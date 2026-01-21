Hallaron al adolescente de 14 años que estaba desaparecido en Maipú

Noticias Mendoza

Mendoza
Un adolescente de 14 años fue intensamente buscado en Maipú luego de permanecer desaparecido desde la noche del 17 de enero, cuando salió de su casa y no regresó pero afortunadamente fue hallado el miércoles 21 en buen estado de salud. El Ministerio Público Fiscal había activado el protocolo de búsqueda y solicitó la colaboración de la población para dar con su paradero.

¿Quién es el adolescente desaparecido en Maipú?

Se trata de Bruno Benjamín López, de 14 años. Mide 1,80 metros, tiene contextura delgada, piel trigueña, ojos marrones y el cabello teñido en dos colores: blanco de un lado y negro del otro.

¿Cómo estaba vestido la última vez que fue visto?

Al momento de su desaparición, el adolescente vestía un pantalón negro marca Adidas con rayas blancas y zapatillas marrones de la misma marca. También llevaba una remera negra con líneas rojas en el cuello y una campera negra con detalles en color naranja.

¿Cuándo y dónde fue visto por última vez?

Bruno fue visto por última vez la noche del viernes 17 de enero, cuando salió de su domicilio en el departamento de Maipú y no volvió a regresar.

