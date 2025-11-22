Huella Consciente: el proyecto mendocino declarado de interés provincial

La Cámara de Senadores de Mendoza declaró de interés provincial a “Huella Consciente”, el proyecto digital creado por estudiantes del Martín Zapata que conecta refugios, rescatistas y adoptantes para promover la adopción responsable y fortalecer el bienestar animal.

El proyecto Huella Consciente fue desarrollado en Mendoza por Adriel Galiano, Ignacio Cruz y Valentino Tello, estudiantes de cuarto año de la orientación en Informática de la Escuela de Comercio Martín Zapata, junto a la profesora Cristina Iriarte. La propuesta busca facilitar procesos de cuidado y adopción responsable mediante un ecosistema digital que ofrece herramientas para refugios, voluntarios y familias adoptivas.

¿Cómo nació el proyecto Huella Consciente?

La iniciativa surgió en el espacio curricular Proyecto de Investigación en Informática (PII), donde los estudiantes trabajan en diseño web, creación de contenidos digitales e investigación de problemáticas sociales.

Motivados por la cantidad de animales en situación de calle en Argentina —más de 20 mil ones según estimaciones oficiales— y la saturación de refugios, decidieron crear una solución tecnológica que conectara necesidades y recursos.

El proyecto escaló tras participar en el certamen nacional Emprende U, donde obtuvo el segundo puesto nacional 2025, seleccionado entre más de 400 iniciativas de todo el país.

¿Por qué la Legislatura declaró de interés provincial a Huella Consciente?

La distinción fue impulsada por un proyecto del senador Gustavo Soto. La Cámara de Senadores destacó que la iniciativa no solo genera impacto a nivel local, sino que crea una red que facilita procesos de tránsito, adopción y acompañamiento de familias adoptantes y refugios, promoviendo una forma más comprometida de involucrarse con el bienestar animal.

Los estudiantes y su docente presentaron el proyecto en la Legislatura, donde agradecieron el apoyo institucional y el acompañamiento permanente de la Escuela de Comercio Martín Zapata y de la Universidad Nacional de Cuyo.

¿Qué dijeron los estudiantes sobre el reconocimiento y el crecimiento del proyecto?

Valentino Tello destacó que el aprendizaje obtenido en el Emprende U potenció las herramientas adquiridas en la orientación en Informática.

Adriel Galiano valoró el premio económico recibido por el segundo puesto, que permitió invertir en módulos de ciberseguridad y hosting para fortalecer la plataforma.

Ignacio Cruz subrayó la importancia de administrar los recursos con responsabilidad y visión a largo plazo para consolidar la presencia digital del proyecto.

¿Cómo funciona el ecosistema digital de Huella Consciente?

Huella Consciente integra un entorno compuesto por sitio web, aplicación móvil, redes sociales y bases de datos. Su objetivo es agilizar procesos de adopción y cuidado responsable, con foco en el bienestar animal.

El modelo económico se sostiene mediante un esquema diversificado que destina recursos a tres áreas clave:

Desarrollo y mantenimiento tecnológico

Campañas de difusión y marketing

Apoyo directo a refugios y hogares de tránsito

Este sistema permite ofrecer servicios gratuitos tanto a usuarios como a refugios, garantizando sostenibilidad y acceso equitativo.

¿Cuál es el alcance actual y cuáles son los próximos pasos del proyecto?

La plataforma ya conecta refugios, rescatistas y adoptantes del Gran Mendoza, con nuevos usuarios y animales publicados cada semana. El equipo trabaja para expandirse a toda la provincia, la región y, finalmente, a nivel nacional.

El objetivo final es claro: que cada animal tenga una segunda oportunidad.

“Huella Consciente” representa los valores de la orientación en Informática del Martín Zapata: creatividad, empatía, innovación y compromiso social. Según la docente Cristina Iriarte, el proyecto demuestra que el trabajo colaborativo y la integración de saberes pueden transformar comunidades.