia” Damián Castro se presenta este viernes en el Club Villa Seca

Siniestro Vial

Se incendió un camión cargado con 80 motos y las pérdidas fueron totales

Cierre de Temporada

Todo preparado para el último “Cuna de Campeones”

Se fue el Turco

Omar Asad dejó de ser el entrenador de Godoy Cruz

Nueva norma

Multarán a los padres de menores que cometan bullying: qué dice la ley y cómo funcionará

Símbolo en la Ruta

Restauran la histórica “banana de Beltrán” en Mendoza: qué pasó, quién la recupera

Taser en la mira

Un operativo polcial “de película” en San Rafael reavivó un inesperado debate

Guaymallén

Nueva denuncia y graves acusaciones en el caso de la niña de 9 años

San Rafael

Riña fatal: un hombre murió y detuvieron a dos sospechosos

Primera Nacional

Imanol González: “Gimnasia va a estar a la altura de Primera”