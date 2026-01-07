Daniel Vila analizó el 2026 de Independiente Rivadavia y el futuro de Sebastián Villa

El presidente de la Lepra habló sobre el exigente calendario, el armado del plantel y las prioridades deportivas e institucionales de cara a una temporada histórica.

Daniel Vila, presidente de Independiente Rivadavia, dialogó con el programa Minuto 91 y realizó un extenso análisis del presente deportivo e institucional del club, en un 2026 que se perfila tan exigente como histórico y el futuro de Sebastián Villa. Con múltiples competencias en el calendario, la Lepra se prepara para afrontar un 2026 marcado por la Copa Libertadores, el fútbol local y un mercado de pases complejo.

¿Por qué el 2026 será un año especial para Independiente Rivadavia?

Vila explicó que la institución atraviesa una etapa de intensa actividad dirigencial, impulsada por un calendario cargado y atípico. Independiente deberá disputar Copa Libertadores, Copa Argentina, Copa de la Liga y Supercopa, en un año además condicionado por el parate mundialista.

“Es un año particular, con muchas competencias y un calendario muy apretado”, señaló el presidente.

¿Cómo está Independiente Rivadavia en el mercado de pases?

Al analizar el mercado de pases, Vila llevó tranquilidad a los hinchas y remarcó que el club logró sostener la base del plantel anterior. “Mantuvimos una base importante del año pasado. Entre los chicos que volvieron y los refuerzos nuevos, se va armando un equipo interesante para 2026”, aseguró.

Sin embargo, reconoció que el contexto no es sencillo, ya que más de 30 clubes compiten por un número reducido de jugadores disponibles.

¿Qué pasará con Sebastián Villa?

Uno de los ejes centrales de la entrevista fue la situación de Sebastián Villa, cuyo nombre tomó mayor relevancia tras manifestar públicamente su deseo de jugar en River. Vila fue claro respecto a la postura del club: existe un compromiso de palabra para facilitar su salida, siempre que la propuesta sea conveniente.

“Si aparece una oferta interesante para él y para Independiente, se irá. Si no, continuará en el club”, afirmó.

El presidente confirmó que hubo sondeos desde Argentina y el exterior, pero fue contundente sobre la situación actual: la oferta presentada hasta el momento no es considerada seria y hoy no hay posibilidad de concretar una transferencia.

¿Cuántos refuerzos busca Independiente Rivadavia?

Vila destacó el trabajo del entrenador Alfredo Berti, especialmente su forma de encarar el armado del plantel. Según explicó, el DT no solicita nombres propios, sino posiciones específicas, lo que facilita las negociaciones.

En ese sentido, estimó que con la incorporación de cinco o seis jugadores más el plantel quedaría completo. Además, confirmó que el club buscará sumar otro arquero para contar con cuatro en total, considerando la cantidad de competencias que se disputarán.

¿Qué dijo Vila sobre el caso Matías Fernández?

El dirigente también se refirió a las declaraciones de Matías Fernández, quien manifestó su simpatía por Estudiantes. Vila defendió al jugador, aunque dejó en claro que mientras vista la camiseta de Independiente debe respetar al club.

Reconoció su juventud e inexperiencia y aseguró que el diálogo fue positivo, dejando el tema cerrado.

¿Cuáles son los objetivos de Independiente Rivadavia en 2026?

Al cerrar la entrevista, Vila fue claro respecto a las prioridades deportivas. El primer objetivo será consolidarse en el campeonato local, sin descuidar ninguna competencia.

Como deseo ambicioso, pero realista, expresó: “Si se pudiera repetir el bicampeonato de la Copa Argentina, sería maravilloso”.