Noticias Mendoza

API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.

Secciones

Deportes
Copa Argentina 2026

Independiente Rivadavia debutará ante Estudiantes de Caseros

La Lepra mendocina volverá a cruzarse con Estudiantes de Caseros en los 32avos. de final de la Copa Argentina 2026, repitiendo rival y provincia respecto al año pasado. El partido se jugará el domingo 18 de enero en Villa Mercedes.

Independiente Rivadavia ya conoce a su primer rival en la Copa Argentina 2026 y el sorteo dejó una coincidencia llamativa: enfrentará nuevamente a Estudiantes de Caseros, tal como ocurrió en la edición anterior del certamen, también en la instancia de 32avos. de final.

El cruce volverá a disputarse en la provincia de San Luis, aunque en un escenario distinto. En 2025 el encuentro se jugó en el estadio Juan Gilberto Funes, mientras que esta vez tendrá lugar en el estadio Único La Pedrera, ubicado en la ciudad de Villa Mercedes.

Independiente Rivadavia campeón de la Copa Argentina: hazaña histórica

¿Cuándo y dónde juegan Independiente Rivadavia y Estudiantes de Caseros?

El partido se disputará el domingo 18 de enero, desde las 19:00, en el estadio Único La Pedrera, en Villa Mercedes, San Luis.
El ganador avanzará a los 16avos. de final de la Copa Argentina 2026.

¿Cuándo y dónde compran entradas los hinchas de Independiente Rivadavia?

Las entradas físicas para los simpatizantes de Independiente Rivadavia se venderán:

  • Sábado 17 de enero, de 11:00 a 18:00, en las boleterías del estadio Bautista Gargantini.
  • Domingo 18 de enero, día del partido, de 9:00 a 14:00, también en el estadio Bautista Gargantini.

Además, quienes se encuentren en San Luis podrán adquirir sus tickets el domingo, de 10:00 a 17:00, en la Casa de la Música, ubicada en Comandante Videla 152, Villa Mercedes.

¿Cómo es la venta de entradas para los hinchas de Estudiantes de Caseros?

Para los simpatizantes de Estudiantes de Caseros, la venta se realizará el viernes 16 de enero, de 13:00 a 20:00, en las boleterías del estadio Ciudad de Caseros.

¿Cuáles son los precios de las entradas?

  • Platea Este (Independiente Rivadavia): $70.000
  • Popular: $50.000
  • Popular menores hasta 11 años: $40.000

¿Qué medios de pago están habilitados?

Las entradas se podrán abonar en efectivo o con tarjeta de débito.
Todas las ventanillas contarán con PosNet.

¿Cómo es el ingreso para personas con discapacidad?

Las personas con discapacidad deberán comunicarse con la Secretaría de Discapacidad del Parque La Pedrera, en San Luis, y completar el formulario correspondiente a través del siguiente enlace: La Lepra mendocina volverá a cruzarse con Estudiantes de Caseros en los 32avos. de final de la Copa Argentina 2026, repitiendo rival y provincia respecto al año pasado. El partido se jugará el domingo 18 de enero en Villa Mercedes.

Independiente Rivadavia ya conoce a su primer rival en la Copa Argentina 2026 y el sorteo dejó una coincidencia llamativa: enfrentará nuevamente a Estudiantes de Caseros, tal como ocurrió en la edición anterior del certamen, también en la instancia de 32avos. de final.

El cruce volverá a disputarse en la provincia de San Luis, aunque en un escenario distinto. En 2025 el encuentro se jugó en el estadio Juan Gilberto Funes, mientras que esta vez tendrá lugar en el estadio Único La Pedrera, ubicado en la ciudad de Villa Mercedes.

¿Cuándo y dónde juegan Independiente Rivadavia y Estudiantes de Caseros?

El partido se disputará el domingo 18 de enero, desde las 19:00, en el estadio Único La Pedrera, en Villa Mercedes, San Luis.
El ganador avanzará a los 16avos. de final de la Copa Argentina 2026.

¿Cuándo y dónde compran entradas los hinchas de Independiente Rivadavia?

Las entradas físicas para los simpatizantes de Independiente Rivadavia se venderán:

  • Sábado 17 de enero, de 11:00 a 18:00, en las boleterías del estadio Bautista Gargantini.
  • Domingo 18 de enero, día del partido, de 9:00 a 14:00, también en el estadio Bautista Gargantini.

Además, quienes se encuentren en San Luis podrán adquirir sus tickets el domingo, de 10:00 a 17:00, en la Casa de la Música, ubicada en Comandante Videla 152, Villa Mercedes.

¿Cómo es la venta de entradas para los hinchas de Estudiantes de Caseros?

Para los simpatizantes de Estudiantes de Caseros, la venta se realizará el viernes 16 de enero, de 13:00 a 20:00, en las boleterías del estadio Ciudad de Caseros.

¿Cuáles son los precios de las entradas?

  • Platea Este (Independiente Rivadavia): $70.000
  • Popular: $50.000
  • Popular menores hasta 11 años: $40.000

¿Qué medios de pago están habilitados?

Las entradas se podrán abonar en efectivo o con tarjeta de débito.
Todas las ventanillas contarán con PosNet.

¿Cómo es el ingreso para personas con discapacidad?

Las personas con discapacidad deberán comunicarse con la Secretaría de Discapacidad del Parque La Pedrera, en San Luis, y completar el formulario correspondiente a través del siguiente enlace: La Lepra mendocina volverá a cruzarse con Estudiantes de Caseros en los 32avos. de final de la Copa Argentina 2026, repitiendo rival y provincia respecto al año pasado. El partido se jugará el domingo 18 de enero en Villa Mercedes.

Independiente Rivadavia ya conoce a su primer rival en la Copa Argentina 2026 y el sorteo dejó una coincidencia llamativa: enfrentará nuevamente a Estudiantes de Caseros, tal como ocurrió en la edición anterior del certamen, también en la instancia de 32avos. de final.

El cruce volverá a disputarse en la provincia de San Luis, aunque en un escenario distinto. En 2025 el encuentro se jugó en el estadio Juan Gilberto Funes, mientras que esta vez tendrá lugar en el estadio Único La Pedrera, ubicado en la ciudad de Villa Mercedes.

¿Cuándo y dónde juegan Independiente Rivadavia y Estudiantes de Caseros?

El partido se disputará el domingo 18 de enero, desde las 19:00, en el estadio Único La Pedrera, en Villa Mercedes, San Luis.
El ganador avanzará a los 16avos. de final de la Copa Argentina 2026.

¿Cuándo y dónde compran entradas los hinchas de Independiente Rivadavia?

Las entradas físicas para los simpatizantes de Independiente Rivadavia se venderán:

  • Sábado 17 de enero, de 11:00 a 18:00, en las boleterías del estadio Bautista Gargantini.
  • Domingo 18 de enero, día del partido, de 9:00 a 14:00, también en el estadio Bautista Gargantini.

Además, quienes se encuentren en San Luis podrán adquirir sus tickets el domingo, de 10:00 a 17:00, en la Casa de la Música, ubicada en Comandante Videla 152, Villa Mercedes.

¿Cómo es la venta de entradas para los hinchas de Estudiantes de Caseros?

Para los simpatizantes de Estudiantes de Caseros, la venta se realizará el viernes 16 de enero, de 13:00 a 20:00, en las boleterías del estadio Ciudad de Caseros. También se podrá adquirir el ingreso al partido mediante el siguiente enlace: hacer click aquí.

¿Cuáles son los precios de las entradas?

  • Platea Este (Independiente Rivadavia): $70.000
  • Popular: $50.000
  • Popular menores hasta 11 años: $40.000

¿Qué medios de pago están habilitados?

Las entradas se podrán abonar en efectivo o con tarjeta de débito.
Todas las ventanillas contarán con PosNet.

¿Cómo es el ingreso para personas con discapacidad?

Las personas con discapacidad deberán comunicarse con la Secretaría de Discapacidad del Parque La Pedrera, en San Luis, y completar el formulario correspondiente a través del siguiente enlace: https://forms.gle/EXqU64o7XGA4srY76

Daniel Vila analizó el 2026 de Independiente Rivadavia y el futuro de Sebastián Villa

También puedes leer

Verano 2026

San Rafael fue elegido entre los destinos más baratos para viajar en Argentina

Una maestra argentina entre los 10 mejores del mundo: trabaja en una escuela rural.

Global Teacher Prize 2026

Una docente argentina fue seleccionada entre las 10 mejores del mundo

Contingencias Climáticas

Omar Félix afirmó que la lucha antigranizo “sirve y está científicamente comprobada”

Bloomberg Philanthropies

Ciudad de Mendoza y Luján de Cuyo lograron la Certificación Oro What Works Cities 2025

Ataque delictivo

Autódromo de San Martín: destrozaron el kartódromo y robaron luminarias

Ciudad de Mendoza

Ulpiano Suarez recorrió la obra del bar Astor Club, una nueva apuesta gastronómica y cultural

Te puede interesar

Copa Argentina 2026

Independiente Rivadavia debutará ante Estudiantes de Caseros

Verano 2026

San Rafael fue elegido entre los destinos más baratos para viajar en Argentina

Una maestra argentina entre los 10 mejores del mundo: trabaja en una escuela rural.
Global Teacher Prize 2026

Una docente argentina fue seleccionada entre las 10 mejores del mundo

Contingencias Climáticas

Omar Félix afirmó que la lucha antigranizo “sirve y está científicamente comprobada”

Bloomberg Philanthropies

Ciudad de Mendoza y Luján de Cuyo lograron la Certificación Oro What Works Cities 2025

Ataque delictivo

Autódromo de San Martín: destrozaron el kartódromo y robaron luminarias

Ciudad de Mendoza

Ulpiano Suarez recorrió la obra del bar Astor Club, una nueva apuesta gastronómica y cultural

Producción y empleo

Alertan por fuertes aumentos en frutas y verduras y caída de ventas en Mendoza

Salud pública

Preocupa en Mendoza el consumo de drogas y psicofármacos sin receta médica

Buenos Aires

Juan Cruz Yacopini mostró signos de mejoría y permanece consciente

Río Grande

Renunció la Virreina de la Vendimia Departamental de Malargüe

Protegiendo a bebés

Campaña de vacunación contra el virus sincicial respiratorio para embarazadas

Ciudad de Mendoza

Avanza la urbanización de la explaya San Agustín: construirán viviendas sociales

Ejecución de sentencia

Mendoza prorrogó la suspensión de juicios por deudas hipotecarias

Verano 2026

Qué documentación necesitás para viajar en auto al exterior desde Argentina

Elecciones 2026

Lo que tenés que saber de los departamentos mendocinos que van a las urnas en febrero

CECITyS advierte

Apertura de importaciones y nuevo vínculo con Chile golpean al comercio mendocino

Congreso de la Nación

Arrieta cuestionó a Milei por no aplicar la Ley de Emergencia en Discapacidad

Guaymallén

Murió un hombre en la Terminal de Ómnibus de Mendoza

Galardón Internacional

Teresita, la científica de Mendoza del CONICET reconocida por su aporte contra el cáncer