El periodista Eduardo “Ruso” Ramenzoni aseguró que no existe ningún anuncio oficial sobre las transmisiones de la Primera Nacional a partir de 2026. La finalización del contrato entre AFA, Torneos y TAEF dejó al fútbol de ascenso sin una señal confirmada.

El periodista Eduardo “Ruso” Ramenzoni, voz histórica de las transmisiones del ascenso, habló en “Ídolos y Anónimos” por Radio Jornada y reconoció que hoy reina la incertidumbre absoluta sobre qué canal o plataforma tendrá los derechos de la Primera Nacional desde la próxima temporada.

¿Por qué no se sabe dónde se verá la Primera Nacional en dos mil veintiséis?

Ramenzoni explicó que, por ahora, no hay ninguna comunicación oficial por parte de la empresa que transmitía los partidos.

Lo único confirmado es el comunicado de la Asociación del Fútbol Argentino anunciando la finalización del contrato que desde hace años unía a la AFA con Torneos y con TAEF Sport.

El comentarista remarcó que esto “no toma por sorpresa” porque la posibilidad de la ruptura contractual se analizaba desde mitad de año. Sin embargo, no espera definiciones rápidas:

“Ni el primero de enero lo vas a saber, ni tampoco hacia fines de enero”, afirmó.

¿Qué alternativas se barajan para la transmisión de la categoría?

Entre las opciones sin confirmar aparecen:

La continuidad por la señal actual.

Un posible regreso a la Televisión Pública.

La transmisión a través de la plataforma AFA Studio.

Por ahora, ninguna fue comunicada de manera oficial.

¿Qué podría suceder con el personal técnico y periodístico de Torneos?

Ante la preocupación por los trabajadores, Ramenzoni detalló que Torneos es la productora y TV Sports es la señal que transmite.

La productora sigue a cargo del armado de los partidos, pero no está claro en qué canal trabajarán los equipos a partir del próximo torneo.

“No sé dónde estaremos vinculados, si seguirá por TV Sports, si será otra señal o si terminaremos haciendo los partidos por streaming”, señaló.

Atribuyó la ruptura a un alejamiento empresarial y a una relación “tirante” entre Torneos y la señal televisiva desde hace tiempo.

¿Hay riesgo de despidos en la empresa?

Según Ramenzoni, por ahora no.

Aseguró que no se registró una ola de desvinculaciones, a diferencia de lo ocurrido en otras compañías del sector.

¿Qué dijo Ramenzoni sobre el arbitraje y el rol de la AFA?

El periodista también se refirió al polémico estado del arbitraje argentino, un tema que viene criticando en sus redes.

Calificó algunas actuaciones como “una vergüenza” y afirmó que ciertos hábitos generan “un montón de sospechas”, aunque sin pruebas concretas.

Además, comparó la actualidad con épocas anteriores:

“Sucedían cosas con Julio Grondona que no veíamos. Hoy hay impunidad y decisiones que se toman de manera muy particular”, sostuvo.

¿Qué ejemplo mencionó sobre decisiones de la AFA?

Ramenzoni recordó el caso del reciente campeón Rosario Central y aseguró que, según su mirada, la AFA lo consagró “modificando una vez más el reglamento”, algo que —según él— no estaba previsto en la normativa de principio de año.