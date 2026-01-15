Independiente Rivadavia debutará ante Estudiantes de Caseros

La Lepra mendocina volverá a cruzarse con Estudiantes de Caseros en los 32avos. de final de la Copa Argentina 2026, repitiendo rival y provincia respecto al año pasado. El partido se jugará el domingo 18 de enero en Villa Mercedes.

Independiente Rivadavia ya conoce a su primer rival en la Copa Argentina 2026 y el sorteo dejó una coincidencia llamativa: enfrentará nuevamente a Estudiantes de Caseros, tal como ocurrió en la edición anterior del certamen, también en la instancia de 32avos. de final.

El cruce volverá a disputarse en la provincia de San Luis, aunque en un escenario distinto. En 2025 el encuentro se jugó en el estadio Juan Gilberto Funes, mientras que esta vez tendrá lugar en el estadio Único La Pedrera, ubicado en la ciudad de Villa Mercedes.

¿Cuándo y dónde juegan Independiente Rivadavia y Estudiantes de Caseros?

El partido se disputará el domingo 18 de enero, desde las 19:00, en el estadio Único La Pedrera, en Villa Mercedes, San Luis.

El ganador avanzará a los 16avos. de final de la Copa Argentina 2026.

¿Cuándo y dónde compran entradas los hinchas de Independiente Rivadavia?

Las entradas físicas para los simpatizantes de Independiente Rivadavia se venderán:

Sábado 17 de enero , de 11:00 a 18:00 , en las boleterías del estadio Bautista Gargantini .

, de , en las boleterías del estadio . Domingo 18 de enero, día del partido, de 9:00 a 14:00, también en el estadio Bautista Gargantini.

Además, quienes se encuentren en San Luis podrán adquirir sus tickets el domingo, de 10:00 a 17:00, en la Casa de la Música, ubicada en Comandante Videla 152, Villa Mercedes.

¿Cómo es la venta de entradas para los hinchas de Estudiantes de Caseros?

Para los simpatizantes de Estudiantes de Caseros, la venta se realizará el viernes 16 de enero, de 13:00 a 20:00, en las boleterías del estadio Ciudad de Caseros. También se podrá adquirir el ingreso al partido mediante el siguiente enlace: hacer click aquí.

¿Cuáles son los precios de las entradas?

Platea Este (Independiente Rivadavia): $70.000

$70.000 Popular: $50.000

$50.000 Popular menores hasta 11 años: $40.000

¿Qué medios de pago están habilitados?

Las entradas se podrán abonar en efectivo o con tarjeta de débito.

Todas las ventanillas contarán con PosNet.

¿Cómo es el ingreso para personas con discapacidad?

Las personas con discapacidad deberán comunicarse con la Secretaría de Discapacidad del Parque La Pedrera, en San Luis, y completar el formulario correspondiente a través del siguiente enlace: https://forms.gle/EXqU64o7XGA4srY76